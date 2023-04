Hace un par de años, con motivo de su participación en el Festival de la Guitarra, entrevisté al maestro cordobés de las seis cuerdas Paco Peña. Quien fuera el creador de este evento que este mes de julio cumple su 42 edición, me insistía que "el Festival de la Guitarra debe ser una cita que acoja a todo el mundo, que todo el que ame la música de cualquier estilo y, en especial, la de las seis, doce o cuatro cuerdas sienta cada edición como suya". Estoy de acuerdo con él, pero... todavía me estoy preguntando qué relación tienen con la música de ese instrumento que tiene cuerpo de mujer, solo por citar un ejemplo, las Tanxugueiras, presentes en la edición pasada. Supongo que la organización -el Ayuntamiento- intentó con esa presencia asegurarse el comodín de llenar lo más posible el Teatro de la Axerquía con un grupo que entonces estaba de moda.

Críticas aparte, supongo que no debe ser nada fácil confeccionar un cartel, digamos, para todos los gustos en el que incluir a músicos de talla internacional. Además, siempre se ha dicho, no sé si será así, que si una estrella o grupo de talla internacional no pasa de gira por España es muy difícil que haga un hueco en su agenda para hacer escala en Córdoba. Es cierto que han formado parte de distintos carteles del Festival grandes como Bob Dylan, B. B. King, Sting o Carlos Santana, solo por poner algunos ejemplos de músicos de rock, pero, insisto, estaban girando por la piel de toro.

No obstante, también en estas algo más de cuatro décadas se ha echado de menos a músicos como Eric Clapton, sin duda uno de los mejores guitarristas de la historia de la música rock y blues. Será muy difícil, imposible, que podamos ver algún día al británico exhibir su mano lenta en Córdoba. Y eso que imagino una plaza de toros llena a reventar, como ocurrió cuando actuó Kiss en una pasada edición del Festival, con público llegado desde distintos puntos de España para disfrutar de un repertorio envidiable donde no faltarían, a ritmo y punteos de su Fender Stratocaster, éxitos como Layla o Wonderful tonight.

Lo imagino, porque estoy convencido de que eso no se hará realidad, como tampoco se hará realidad que alguna bendita vez el Festival de la Guitarra incluya en su cartel a Bruce Springsteen con su E Street Band para que, a ritmo y punteos de su Fender Telecaster, broten clásicos como No surrender -canción con la abre los conciertos de la gira con la que recorre Estados Unidos y que llegará a Europa- o su más reciente I,ll see you in my dreams -con la que los cierra tras tres horas de recital-. Lo siento, me he venido arriba, a lo mejor nos tendremos que conformar con, según me han comentado, una banda tributo a Dire Straits, que dicen que calca la música de Knopfler y los suyos y hasta los looks ochenteros que lucía la banda británica. Ya se verá.