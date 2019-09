Qué canciones escuchar antes del concierto de Manuel Carrasco en Córdoba

Otra canción que provoca subidón en los directos. La letra, que busca inyectar una dosis de energía en alguien que se está ahogando, combina a la perfección con su ritmo para hacer de este tema uno con los que más conecta el artista con el público. Al grito de ¡súbele!, los fans sólo pueden responder ¡aprieta! Pero si la vida te aprieta, no olvides de decirle a tu alma que puedes con ella... ¿Quién no se vuelve positivo al escuchar esta frase?

Yo te vi pasar

Una canción que no necesita explicación, que no necesita un porqué. Escucharla y sentirla es suficiente. Todo el que ha tenido un gran amor sufre y disfruta a partes iguales con esta canción, que es un trocito de Isla Cristina que Manuel Carrasco regala a sus seguidores. No está en ningún disco, porque el onubense la compuso para una agrupación de carnaval de su tierra, por eso es más mágica si cabe. Llore, sonría o piense en aquel amor, pero no deje que el día pase sin escuchar esta canción. Poesía pura.