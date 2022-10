Luis García Montero cierra Cosmopoética: "Al escribir me muerdo la lengua para no ofender a la gente decente"

El poeta Luis García Montero ha firmado en la tarde de este sábado la última página de la decimonovena edición de Cosmopoética con una íntima conversación y lectura de algunos de sus versos en el cuartel general de este festival, la sala Orive, lleno hasta la bandera. Digno de una estrella del rock de la poesía que se conforma con ser un Joaquín Sabina y, como director del Instituto Cervantes, la persona que vela por la salud de una lengua que hablan 500 millones de hablantes.

García Montero, que se reconoce abiertamente tímido, subió al escenario con dos libros bajo el brazo -el primero, su antología poética titulada Una melancolía optimista, y otro escrito durante la enfermedad y la muerte de su mujer Almudena Grandes, hace menos de un año- y comenzó a llenar los silencios con reflexiones y poemas.

"La vida me va llena de alegría y con los problemas que solemos tener las personas que siguen con vida", confirmaba el poeta granadino. A sus 63 años, García Montero sigue encontrándole el sentido a la vida desde su vocación más profunda, la poesía: "Uno empieza a envejecer cuando se queda sin proyecto".

Luis García Montero se define "sobre todo poeta", aunque también se le asocie al ensayo y al columnismo en la prensa española. "Mi vocación poética determina mucho mi trabajo como intelectual. La mayoría de mis ensayos parten también de ahí". Esa vocación nace, entre otros episodios, a partir de haber escuchado a Serrat cantando los versos de Machado y, bebe y se mantiene de la "necesidad de dar respuestas" a las realidad, a las aspiraciones, y a los problemas del mundo, explicó. Desde lo más íntimo -el amor y la muerte- hasta lo mundano e insustancial.

Al granadino le gusta reivindicar especialmente la política y siempre se ha mostrado activo en ella: "Cuando veo las noticias se me va la lengua con mucha facilidad, pero al escribir me muerdo la lengua para no ofender a la gente decente", replica. "La poesía me ha enseñado el sentido del pudor y de la vergüenza: muchas veces echo de menos eso en la política", ha sostenido poniendo algunos ejemplos que cargan la actualidad.

Entre sus intervenciones, García Montero ha señalado la insistente mercantilización que domina al mundo, "incluso el tiempo se mercantiliza", ha subrayado. Montero no es presa fácil de nostalgias tradicionalistas: "Quien se mete con la ciencia o el progreso de la tecnología es un cretino, ya hemos visto su importancia en la pandemia", ha indicado. "Del mismo modo que quien se mete con las humanidades también es un cretino", ya que "el dogmatismo es la prisa de las ideas", ha criticado el pensador.

El lado más melancólico de Luis García Montero salió a la luz cuando la conversación se centró en Almudena Grandes y ese libro recién publicado, del que compartió algunos poemas, que se titula Un año y tres meses, en referencia al tiempo que se alargó la enfermedad (desde que se diagnosticó en septiembre de 2020 hasta noviembre de 2021) hasta que falleció. "Es el libro que más me ha costado escribir y el que más he necesitado escribir", ha reconocido. Su última respuesta a la realidad en la poesía.

"El gran acontecimiento de la poesía española"

Después de ocho días de intensa actividad (cosmoversos, conciertos, diálogos, talleres infantiles, rutas por la ciudad...), "el gran acontecimiento de la poesía española desde hace años", como definía García Montero en una entrevista a la Cadena COPE, echó el telón por todo lo alto. Cosmopoética consigue reunir a los mejores y logra que pasen cosas diferentes.

Por la alfombra han desfilado autores españoles y argentinos -país invitado en 2022- de la talla de Hugo Mujica, Mariano Peyrou, Valeria Correa Fiz, Martín Caparros, Luis Alberto de Cuenca, Olvido García-Valdés, Aurora Luque o el propio Luis García Montero, entre la infinidad de nombres que se podrían citar. También puso su acento la nicargüense Gioconda Belli; la actriz María Galiana su voz para recordar a Machado, Alberti o Pedro Salinas, acompañada de un piano; y los Lagartija Nick se volvieron a unir para recordar lo hondo de la generación del 27.

El director de Cosmopoética, Antonio Agredano, ha incidido varias veces en el ratio de poetas por metro cuadrado que existe en Córdoba. Quizás en otro sitio, este festival no hubiera perdurado tanto tiempo. Vicente Luis Mora o Juan Antonio Bernier han sido protagonistas de esta edición entre otros tantos invitados como Pablo García Casado, Salvador Gutiérrez Solís e incluso la cantante Vega, con un concierto en el Gran Teatro el día de la inauguración.