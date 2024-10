Subtónica celebra su décimo aniversario con varios conciertos muy especiales este otoño

Córdoba/Subtónica, el proyecto musical del cordobés Javier Estévez, celebra su décimo aniversario con una serie de conciertos muy especiales que arrancan este viernes, 11 de octubre, en la sala Hangar de Córdoba, una cita en la que repasará los temas más conocidos de su trayectoria y presentará su último lanzamiento discográfico, el EP Lo que queda. Grabado entre Úbeda, Baeza y Córdoba, ha sido producido por Pachi García (Alisrecords) y el propio Javier Estévez; el músico lo considera la continuación de Creer para ver, de modo que las dos entregas, con un total de diez canciones, quedarían unidas de forma conceptual bajo el título Creer para ver lo que queda.

Lo que queda contiene cinco canciones: Nuestra gran oportunidad y Fuimos héroes, que ya sirvieron de avance antes del verano; Lo que queda, Todos menos yo y Sentir. Esta última es una versión en clave de rock de la canción que publicó Luz Casal en 1999 y que compuso junto a Pedro A. Ferreira y Pablo S. Torres.

“Siempre me han gustado muchas de sus canciones, he admirado a Luz Casal siempre por su concepto artístico, por cómo ha enfocado su carrera y por su eclecticismo. Este tema y su videoclip se me grabó de alguna u otra forma en mi cabeza en su día cuando se publicó, aunque no fui muy consciente de ello. Hace un par de años, escuchando de madrugada una entrevista de Luz, la volví a escuchar en un directo y sentí algo muy especial, me levanté, cogí la guitarra y empecé a canturrearla de forma improvisada", ha explicado.

Subtónica no deja títere con cabeza

En cuanto a Todos menos yo, es una canción cuya letra está escrita bajo una estructura poética llamada décima. Estévez -cargando su pluma de ironía y sentido del humor pero con un locuaz sentido crítico- no deja títere con cabeza, haciendo un repaso por los roles sociales predominantes, contradicciones, egocentrismos, posverdad, algoritmos y otras tendencias conductuales en la sociedad actual. “Me planteé el reto de escribir una canción bajo esta estructura y la verdad es que me costó", confiesa el músico, que se declara admirador de Javier Ruibal y Jorge Drexler.

Por último, Lo que queda viene acompañada de un videoclip en el que han participado Teo Martínez de Mojadofilms, Rosario Velez y Esther Mañoso. Es una canción con una contundente base rítmica marca de la casa, un enmascarado y poco habitual compás de 7x8 en las estrofas y un mensaje reflexivo sobre la vida, la muerte, el paso del tiempo, las pérdidas, nuestras metas y nuestro legado.

Conciertos en Córdoba, Madrid y Sevilla

Los conciertos de presentación de Lo que queda tendrán lugar este viernes, 11 de octubre, en la sala Hangar de Córdoba; el viernes 25 de octubre en Jazzville de Madrid, y el viernes 15 de noviembre en Lady Drama, en Sevilla.

Subtónica es el alter ego del polifacético músico cordobés Javier Estévez, quien ya estuvo casi 20 años militando en la tristemente desaparecida banda Estirpe, como miembro fundador (1994), letrista y batería.

Ha publicado varios libros y artículos sobre la relación que existe entre la música underground y la educación, los valores y la cultura emprendedora, así como la necesidad de que los más peques puedan adquirir habilidades, conocimiento incluso mejorar su salud a través de canciones. La gran motivación de Javier es hacer justamente eso, canciones, independientemente del estilo, ya que es un firme defensor de su poder transformador: social y emocional.

Por su background e influencias desde pequeño, se suele mover entre el pop alternativo y el rock melódico, pero con cierta oscuridad ya que referentes como Depeche Mode o Antonio Vega siempre están presentes. No obstante, la música con sonido 90s marcó su adolescencia y juventud, y eso se nota especialmente en las baterías que graba en todos sus discos.