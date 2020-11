Cosmopoética arranca con un homenaje a la creación lírica protagonizada por mujeres cordobesas

La edición más introspectiva de Cosmopoética arranca este sábado 28 de noviembre en la Sala Orive con una lectura poética a cuatro voces protagonizada por las poetas cordobesas María González, Isabel Pérez Montalbán, María Rosal y Juana Castro. Con este acto inaugural, se pretende sintetizar años de creación lírica protagonizada por mujeres, desde Wallada a Alba Moon.

Para la inauguración del festival se propone un diálogo intergeneracional con versos de diferentes escuelas y estilos. Discursos heterogéneos que pondrán sobre la mesa la tradición y la ruptura a través de autoras cordobesas premiadas, reconocidas y publicadas en las grandes editoriales del país.

Este evento podrá seguirse de forma presencial en la Sala Orive a las 12:00, con entrada libre hasta completar un aforo limitado a 50 espectadores. Además, podrá seguirse online a través de la web cosmopoetica.es a las 18:30.

Tras el recital poético de inauguración, las personas asistentes podrán disfrutar en pantalla grande de una selección de poemas del escritor polaco Adam Zagajewski, cuya intervención online se podrá seguir íntegra en la web de Cosmopoética a las 20:00. Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2017, este poeta, novelista, ensayista y traductor es uno de los autores más interesantes y respetados de la literatura contemporánea.

La música, tan presente en el festival, tomará forma en la voz y los versos de María José Llergo a las 17:00 en el Teatro Góngora. Las entradas gratuitas para asistir a este espectáculo están agotadas, aunque se podrá online a las 21:00.

La cantante cordobesa recala en Cosmopoética para presentar Cábalas, un espectáculo musical en torno a sus poemas. La propia artista lo define como "un extracto de mis propias conjeturas y suposiciones exprimidas a partir de experiencias personales" donde intenta "entender lo que siente en referencia a las experiencias que le toca vivir, canalizando las emociones de forma poética y verbalizando lo que sabe en conexión con lo que intuye".

"Observando el medio que me rodea y cómo nos afectamos mutuamente voy conectando lo esotérico y lo terrenal para hallar una verdad en sí misma"; como en la Cábala, "disciplina del judaísmo que busca revelar un saber oculto acerca de Dios y del mundo", añade la artista.

Los más pequeños también disfrutarán de la poesía en Cosmopoética. La programación infantil del festival, encuadrada en Cosmopeque, también dará comienzo mañana en la Biblioteca Central con entrada libre hasta completar aforo. Así, se abrirá el telón a las 11:30 con el artista Rodorín y su Retablillo de títeres y poesía , un collage de poemas y narraciones cortas extraídas de la tradición oral y de autores contemporáneos de la literatura infantil con una importante presencia de la palabras y la música (ritmo, rima, ecos, aliteraciones...).

A las 13:00, el espectáculo ¡Ven a jugar con las palabras! mezclará poesía, juegos, canciones y magia de la mano de Carmen Gil, una de las grandes embajadoras de la poesía entre los más pequeños. Con más de un centenar de libros publicados, traducidos a una veintena de idiomas, la autora gaditana recorre colegios y bibliotecas convenciendo a los niños de que los poemas son "palabras que cantan y hacen cosquillas por dentro".

También en la Biblioteca Central se desarrollará el laboratorio de creación DIYlab, titulado Un azar interior, que lleva la filosofía do it yourself a la creación literaria. A través de este laboratorio de creación poética, los asistentes podrán convertirse en protagonistas de sus propias creaciones y generar bajo la dirección del poeta Alejandro Simón Partal una obra instantánea que verá la luz antes de que finalice el festival.

Este laboratorio creativo cuenta con el apoyo de Medialab-Prado y el Ministerio de Cultura y Deporte en el contexto de la acción de laboratorios distribuidos. DIYlab coincidirá en el tiempo con otros laboratorios ciudadanos que se realizarán simultáneamente en organizaciones e instituciones de España y Latinoamérica.

Siete días de programación

Hasta el 4 de diciembre Cosmopoética se desarrollará en su 17ª edición con un formato híbrido, presencial y online, en un año marcado por la pandemia. Tras varias ediciones viajando por el mundo -México, Italia, Gran Bretaña- el festival se agarra en esta ocasión al lema Un viaje interior y vuelve su mirada hacia dentro: una mirada hacia las entrañas de nuestro país y también hacia nosotros mismos.

Su director literario, Antonio Agredano, señala que "el confinamiento nos ha permitido redescubrir nuestro país, mirarlo desde arriba". En este año extraño, Cosmopoética "quiere pensar en España, cruzar la península con versos y buscarse en su literatura". La pandemia también "nos ha permitido reencontrarnos" con nosotros mismos: "Nos encerró en casa y nos hizo enfrentarnos a nuestras tristezas, nuestra incertidumbre, nuestros deseos y nuestras esperanzas. Nos dimos un tiempo largo que nunca tuvimos para pensar y nos agarramos a la cultura para sobrevivir".

Como viene siendo habitual, Cosmopoética presenta un programa heterogéneo en el que la poesía se reviste de otras disciplinas para llegar a todos los públicos, pero siempre con la lírica como horizonte creativo. En esta nueva edición, volverán a convivir voces maduras, que se enredarán junto a nuevas promesas de la poesía, la narrativa y la música. De todo ello resultará una mezcla equilibrada entre pasión local, autores jóvenes y poetas que ya son parte de la historia de nuestra lírica.

'Cosmoversos'

La columna vertebral de Cosmopoética, Cosmoversos, volverá a tener como escenario principal la Sala Orive. En la programación podremos encontrar a figuras plenamente consagradas como Jaime Siles, Aurora Luque, Raquel Lanseros, Lara Moreno o el actor hispanoargentino Héctor Alterio.

Además, el festival vuelve a reivindicar la poesía joven a través de autores como Violeta Niebla, María Elena Higueruelo, Maribel Andrés Llamero y Carlos Catena y otros más experimentados, como María Eloy-García. Igualmente, no faltarán poetas cordobeses como Rafael Antúnez, Elena Román, Raúl Alonso o Pilar Cámara, madrileña afincada en Córdoba.

'Cosmoacordes'

La comunión de la poesía con la música volverá de la mano de Cosmoacordes. El programa contará con representantes del cante popular en su versión renovada. Sílvia Pérez Cruz, María José Llergo, Rocío Márquez y Sheila Blanco son muestras de esta nueva sentimentalidad, que retuerce la tradición hasta convertirla en algo propio.

Otra de las inquietudes de Cosmopoética es ampliar públicos. Por eso la apuesta por Sr. Chinarro y Miguel Rivera, de Maga, iconos del pop independiente de nuestro país. O la presencia del rapero Tote King, en un formato conversacional, y de Kutxi Romero, de Marea, que buscan captar la atención de un público más joven que llega a la poesía a través de otras músicas, hip hop y rock en este caso, con un lenguaje accesible y motivador para ellos. Los cordobeses Madre de Dios aportarán su punk con letras basadas en la escritura automática y en la poesía constructivista.

Ante la incertidumbre actual y previendo cualquier escenario posible, Cosmopoética quiere garantizar la participación del público tanto local como foráneo y para ello se podrá seguir online a través de su web. El festival está organizado por el Ayuntamiento de Córdoba y cuenta con el patrocinio de la Fundación Cajasur.