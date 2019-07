Miguel Ríos pone el broche final a la cita con las seis cuerdas

Miguel Ríos pone este noche el broche final a la 39 edición del Festival de la Guitarra de Córdoba (a partir de las 22:30 en el Teatro de la Axerquía). Lo hará con una mezcla de concierto sinfónico y rock. Desde que dejara las giras mastodónticas, Miguel Ríos ha intervenido en infinidad de conciertos solidarios, recaudando dinero y prestando su voz para difundir la idea de que no es caridad lo que se necesita, sino justicia. Pero también ha querido adentrarse en nuevos proyectos.

El 7 de julio de 2017, por primera vez en la dilatada historia del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, un rockero fue invitado a actuar en el Palacio de Carlos V, en el recinto de La Alhambra. Miguel Ríos y su banda Los Black Betty Boys compartieron escenario con la Orquesta de Granada, dirigidos por Josep Pons, para tocar las canciones más relevantes del repertorio del artista granadino. Una experiencia que quedó grabada en un CD+DVD, llamado Symphonic Ríos, que da testimonio de que no se puede establecer barreras entre géneros musicales. Meses más tarde, Ríos presentó una gira que llevó este proyecto sinfónico a ciudades como Barcelona, Marbella, Murcia o Bilbao. Ahora, toca Córdoba.

El artista granadino cierra la 39 edición del Festival de la Guitarra con un concierto único, acompañado por su banda, formado por José Nortes a la guitarra, Carlos Gamón a la batería, Luis Prado al teclado y Javier Saiz al bajo. Y lo hará junto a una orquesta sinfónica del sello Universal Music, dirigida por el maestro Carlos Checa.

Desde la organización han insistido en que “Miguel Ríos es una artista fundamental, que siempre ha mantenido dignidad artística y compromiso social. Sin el rock es imposible entender nuestra historia y sin Miguel Ríos es imposible entender nuestro rock. La Axerquía echará el telón del 39 Festival de la Guitarra escuchando clásicos de siempre como Buenas noches, bienvenidos o Santa Lucía con un nuevo ejemplo de lo bien que casan el rock más puro con los acordes más clásicos”.

Antes del recital del granadino, The Stanley Clarke Band comenzará su actuación en el Gran Teatro (a las 20:30). El enfoque hipnótico e innovador que Stanley aplica al bajo lo ha empujado a la parte frontal del escenario, convirtiéndolo en el gran protagonista de sus conciertos. De hecho, su estilo sirvió después como influencia para decenas de bajistas que se inspiraron en su técnica para encumbrar más este instrumento.

Pronto, Clarke empezó a hacer conciertos en solitario y a colaborar con músicos de la talla de Ron Wood de los Rolling Stones, con quien fundó la banda The New Barbarians, donde, en su año de vida, compartieron escenario, entre otros, con el mítico Keith Richards y con el teclista Ian McLagan. Los proyectos de Clarke no han parado desde entonces. Ha hecho giras con guitarristas de la talla de Jeff Beck, colaboraciones con el baterista de The Police, Stewart Copeland o con otros dos virtuosos del bajo, que también han pisado ya el Festival de la Guitarra de Córdoba: Marcus Miller y Victor Wooten. Juntos formaron la banda S.M.V. y lanzaron Thunder en 2008, un disco mítico.