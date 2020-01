Cifuentes, el turco y Sánchez

Tengo que leer varias veces que Cristina Cifuentes participará en el próximo Supervivientes para creérmelo. Al final acabo convenciéndome de que es cierto. La cosa parece chirriar al principio, pero pronto caigo en la cuenta de que no es tan raro que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid haya aceptado tirarse desde el helicóptero y prestarse a todas las gansadas que hay que hacer en la isla acompañada por famosillos, famosetes y frikis. Es más: entra en la lógica política actual.

El presidente y el vicepresidente del Gobierno se han curtido en los platós. El primero luciendo palmito y el segundo con su propio programa La tuerka como si no le bastara su ininterrumpida promoción en La Sexta. Esta cadena se puso tan contenta en el momento de su investidura que, no bastándole las imágenes, no bastándole las palabras emocionadas de Ferreras y los colaboradores turiferarios empeñados en igualar a David Cubedo en el Nodo y los Telediarios en Franco y negro, le pusieron banda sonora utilizando como fondo la marcial y épica partitura de Jerry Goldsmith para Air Force One. Y esto, aunque no se lo puedan creer, es tan cierto como lo de Cifuentes tirándose en helicóptero o vagando por las playas en plan Raquel Welch en Hace un millón de años, salvadas las diferencias solo imputables a la naturaleza. Que yo recuerde nunca un medio había ido tan lejos manipulando la información al meterle banda sonora a una emisión en directo para celebrar la victoria de los suyos.

Por demás, hasta en esto se nota la diferencia entre el PSOE socialdemócrata de González y el PSOE bolivariano de Sánchez: el primero escogió para una campaña Novecento de Morricone y el segundo, a través de su cadena amiga, la música de Golsmith para una película de acción centrada en el avión presidencial estadounidense. ¿Un guiño cariñoso a la afición de Sánchez por el Falcon en el que le gusta fotografiarse imitando a Kennedy? Quien sabe. Para colmo el sex symbol turco Can Yaman, intérprete de telenovelas, se quita la melena y la barba para cumplir el servicio militar y el resultado es… ¡Sánchez! Está visto que todo va por derroteros de realities, bandas sonoras épicas inflando la información y guapos de telenovela. González tuvo como doble bufo a un actor enano que acabó trágicamente y Sánchez tiene como doble macizo (¿o es al revés?) a un turco con millones de fans. O tempora, o mores.