Ana Zamorano toma el relevo de Juan Serrano en la presidencia de Amigos de Medina Azahara

La arqueóloga Ana Zamorano ha tomado el relevo de Juan Serrano al frente de Amigos de Medina Azahara. En un asamblea extraordinaria de la asociación celebrada el pasado sábado en el Colegio de Arquitectos Córdoba, se aprobó por unanimidad la candidatura de Zamorano con un programa de acercamiento del yacimiento a la ciudad y a la sociedad civil.

En la misma asamblea se incorporaron el arquitecto Pepe Moreno y el artista Antonio Ignacio González como nuevos vocales de la junta directiva.

Ana Zamorano, vinculada durante más de 20 años al conjunto arqueológico, agradeció al presidente saliente, Juan Serrano, su dedicación a la asociación desde 2012, así como su esfuerzo en la creación de un equipo de trabajo comprometido en propiciar una mirada contemporánea sobre la ciudad palatina y establecer cauces de diálogo entre pasado, presente y futuro.

Asimismo, declaró que Medina Azahara es "tierra fértil, una muestra de la excelencia alcanzada por los hombres y mujeres que habitaron el siglo X y una fuente inagotable de conocimiento e inspiración para nuestra generación".

Zamorano es arqueóloga por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla. Desde 1995 se encuentra vinculada al Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, trabajando en proyectos de conservación (las viviendas de servicio y Patio de los Pilares, la Casa de Yafar o el Puente de los Nogales) estudios de materiales y proyectos de documentación.

Desde 2013, colabora con el Instituto Arqueológico Alemán en distintos proyectos de investigación, como el de la Almunia de al-Rummaniyya y la Plaza de Armas del yacimiento.

Entre 2013 y 2015, actúa como responsable del seguimiento arqueológico y dirección, control e inventario del ataurique a integrar en la restauración del Salón Rico o de Abderramán III en el conjunto arqueológico.

En 2018, trabaja con el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Francia) para el estudio de los materiales vítreos en Medina Azahara.

El pasado mes de mayo fue invitada al 54th International Congress on Medieval Studies, celebrado en la Western Michigan University, para la presentación de la ponencia The Recovery of the Salón Rico of Madinat al-Zahra.

Su interés por el acercamiento de la arqueología a la sociedad encontró su mejor vehículo en Amigos de Medina Azahara, donde ha formado parte de su junta directiva desde 2014, participando activamente en la conceptualización de los proyectos colectivos de creación que se han desarrollado en el yacimiento desde 2015.