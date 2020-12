El inicio de la presente edición de Cosmopoética ya avisaba del peso que iban a tener las autoras en estas jornadas, algo que se ha ido corroborando en las distintas sesiones y que en su sexta y penúltima edición ha reafirmado la poeta y traductora Aurora Luque. La artista almeriense ha puesto sobre la mesa el auge del feminismo, que ha definido como "la única revolución en marcha", a través de escritoras que han sido ignoradas en la historia.

La escritora ha compartido lectura poética con Pilar Cámara, a quienes han seguido la argentina Macky Chuca y el poeta cordobés Raúl Alonso. Luque ha destacado que en su poemario Gavieras (premio Loewe 2019) ha "alzado la voz por muchas escritoras insultadas por escribir y por no dedicarse a la sumisión por el simple hecho de nacer mujer", autoras que a pesar de "ser tratadas de enfermas, neuróticas y raras" consiguieron escribir y publicar sus textos. Aun así, la gran mayoría "continúan castigadas y no salen en los libros de texto".

De hecho, este ha sido uno de los aspectos que más ha atacado Luque, ya que considera que la educación es la piedra angular para la difusión de la literatura. Así, ha valorado que "hay un proceso lento de visibilización", a lo que se suma la falta de interés de muchas editoriales y que "los políticos no están informados". En este sentido, ha apuntado que, a pesar de los avances, "los profesores son el colectivo más perezoso a la hora de incorporar nuevas lecturas", una formación, la de estos profesionales, que ha considerado "desatendida".

A este "inmovilismo" se añaden "cortinas de muy mala calidad", como las que se comparten a través de las redes sociales, con especial influencia de los creadores de contenido a través de Youtube y otras aplicaciones. La autora ha puesto en relieve que las escritoras "están tardando en ser recuperadas", como ocurre con las autoras de la Generación de 27, de las que "ahora se descubre que son fantásticas" . En concreto, ha manifestado que en torno a estas artistas, a nivel político, "hay mucha demagogia y poca renovación de los fondos".

Por todo ello, ha afirmado que "la poesía es el vehículo de las vías utópicas", debido especialmente a su "fuerza para crear mundos no sometidos". No obstante, ha indicado que "la literatura se mantiene como un elemento subversivo", ya que "la riqueza que da la literatura no interesa, al no ser económico". A pesar de todo lo que pueden aportar los textos literarios, "se prefiere que la gente esté obsesionada con el dinero".

A su vez, ha reclamado el papel que juegan los traductores. Luque ha aseverado que "los escritores son autores de cada país, pero los traductores lo son de la literatura universal". Traducir a poetas, en su caso del griego clásico y el latín, "ayuda a entenderlos desde dentro, a comprenderlos desde los recintos más secretos cómo se compone la poesía".

Nuevos públicos

Por la tarde ha tomado el relevo el ciclo Cosmoacordes, que ha sacado a la palestra a ToteKing y al rockero navarro Kutxi Romero, alma del grupo Marea, en una sesión doble. El rapero sevillano ToteKing ha presentado en Cosmopoética su libro Búnker: Memorias de encierro, rimas y tiburones blancos en un formato conversacional. Leyenda viva del rap español, pero sobre todo lector incansable, escribe: "Viajar a tus recuerdos es buscar pelea".

Y lo hace. Sin miedo. La figura de un padre que lo inicia en la lectura, los primeros mates en la cancha pública y la vocación insobornable de la rima perfecta, la honestidad a tumba abierta, la necesidad de rodearte de tres (cuatro, a lo sumo) personas que te quieren, la esclavitud de tener que vivir para contarlo en canciones y en cuentos.

Kutxi Romero, todo un referente del rock español que además se define como "un hacedor de poemas". Bukowskiano, punky, siempre interesado en la lírica, estén o no arropados sus versos por la distorsión y la batería. Autor de poemarios como León manso come mierda o discos como el reciente El azogue, su obra aúna un público intergeneracional y propio, siempre a la espera de su próximo paso. Su viaje es un viaje sin mapas.