Programación alternativa del Festival de Piano Guadalquivir de Córdoba: conoce todas las citas

La caravana del XIII Festival Internacional de Piano Guadalquivir se acerca ya a las orillas del Río Grande cargada de un programa musical de primera categoría, con algunos de los mejores artistas del panorama internacional actual, pero también de experiencias únicas que transportarán al espectador a la mítica Ruta de la Seda y le permitirán descubrir los secretos que custodiaban las alforjas de las recuas.

El FIP Guadalquivir es música y mucho más, una tentación y un placer para los sentidos que pretende emocionar y llevar al público a transitar por unos caminos lejanos pero reconocibles en las notas de Ravel, Respighi, Mendelsshon o Toshio Mashima y en todos aquellos productos y materiales que llegaron a Europa desde las tierras de Oriente.

Transita es pura emoción, pura música, pura creación, pura pasión, y sobre todo, pura excelencia, pensado para todos los públicos. De hecho, los niños y niñas de la Escuela de Flamenco Nuestra Señora de la Piedad del barrio de Las Palmeras han sido los jóvenes protagonistas de la banda sonora de esta edición que han compuesto e interpretado junto a su profesor, el maestro Baris Yavuz.

Como los comerciantes y grandes viajeros de antaño, el FIP Guadalquivir recupera el tú a tú para que florezcan grandes negocios y lo hará con una fiesta de un networking exquisito y cercano en el incomparable marco de la Judería, Patrimonio de la Humanidad, alrededor de las maravillas de la Ruta de la Seda. Pero además, el Festival, consciente de que la música y la cultura es fuente de riqueza y desarrollo, impulsa la creación local con sus productos exclusivos: el perfume diseñado por Catriem, los tés e infusiones ideados por La Tetera Azul y los pañuelos de seda de Telas Vicente, que pueden adquirirse a través de la web del FIP, www.fipguadalquivir.org con descuentos especiales durante la celebración del festival.

Se trata de productos elaborados y producidos con el mimo y el cuidado de las manos expertas de maestros de fama internacional. Es el caso de la casa internacional de tés e infusiones Pharmadus Botanicals (La Tetera Azul, Helps y Manasul), cuya calidad le ha llevado a colaborar con el estrella Michelin Andoni Luis Mugaritz. Para el FIP ha realizado, unas creaciones excepcionales con ingredientes como la manzana, el cardamomo, la caléndula, el higo, el dátil, la rosa roja o el diente de león que evocan aquellas paradas en torno a un fuego en las que el té reconfortaba y acompañaba.

Catriem es una firma cordobesa de perfumes de autor, que nace de la tradición andalusí, que trae al presente con la mirada puesta en el futuro. Sus perfumes son seña de identidad, personalidad, arte, música y belleza y así han ideado Charme, un perfume de lujo elaborado de forma artesanal con las mejores materias primas, ingredientes naturales, de primera extracción y recolectados a baja escala. Charme combina la delicadeza de las flores del Árbol de Seda y la vitalidad del frescor del jengibre y el cilantro, para seducir con la sensualidad oriental de la canela, el anís, el clavo y la elegante feminidad de la Rosa de Bulgaria que impulsan a un viaje exótico y fascinante que emerge de las profundidades de la seductora madera de sándalo, el dulce ámbar y el delicioso cacao.

Todos estos materiales servirán también para vivir una experiencia previa y preparatoria a los conciertos programados para esta emotiva edición. El público asistente al concierto que el próximo 8 de octubre interpretarán la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y la pianista María Dolores Gaitán en La Axerquía tendrá el lujo de degustar los tés e infusiones que La Tetera Azul ha creado inspirados en Transita y que harán más sublime si cabe el viaje musical a Java.

Música electrónica, clases magistrales, conferencias...

El FIP Guadalquivir siempre mira al futuro y apuesta por la modernidad y la diversidad. En esta ocasión, se hermana con la música electrónica con la Silk Electronical Party que se celebrará en el cine Fuenseca el 6 de octubre a las 20:30. Será una ocasión para celebrar que la Ruta de la Seda está en Córdoba con una maravillosa sesión de música electrónica del Dj y productor Durand, acompañado en directo con el gran percusionista Patxi Cámara. Sonidos que occidente descubrió en Oriente y de los que nunca nos hemos despojado y que nos harán vibrar en una fiesta que nadie se puede perder.

No acaba ahí el viaje del FIP Guadalquivir por la Ruta de la Seda. A través de las clases magistrales online del 3, 4 y 6 de octubre conoceremos Los orígenes de la música andalusí de la mano del kanutista Aziz Samsaoui; Los orígenes y evolución del perfume gracias a la fundadora de Catriem, Lourdes Cubero, y Los rituales del té en las culturas que nos dará a conocer el director de Desarrollo de Pharmadus, Herminio García.

El especialista en Filosofía de las Religiones Raúl Alonso nos invita a El largo viaje de la sabiduría. La ruta de la seda y el conocimiento de Oriente, una conferencia gratuita que ofrecerá en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba y en la que se hará un recorrido histórico sobre lo que supuso el intercambio de conocimiento entre Oriente y Occidente.

La filosofía o forma de vida oriental más práctica la tendremos con un taller De lo físico a lo sutil de cómo la filosofía oriental puede cambiar tu vida, a cargo de May Ruiz de YOU Solo Yoga y Transítate, una sesión de yoga especial con instrumentos orientales guiada por Karmela García y Luis R. Monserrat, también del equipo de YOU Solo Yoga. Será el 7 de octubre en el espacio Juan Serrano y el Patio del Rectorado de la Universidad de Córdoba, respectivamente.

El FIP Guadalquivir aboga por brindar al público experiencias inolvidables como la posibilidad de conocer de forma exclusiva a los artistas del Festival compartiendo un desayuno en el entorno único del Hotel Boutique Las Casas de la Judería donde podrán vivir un momento íntimo y cercano con los artistas más influyentes del panorama internacional.

La mayoría de los conciertos y eventos especiales que conforman la programación de Transita son gratuitos, si bien se requiere reserva previa en la web del Festival, www.fipguadalquivir.org, en donde todavía se pueden adquirir entradas para algunas de las citas de una edición que promete no dejar indiferente.