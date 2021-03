El compositor cordobés 'new age' Tsode lanza con la cantante sevillana Airyn el videoclip 'Inside'

El compositor cordobés de música instrumental y new age Jesús Valenzuela ha lanzado, a través de su proyecto Tsode, y en colaboración con la cantante sevillana Airyn, el videoclip Inside, tema extraído de su sexto y por ahora último álbum de estudio, Six.

Según la información facilitada por Tsode, Inside es una balada electrónica que "nos arropa en un profundo halo de esperanza, elevados" por el dueto del propio Jesús Valenzuela "con la fascinante voz" de Airyn, con la que "se pule este diamante de canción", destacada por mérito propio dentro del nuevo álbum del nuevo álbum de Tsode.

Escrita y producida por Jesús Valenzuela, Inside está interpretada a dúo entre el mismo Valenzuela y Airyn, prestigiosa cantante new age, y las imágenes de ambos fueron grabadas entre Sevilla y Córdoba, gracias a la colaboración del sello andaluz CSRecords.

Según Tsode, "Inside puede ser la historia de cualquier persona que tiene a un ser querido enfermo. Esas personas a las que lo único que les importa es que salga adelante y pueda recuperarse. Es una canción para que esas personas transmitan a sus seres queridos, un canto de ánimo hacia ellas en esos duros momentos".

El tema forma parte del sexto álbum de Tsode, precisamente titulado Six, un disco en el que Valenzuela sigue arriesgando y con el que demuestra la versatilidad y heterogeneidad. Así, la evolución musical de Tsode se evidencia en este nuevo álbum, mediante el que el cuatro veces consecutivas semifinalista de los premios MIN de la música independiente española ha dado un valiente paso adelante en la configuración de su sonido.

De esta forma y aunque sigue honrando a sus raíces new age en piezas de alto contenido melódico, como Reddux o Requiem For Exile, y a la música electrónica más clasicista en temas como Sax & Love y Good Vibes, este nuevo álbum de Tsode es una concatenación de shocks sónicos.

Así, hipnotizados por la inaugural ambientación épica y el piano Dream de la pieza Six (Overture), el primero de estos nuevos sonidos se encuentra en Countdown, pues con esta cuenta regresiva prepara hasta llegar al estallido de la voz desgarrada de Tsode, siendo We are Young / in a countdown'el mensaje explícito y demoledor en estos tiempos de limitación de libertades a causa de la pandemia del covid, y la guitarra de Sergio Zurutuza amplifica la rabia disparada en la letra.

De hecho, letra y voz son dos recientes aliados de Tsode, pues siendo innegable que la música instrumental dinamita las fronteras de la imaginación, esos elementos sitúan al público en el contexto apropiado, pues este es el camino A ninguna parte, que fue anticipo de Six y que sita la persona que lo escucha úa a ras del suelo, con las frustraciones cotidianas. En contraposición, el tema Inside arropa al público en un profundo halo de esperanza.

En palabras de Tsode, "en este disco lo único que me ha movido ha sido divertirme, probar, investigar y, sobre todo", hacerlo "sin importarme la opinión de nadie", lo que ha dado lugar a Six, que está disponible en todas las plataformas y ha sido publicado y distribuido por la discográfica madrileña Musiteca, sello con artistas de la talla de Bravo Fisher, Maico, Penny Necklace o La Musicalité.

Trayectoria

El compositor cordobés Jesús Valenzuela, a través de su proyecto Tsode, fue nominado para los premios Hollywood Music in Media Awards (HMMA), por su disco Innerity (Musiteca-2019), y en concreto por el primer sencillo del disco, 'Alquimia', junto al guitarrista asturiano Rubén Álvarez, como mejor tema instrumental contemporáneo del año.

Esta nominación vino a refrendar el éxito del cuarto álbum de Tsode, que tuvo su primer reflejo en el galardón obtenido por otro de sus temas, Crossing stars, ganador en septiembre de 2018 de uno de los Synthetic Generation Awards, como uno de los mejores temas electrónicos en España.

Tsode se ha afianzado como uno de los compositores más destacados dentro del genero en España, con un estilo propio, que explora a través de la música electrónica clásica (Jean Michel Jarre y Vangelis), el new age (Enya y Kitaro), el synth pop (Depeche Mode) o el rock sinfónico (Mike Oldfield).

El año pasado, durante el confinamiento domiciliario por la pandemia del covid, lanzó un 'single' en su canal de YouTube, que grabó en su casa, bajo el titulo de Héroes, y que constituye su particular homenaje al sistema sanitario español y a su actuación en la presente crisis sanitaria del coronavirus