A Michael Robinson

Hay algo del Liverpool FC, el equipo de tus amores, que siempre me ha atraído, porque todo lo que rodea al conjunto red va más allá del fútbol; tu equipo trasmite una filosofía de vida muy positiva, como tú siempre has transmitido. Un ejemplo de ello es lo que reveló tu compañera de labores periodísticas Mónica Marchante, quien comentó que le dijiste que sabías que el cáncer te iba a matar, pero que no querías que te matara día a día. Con ese convencimiento difícil de abrazar por quien está en una situación como estabas, mantuviste la alegría y las ganas de vivir desde que a finales del pasado 2018 te lo diagnosticaron, lo que posteriormente supuso una lección para todos nosotros de vida y de cómo afrontar con entereza la más dura de las adversidades. Una lección de vida, una vida que te regaló poder despedirte de Anfield, algo que ansiabas, en el que, curiosidades de esa vida, fue el último partido que retransmitiste, la vuelta de los octavos de Champions que enfrentó a tu Liverpool FC y a mi Atletico de Madrid. Ese tu último partido en el que te volviste a emocionar mientras The Kop, esa tribuna del estadio en la que los hinchas reds entonan con sus bufandas rojas abiertas You'll never walk alone, parecían dedicarte ese himno que es como un juramente de esperanza frente a la desesperanza, y que reza que nunca caminarás solo.

Dedicado a ti, que has sido un humilde maestro en el difícil arte del balompié, en una época en la que hasta ganaste una Copa de Europa con el Liverpool FC. Aunque tú seguramente quisieras ser recordado como un obrero del balón. Dedicado a ti, que has sido también un humilde maestro de la comunicación, con tu acento anglosajón tan peculiar en el que hasta se atragantaban las palabras y con un fino sentido del humor, ese humor inglés del bueno que ponía el acento donde lo tenía que poner con comentarios únicos. Para aquellos que no lo sepan, tú no solo has comentado partidos de forma inimitable junto a Carlos Martínez, también has hecho periodismo en estos tiempos en los que la profesión no pasa por sus mejores momentos; de alguna manera la has dignificado. Periodismo del que nos has dejado huérfanos desde que te marchaste ese 28 de abril de 2020. Tan huérfanos que cada sábado y domingo o partido de Champions echaremos de menos esos dúos con Carlos Martínez, con el que has hecho pareja durante 30 años, tres décadas en las que te has colado en nuestras casas, algo que hasta te emocionó destacar en un último Informe Robinson, tu programa, que ha estado dedicado a ti. En la entrevista que te hicieron te preguntaron que te quedaras con una cosa de tu vida y tú contestaste que, sin duda, con el agradecimiento que le debes a los españoles por haberte dejado colarse en sus casas. No, Michael Robinson, las gracias te las tenemos que dar a ti. You'll never walk alone.