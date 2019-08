Franco no tiene herederos, eta sí

Al tuit de Dani Mateo ha contestado quien tiene más autoridad moral y experiencia personal que nadie para hacerlo: Alberto Jiménez-Becerril García. Hago mías sus palabras, guardando la distancia de respeto que debe separar al hijo de los asesinados de un sevillano más que lloró aquella terrible mañana: recordaremos hasta el último día de nuestras vidas a quienes asesinaron a Alberto, a Ascensión y a 800 españoles más para que los terroristas, sus herederos políticos y sus blanqueadores no ganen la batalla de la memoria.

"Cuando se habla de Franco dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir", escribió Dani Mateo. Franco murió en 1975, el franquismo se desmanteló entre ese año y 1979, no se hacen homenajes a Franco ni a los asesinos y/o golpistas franquistas, sus nombres han sido eliminados de calles y plazas, ningún partido político reivindica el franquismo o niega sus crímenes y son una minoría irrelevante los ultras que lo hacen. Nadie impide el trabajo de los historiadores ni se opone a que las víctimas aún enterradas en fosas comunes reciban digna sepultura. El pasado del franquismo no lo remueven, sino que lo investigan, quienes deben hacerlo: los historiadores. Otra cosa es que desde Zapatero se utilice un pasado manipulado (porque los reaccionarios y los fascistas no fueron los únicos enemigos de la II República, ¿o no existieron Largo Caballero o los sucesos de 1934?) como arma política para legitimarse como herederos de la II República e identificar a la derecha democrática con el franquismo.

ETA, en cambio, atentó contra la democracia y asesinó hasta 2010 en Francia (el brigadier Nérin) y 2009, hace justo diez años, en España: los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, asesinados el 30 de julio de 2009 sin que sus asesinos, como sucede en otros 300 casos, hayan sido identificados. ETA tiene herederos políticos que chulean a la nación, humillan a las víctimas e intervienen activamente en política apoyando supuestos gobiernos de progreso. Los etarras excarcelados reciben homenajes cuando vuelven a sus pueblos y los seguirán recibiendo: "Hay 250 presos de ETA y habrá 250 recibimientos más" ha chuleado Otegui, añadiendo que quienes los critican "tratan de obstaculizar el proceso de convivencia". Curiosa coincidencia con Dani Mateo.