David Russell inaugura el ciclo de clásica y Saxon pone el heavy metal en el Festival de la Guitarra de Córdoba

El Festival de la Guitarra pasará este viernes del clasicismo de David Russell al heavy metal de Saxon. Estas son las dos propuestas del programa de conciertos, mientras que, tras su actuación en la inauguración de la cita en el Gran Teatro, Eva Yerbabuena iniciará su curso sobre la soleá.

El guitarrista escocés David Russell vuelve un año más al festival como intérprete y también como profesor de uno de los cursos del área de guitarra clásica.

El programa que ofrecerá este viernes en el Teatro Góngora incluye Introducción y polonesa, de Napoleón Coste; dos preludios corales para órgano, con transcripción del propio Russell, de Johann Sebastian Bach; Danza triste y Danza andaluza, de Enrique Granados; Caazapá, Sueño en la Floresta, Vals Primavera y Vals en Sol, de Agustín Barrios; Suite 7 de G.F. Handel, transcrita también por el intérprete; el estreno de Phillis’ Portrait, de Sergio Assad y, para terminar, otras dos obras de Agustín Barrios; Julia Florida y Danza paraguaya.

Aclamado por el New York Times como “un talento de extraordinaria dimensión”, Russell está considerado como uno de los más prestigiosos guitarristas clásicos de la actualidad; todo ello basado en su gran musicalidad, virtuosismo y excelente técnica, cualidades elogiadas en su día por el maestro Andrés Segovia.

Eva Yerbabuena imparte un curso de baile flamenco centrado en la soleá

Nacido en Glasgow, se trasladó siendo niño con su familia a un pueblo de Menorca, donde recibió las primeras nociones de guitarra de su padre. Ya adolescente se instaló en Londres para estudiar en la Royal Academy of Music, donde ganó el prestigioso premio Julian Bream dos años consecutivos y de la que fue elegido miembro en 1997 como reconocimiento a su gran talento y su brillante carrera internacional.

David Russell ha ganado importantes y numerosos concursos internacionales y ha obtenido un premio Grammy por su disco Aire Latino. Establecido desde hace años en la localidad gallega de Nigrán, el guitarrista pasa la mayor parte del año de gira por el mundo, tocando regularmente en reconocidas salas de grandes ciudades tales como Nueva York, Londres, Tokyo, Los Ángeles, Madrid, Toronto o Roma.

Posee una amplia discografía que incluye transcripciones de Bach, Haendel y Scarlatti, la obra completa de Francisco Tárrega, música del siglo XIX, obras de Federico Moreno Torroba, Joaquín Rodrigo, Mauro Giuliani, música barroca y compositores latinoamericanos, entre otros.

Rock duro en la Axerquía

En su primer concierto en Córdoba, Saxon, la banda británica de hard rock y pionera del heavy metal, actuará en la trigésimo novena edición del Festival de la Guitarra para presentar Thunderbolt, el disco que hace el número 22 de su discografía.

Tras 40 años pisando escenarios de todo el mundo sin defraudar a sus seguidores ni bajar la intensidad de su propuesta musical, Saxon ofrecerá en el Teatro de la Axerquía un espectáculo a la altura de la ocasión. Será su segundo y último concierto en España, después de haber actuado en el Rock Fest de Barcelona.

Más de 15 millones de discos vendidos avalan la trayectoria del grupo, que se formó en 1976 en la ciudad de Bransley (Reino Unido) al unirse dos bandas locales, Son of a Bitch y Coast.

En la actualidad, y tras numerosos cambios en la formación, Saxon sigue liderado por la voz de Biff Byford y la guitarra de Paul Quinn. Completan el quinteto Doug Scarratt (guitarra), Nigel Glocker (batería) y Nibbs Carter (bajo).

Debido al éxito del punk en el Reino Unido cuando nacieron, les fue difícil encontrar apoyo discográfico en su propio país, e incluso tuvieron que cambiar su nombre (seguían llamándose Son of a Bitch, es decir, Hijo de Perra, para que no los identificaran con la corriente musical que entonces marcaban los Sex Pistols y compañía).

La primera maqueta que lograron grabar llegó a manos de Claude Carrere, dueño de la discográfica francesa de su nombre, que pretendía montar un sello aprovechando el inicial boom de bandas británicas de heavy metal, un fenómeno underground que después se conocería como New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM), en el que también estaban grupos como Iron Maiden y Def Leppard. Carrere Records les grabó su primer disco, Saxon (1979), que les permitió salir de gira por Inglaterra como teloneros de las bandas Motörhead y Nazareth.

En 1980 publicaron su segundo disco, Wheels of Steel, considerado como un álbum esencial del movimiento NWOBHM, y que junto con Strong arm of the law significó el salto al éxito, a los discos de oro y a la popularidad, lo que supuso para el grupo continuas giras por el Reino Unido y también otros países de Europa y Estados Unidos.

La banda es una de las más queridas y respetadas de la historia del género. Su repertorio está lleno de himnos que forman parte de la historia del heavy como Princess of the night, Motorcycle man o Denim and Leather, canción que da título al disco del mismo nombre.

Curso de Eva Yerbabuena

El baile flamenco, por su estrecha relación con la guitarra, tiene siempre un espacio propio en el programa formativo del Festival de la Guitarra. En esta ocasión, se ofertan dos cursos, el primero de ellos a cargo de la reconocida bailaora Eva Yerbabuena, que compartirá sus conocimientos sobre La Soleá, movimientos e interpretación este viernes y sábado.