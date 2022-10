Carolina Durante: "En nuestros conciertos tenemos mucho público 'cayetano"

Carolina Durante hace años que abandonaron el underground madrileño para convertirse en uno de los grupos de guitarras de referencia del panorama actual. Este fin de semana inician una amplia gira por salas que los traerá a Málaga (viernes, 7 de octubre) y Córdoba (sábado, 8 de octubre, sala Hangar) para presentar su segundo disco, Cuatro chavales, con el que reafirman su rock de guitarras y sus letras potentes de espíritu punk. "Las salas reflejan la realidad y hay más cercanía con el grupo", dice el batería, Juan Pedrayes, en conversación con El Día.

-¿Cómo afrontan esta gira por salas? No descansan ni un solo fin de semana...

-Las dos primeras fechas son el viernes en Málaga y un día más tarde en Córdoba. Hemos actuado en muchos festivales, pero preferimos más las salas. Reflejan la realidad y estamos más cerca del público. En los festiavales la gente está a tomar por culo, todo está lejos... También mola mucho, pero es diferente.

-Presentan 'Cuatro chavales' (Sonido Muchacho, 2022), su segundo disco. ¿Cómo se gestó?

-Hicimos las canciones durante la pandemia y tuvimos mucho tiempo para rayarnos la cabeza, para pernsarlo todo bien. No fue como el anterior, que se grabó con pinzas porque aquella primera gira que hicimos apenas nos dejaba tiempo para nada. Así que cuando llegamos al estudio todo estaba rodado.

-¿Cómo es el proceso compositivo de las canciones?

-Todos aportamos ideas. Las letras, en un 90 y pico por ciento, son de Diego, aunque Martín y Mario también han aportado algo. Hay veces que partimos de una melodía de voz, de cualquier cosa, de un riff de guitarra... Nos vamos al local y allí le damos la forma final. Las canciones son el resultado de las aportaciones de los cuatro.

-¿Alguna por la que se sienta especialmente satisfecho?

-A nivel personal me gusta La planta que muere en la esquina. Es la que cierra el disco.

-Uno de los sencillos ha sido 'Granja escuela', que habla de las adicciones. ¿Sentís que es un problema habitual en la gente de vuestra generación?

-Sí. Hay bastante mierda por desgracia, pero no te puedo hablar en nombre de una generación. Solo me refiero a lo que veo a mi alrededor.

-No sé si 'Urbanitas', que también fue adelanto, es una parodia de quienes huyeron de la ciudad tras el covid...

-Es puro cachondeo. A Diego en verdad le gusta la ciudad. Yo soy de un puebo de Asturias de 5.000 habitantes y en realidad me molan las dos: la ciudad y el campo

-¿Qué ha cambiado en los cuatro chavales de Carolina Durante desde aquella canción, 'La noche de los muertos vivientes', que se hizo conocida?

-Desde el punto de vista personal creo que somos muy parecidos a aquellos, pero ahora nos dedicamos a esto. Hay que tener un mayor grado de implicación y de profesionalidad. Sabemos mucho más de esta industria.

-Tocan en Londres y pronto se enfrentan a su primer concierto en el WiZink Center de Madrid. ¿Sienten nervios? ¿Miedo?

-Miedo no hay. Y los nervios llegarán un momento antes de subir a tocar, aunque no somos de ponernos muy nerviosos. Es un concierto muy esperado porque estaba programado para enero de 2020 y lo hemos tenido que aplazar dos años. Sabemos que tenemos que tocar el disco nuevo entero, o casi entero. Y hay canciones que nunca pueden faltar.

-¿'Cayetano' es una de ellas? ¿Se han cansado de tocarla?

-Yo no, pero sé que por ahí hay alguno que sí...

-¿Y de que les identifiquen como 'cayetanos' se han cansado?

-Hay peña que no se entera de nada, aunque no me molesta. No vamos por ese palo. Lo que sí que tenemos es mucho público cayetano...

-Participáis en el disco de versiones de Zahara, 'Reputa', con una relectura de la canción 'Joker', en la que en la letra cambiáis "abrazos" por "palazos"... ¿Cómo se llega ahí y cómo se lo tomó Zahara?

-Pues fue por puro cachondeo. Sé que Zahara estaba delante cuando la tocamos y le gustó.

-Aparte de Carolina, participan en muchos otros proyectos. En su caso, también en Axolotes y con trabajos de producción. ¿Cómo se compagina todo esto?

-Con mucho cuidado, ya te lo digo. Sobre todo para que no se crucen las fechas con la tremenda gira que tenemos armada con Carolina. Tampoco hago muchos curros de producción. Solo alguna colaboración con gente que conozco, sin presión y sin historias.

-¿Cómo veis el estado del rock y del pop que se hace en España?

-Ahora está bastante bien. Hay relevo generacional. Están Aiko el Grupo y mil historias más...

-¿Se sienten parte de una escena?

-Lo de la escena supongo que lo verá la gente desde fuera. Siempre me rayo un poco con esto...

-¿Qué se van a encontrar quienes vayan a estos primeros conciertos de Córdoba y Málaga?

-Será un concierto enérgico y espero que se pasen muy bien.