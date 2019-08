Noche de rock con potencia y sin nostalgia en el Al Fresco de Pozoblanco

El rock más enérgico y actual tomó la madrugada del domingo el patio del antiguo matadero de La Salchi, en Pozoblanco, durante la quinta edición del Festival Al Fresco. La cita, organizada por el Ayuntamiento de la localidad y patrocinada por el Día, reunió a varios centenares de personas que no dejaron de acudir al recinto durante las cinco horas de conciertos que allí se vivieron.

El momento más intenso de la velada lo pusieron los sevillanos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (DMBK), banda revelación del año en toda España y cuyos temas, cargados de psicodelia y con ecos de los míticos Triana, se están convirtiendo en pequeños himnos de un rock andaluz que vive un momento especialmente dulce en cuanto a creatividad y amor por sus raíces.

Dandy Piranha, cantante de los Derby, fue sin duda una de las estrellas de la noche, con su larga melena rizada y su voz tan especial. Repasó en Pozoblanco los temas de su primer disco, que apareció en el mes de febrero de este mismo año y que en apenas unos meses se ha convertido en todo un fenómeno musical.

“Ya os tenemos en el bote”, dijo el cantante en un momento de la actuación, mientras veía como los aficionados se iban acumulando delante del escenario para cantar junto a él temas como su The New Gizz, cuyo estribillo fue muy coreado. Los DMBK, como también se les conoce, certificaron que cuentan con uno de los directos más poderosos del rock español y dejaron la sensación de que el fenómeno que protagonizan no ha hecho nada más que comenzar.

También muy poderosos se mostraron en el Al Fresco los canarios Los Vinagres, un trío con un punto gamberro y divertido, cuya música bebe de las fuentes del rock latino y de la música de su tierra. Su rock volcánico fue el encargado de poner el cierre a la velada, pero ni siquiera las altas horas fueron impedimento para que muchos de los asistentes disfrutasen de su actuación, en la que hubo pocos momentos para el respiro y muchos para el perreo, que así es como llaman ellos a ese momento en el que el respetable se suelta y se pone a bailar a lo loco al ritmos de su frenético guitarreo y su “verbenita”.

La noche, en la que se celebró de forma paralela una Feria del Libro-Disco, también se iluminó con la actuación de Los Estanques, una banda santanderina de pop psicodélico y progresivo, según les gusta decir, que lidera el prodigioso Íñigo Bregel, multinstrumentista y líder del proyecto.

En Pozoblanco dejaron Los Estanques signos evidentes de su calidad musical, que este año ha sido protagonista de conciertos muy importantes como el protagonizaron hace unos meses en la sala El Sol de Madrid. Muchas influencias se mezclan en esta banda que saca discos con prodigiosa velocidad y que también cuenta con un directo especialmente cuidado y potente.

El grupo pozoalbense Algunos Hombres, que en breve lanzará a la venta su nuevo disco tras ganar el certamen provincial de la Diputación, la rapera Lasyra y el DJ Doctor Cowabunga pusieron por su parte la nota local de la noche. El Al Fresco, en su quinta edición, se mantuvo un año más como un festival consolidado en su singularidad, volcado con el rock más actual y poco amigo de las nostalgias que son frecuentes en un género que no pasa ahora mismo por su momento de mayor impacto pese a la creatividad y el talento de bandas como las que actuaron en Pozoblanco.