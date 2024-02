La canción de Os Resentidos, con Reixa al frente, entre paréntesis “Fai un sol de carallo”, cosa no tan común allí, mola. La tengo en la cabeza como musiquilla de fondo. Lo ocurrido ayer en las elecciones le hace justicia. Galicia ha canibalizado sus votos. En la derecha, se han comido un poco entre ellos, al borde de la indigestión; en la izquierda, ídem. Y, aplausos, sin palmeros: ni Vox, ni Sumar.

El PP mantiene la absoluta y ello a pesar de que 1) el candidato sea, probablemente, el segundo más triste de Europa Occidental; 2) Feijóo, con una torpeza de libro, se haya pegado un tiro en el pie, de consecuencias todavía no bien medidas, con su media verónica estúpida en relación a los indultos, amnistía, Puigdemont y un inexplicable noperosíperobuenoalfinalno; y 3) la estrategia de campaña del PP (de este PP, del otro, y del de la moto) pida a gritos un nuevo discurso y, especialmente, un nuevo método –hay que ir a debatir siempre–. Perderla habría supuesto un gran fracaso, anticipadas que fueron desde el gobierno autonómico, con un aparente desgaste tremendo de Sánchez (aunque pienso que poco importa, porque parte del electorado vira, incomprensiblemente, dando por amortizado el entreguismo, con tal de que esto no estalle). Ganarlas, mérito innegable, cinco veces absoluta, no esconde el problema que podría generar un liderazgo equívoco. Atención.

A la izquierda, el candidato, ese sí, más triste de Europa Occidental, Besteiro, ha liderado el desgaste de la marca PSOE hasta límites risibles y el trasvase de escaños y votos hacia el BNG, y el imprevisible Jácome, es atroz. No obstante, ahí la estrategia sí ha existido, solo que no era gallega, sino de Sánchez: como ganar no es lo suyo (recuérdese siempre que perdió), a perder, sin que lo parezca, ahora de comparsa. El mejor resultado posible era consolidar, con el peor propio, el mayor y más largo del BNG. Nadie dentro señalará al líder supremo por el descalabro, aunque Besteiro se consuma en el fuego de una queimada que debería arderle a Sánchez. La Historia reservaba un mejor lugar a las siglas que este insoportable balde de mierda que da a tragar el sanchismo dirigente que las envilece. La única esperanza es que no será eterno, pero el destrozo es definitivo.

El pelotazo del BNG es poco objetable. Una candidata singular, pegada a la tierra y a la realidad, con un discurso elaborado, propio y creíble, trabajado durante años sin las hipotecas de llegar a toda costa, pero pateándose toda Galicia, hasta las mismas pestañas de un caciquismo sombrío a derechas y un inmovilismo complaciente a izquierdas, y recogiendo voluntad de cambio, que no ha sido suficiente. Quizás ya no tenga otra opción mejor, pero la tierra es, sin duda, de quien la trabaja y eso merece un respeto.

Lecciones para el cambio deseable: minimizar los riesgos sin tonterías y pintura gruesa. Claridad y coherencia imprescindibles. Lo que no tiene aquel.