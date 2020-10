Ministro-a: ¿Mayúscula o minúscula?

Un asiduo lector nos hace expresivas sus dudas sobre la corrección ortográfica del nombre con que encabezamos esta publicación. Nos pregunta: ¿Cuál es la forma correcta, "ministro-tra" o "Ministro-tra"? Por su extraordinario calado, la dicha pregunta bien merece la atención del experto en lingüística, circunstancia que, obviamente, no concurre en el autor de esta "crítica". Mas… ello no nos supone impedimento para que, con ánimo de ayuda, intentemos paliar -en lo posible- las dudas que el uso del dicho término viene suscitando:

En primer lugar, la pregunta está formulada de manera manifiestamente mejorable: La contestación no implica disyunción. Porque no siempre se escribe con mayúscula o minúscula… disyuntivamente: Se utilizan ambas. Ello no significa que podamos elegir la que nos pete. Porque la… ortografía tiene sus normas… que están para ser cumplidas.

Por parte del autor de esta modesta "opinión" periodística vamos a tratar de razonar por qué utilizamos la mayúscula y la minúscula (según proceda) al escribir el nombre que motiva esta crítica. Para ello recurrimos al análisis dos supuestos: las expresiones:

a) El… ministro-a del Gobierno.

b) El… Ministro-a de Hacienda.

Observamos: Ambas expresiones contienen el término "ministro". De los dichos sustantivos podemos predicar su evidente identidad… morfológica.

Pero… ¿nos permite esta "identidad" una igualdad de trato ortográfico de ambos términos?

A juicio de Las Tendillas, la "identidad" morfológica no determina la "identidad" de contenido semántico que, en el supuesto al que aludimos, brilla por su clamorosa ausencia. En consecuencia, la identidad morfológica no supone igualdad de tratamiento ortográfico:

En la expresión a), el sustantivo de referencia es parte de un todo (gobierno) constituido por una pluralidad de individuos. En este supuesto el dicho sustantivo tiene la naturaleza de nombre "común". Pero en la expresión b) el sustantivo en cuestión está individualizado del… "todo" al que pertenece. En consecuencia, deviene en nombre "propio".

Ejemplos de este proceso no nos faltan: los sustantivos "gobierno", "día"… tienen la condición de nombres comunes. Pero devienen en "propios" si los individualizamos. Por ejemplo, aludiendo al "Gobierno" de España o al "Día de la Hispanidad" o a la señora… "Ministra de Justicia". Es la "opinión" de un servidor.