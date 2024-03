El compositor cordobés Javier Márquez lanza 'Momentum', su tercer álbum discográfico

Momentum es el título del nuevo álbum, el tercero ya, del compositor cordobés Javier Márquez, tras su celebrada irrupción con The shelter point (2021) y haber ganado los Hollywood Music in Media Awards y Global Music Awards en las categorías de New Age/Ambient.

Según recoge la web oficial de Momentum,el nuevo álbum, que Javier Márquez ha publicado este mismo mes de marzo en todas las plataformas digitales, es un disco que expande el universo sonoro del compositor, a la vez que exhibe valentía y sensibilidad a partes iguales.

Momentum, según ha señalado el compositor, "es un principio físico que define cierta cantidad de movimiento de un cuerpo. Ese principio establece que entre más momentum, más velocidad y mayor dificultad para detenerlo. Si este concepto lo llevamos a la psicología emocional, se refiere a un estado en el que parece que todos los factores se alinean para alcanzar tu objetivo, eso que llevas tiempo persiguiendo".

De este modo, "sin estar seguro de ello, tienes la sensación de estar conectado con lo que pretendes conseguir y que todo el esfuerzo que has puesto en ello, parece que da sus frutos", lo cual, en este caso, ha quedado reflejado en nueve temas: Resilience, Duermevela, Quietude, Momentum, Balada das ondas, Pulsar, When we leaving home, Éphémère y Under no flag.

Para este disco, Javier Márquez interpreta duduk armenio, bansuri (flauta india), oboe, saxo soprano, piano, guitarras, marimba y pan drum. Además, ha contado con las cantantes Julie Elven y Clara Sorace, el pianista Gito Maletá, el bajista José Manuel Posada Popo, el contrabajista Iván Ruiz Machado, el percusionista Javier Rabadán, el guitarrista Pablo Cano, el violonchelista Daniel Sáez, las violinistas Cristina Moya y Beatriz Romero, la violista Carmen Pérez, y la violonchelista Cristina Amor, que interpretaron los arreglos de cuerda de Daniel García.

La producción musical y ejecutiva ha corrido a cargo del propio Javier Márquez, que, igualmente, ha compuesto todos los temas del álbum, que ha sido grabados entre los meses de marzo de 2022 y diciembre de 2023 en Acordia Estudio, en Córdoba, y el álbum ha sido mezclado y masterizado por Lauren Serrano en Estudio Hanare, también en Córdoba.

Javier Márquez estudió guitarra y oboe en el Conservatorio de Córdoba. Es compositor, arreglista y productor, y ha grabado diversos instrumentos de viento para las bandas sonoras de 'La casa de Papel', 'Zorro', 'Ocho apellidos marroquís' y 'Promesas de arena', y también ha participado en el último disco del prestigioso violinista Ara Malikian titulado 'ARA'.