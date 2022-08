En la carretera con Planeta 80 y Rockopop, los grupos de Córdoba que triunfan con sus versiones: "¡No hemos tenido un verano como este!"

Los pasodobles, los bals, las cumbias... Atrás quedan las orquestas y charangas, los abuelos sentados en sillas de plástico y los niños cruzando por delante del escenario persiguiendo un balón. La tradicional estampa de la caseta municipal en las fiestas de los pueblos se difumina hoy a cambio de la música de los años 80 y los 90 que interpretan los grupos de versiones. La España Cañí cede paso a la Fiesta Pagana que se monta en cada feria que se celebra en la provincia: conciertos que empiezan de noche, a veces de madrugada, y aforos que superan las 2.000 y hasta las 3.000 personas.

"Cuando empezamos era impensable tener un grupo de rock en una caseta municipal", dice Rafa, uno de los seis miembros fundadores de Planeta 80, quizás el grupo de versiones más reclamado de Córdoba. Sus comienzos como banda se remontan al año 2008 y, desde entonces, "no hemos tenido un verano de tanto trabajo como este", recuerda. En julio han sido 22 conciertos; en agosto 28, los mismos que tienen confirmados para septiembre: "Aaaagotador", bromea.

La misma sensación comparten desde Rockopop, otro de los grupos más demandados de la provincia. Su vocalista, Raquel, confirma un cambio a favor desde la pandemia: "Las ferias apuestan más por grupos de versiones" y "la gente lo está dando todo". Después de dos años de suspensiones, había un poco de miedo por si volvía a pasar, no sabíamos cómo iba a responder la gente, pero los conciertos están a tope, mucho mejor de lo esperado", cuenta la vocalista.

Los meses de verano, la temporada alta de trabajo para estos grupos, se convierten en una espiral de "furgoneta, comer, tocar y dormir", resume Rafa, aunque en su caso tratan de "tener unas distancias medianamente prudenciales y volver a casa todos los días para no dormir en carretera". Detrás de las dos horas de concierto y esa imagen arquetípica de la banda de rock que se recorre el mapa de pueblo en pueblo, "hay muchas horas de viaje, ensayos, montaje y desmontaje", cuenta Raquel. "También cansa el calor, las horas de viaje y las pocas horas de sueño... No es oro todo lo que reluce", dice.

Con una legión de seguidores que avalan sus más de 10 años de trayectoria, Planeta 80 y Rockopop -comunidades de 11.000 y 10.000 personas en Facebook, respectivamente- se han ganado la licencia para vivir de la música durante todo el año. "Entre garitos, bodas y ferias nos movemos bien todo el año. Es igual de fuerte agosto que mayo o que diciembre. No hemos apostado a un único caballo", declaran los Planeta, de donde se alimentan seis familias. En Rockopop son uno más, seis músicos y un técnico de sonido.

"Somos muy felices con lo que nos ha tocado. Vivir de un grupo de temas de pop-rock, ser respetados en todos los sitios adonde vamos, que nos traten con cariño y que se metan delante tuya 2.000 personas locas por oírte... Eso es un sueño, y encima que te paguen bien por ello", reconoce el miembro de Planeta 80. "Que siempre quieres más, pues sí. Pero ten en cuenta que nosotros no dedicamos tiempo a los temas propios. Pegar un pelotazo haciendo cover no existe, y con la edad que tenemos y los años que llevamos en el oficio, eso es una utopía en la que ni soñamos ni esperamos", acepta.

Tocando Queen con una plaza que espera pasodobles

De Cabra del Santo Cristo (Jaén) a Belalcázar, pasando por La Puebla de los Infantes (Sevilla) y Cuevas Bajas (Málaga), hasta llegar a Carcabuey. Es solo un extracto del circuito diseñado por Rockopop en una semana agotadora, del 16 al 20 de agosto. De pueblo en pueblo, tomándole el pulso a las carreteras: "Hay algunas que dejan mucho que desear", lamenta Raquel.

Más de una década haciendo estos recorridos dan para muchas anécdotas. "Lo más complejo es llegar a pueblos que no te conozcan, que el horario que te pongan no sea el más adecuado y te encuentres tocando Queen con una plaza llena de abuelos que están esperando pasodobles", dice Rafa (Planeta 80), "aunque cada vez nos ocurre menos". "Estábamos tocando y escuchábamos un ruido muy raro al lado de la barra. Nos dimos cuenta de que había un chivo allí atado que estaban sorteando durante el concierto", cuenta Raquel.

Gran parte del éxito de estos grupos se centra en su puesta en escena y en un repertorio elaborado a base de "clásicos como Aquí no hay playa, A quién le importa o No dudaría, temas que cuando suenan los primeros acordes todo el mundo se los sabe y eso, pasen los años que pasen, siempre se van a seguir escuchando", destaca la vocalista de Rockopop. A esa lista, los Planeta 80 suman La Bamba o Princesas de Pereza. "Por ser fieles a la realidad, son canciones que normalmente caen todos los días", asegura Rafa. Cualquier oportunidad es buena para renovar el show: "Desde que salió la película de Bohemian Rapsody se nos abrió una ventana maravillosa que no dejamos escapar. Montamos esa canción y todos los días acabamos con ella", explica el miembro fundador de Planeta 80.

Bajo las premisas de que los 80 y los 90 son las décadas cumbre de la música española y de que "el pop-rock apenas existe hoy", ninguno descarta tocar otra cosa el día de mañana: "Como profesionales que somos, nos adaptaríamos, nos guste más o menos", aclara Raquel. Por su parte, Rafa explica que, "para acercarnos a la gente joven, introducimos entre medias de canciones algún guiño a C. Tangana o Rosalía". "Las tocamos, las insinuamos, pero realmente intentamos basarnos en pop-rock y eso en la actualidad la verdad es que hay muy poco", se queja.

El We Are The Chammpions suena para cerrar por primera vez en los conciertos de Rockopop, hasta que el público pide otra y suena Viva la vida de Coldplay. Planeta 80 también entona la banda sonora del sextete de Guardiola, luego Salta con Tequila y echan el telón rememorando a Freddie Mercury. "Música de calidad y divertida", ese es el resumen.