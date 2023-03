Una niña con traje de flamenca en un patio anuncia el Mayo Festivo de Córdoba 2023

"Hoy damos el pistoletazo de salida para el Mayo Festivo de Córdoba 2023". Así ha presentado el alcalde de la ciudad, José María Bellido, el que será el cartel anunciador del mismo, un Mayo Festivo que engloba las Cruces, los Patios y la Feria, como grandes celebraciones, sin olvidar las romerías, la Cata del Vino, la Batalla de las Flores, y el Concurso de Rejas y Balcones. Este año es una niña de unos diez años vestida con traje de flamenca y preparándose en un patio, ajustándose uno de sus pendientes, para ir a una de esas tres citas del mes la que ilustra un cartel que es obra de Manuel Castillero.

Del artista, la edil de Promoción, Marian Aguilar, ha recordado que forma parte de Córdoba Contemporánea y ha apuntado que sus obras destacan "por su personalidad en el uso que le da a la luz y al color, un uso que le hace crear un mundo propio, referente en el Renacentismo". Aguilar ha añadido que el hecho de escoger a una niña para el cartel anunciador busca "hacer partícipes de nuestras fiestas a las generaciones venideras, buscando el relevo generacional".

La edil ha hecho un breve recorrido por el currículo del artistas destacando que se formó en la Escuela de Artes Mateo Inurria, que es Premio Nacional de Artes Plásticas, que ha ganado dos veces el Premio Catedral de Burgos y que ha expuesto en ciudades como Barcelona y Tokio.

"Es un honor inmenso poder haber realizado esta obra para mi ciudad, volviendo a la infancia, porque no hay nada más bonito que los recuerdos de aquella época; en mi caso, recuerdo cuando la Feria se montaba en el Paseo de la Victoria. Con el cartel he querido transmitir esa imagen de inocencia, esperanza e ilusión que transmiten los niños cuando se preparan para ir a una de esas citas del Mayo Festivo, una esperanza e ilusión que se pierden con el paso de los años", ha sentenciado Castillero. El autor ha destacado que ha incorporado al cartel los recursos estéticos que utiliza al pintar al natural. "Se trata de una obra de lo más sincera, lo más humilde y con el corazón que he podido realizar", ha señalado, para añadir que la niña, de nombre Lara, es hija de unos amigos íntimos suyos y que el patio es el del Zoco Municipal.

Mientras el alcalde ha destacado que "el Mayo festivo se anuncia este año a partir de una niña que ultima su imagen y sus adornos para ir a vivir cualquiera de nuestras fiestas; una de ellas, los Patios, es Patrimonio de la Humanidad". Bellido ha insistido en que lo que Castillero ha pintado "no es un cartel, sino una obra" que ya forma parte del Fondo Artístico Municipal y ha destacado asimismo que el artista "ha cumplido con creces" con una obra "que además es una mirada a la mujer".

Las Cruces

Las Cruces de Mayo volverán a reunir a cientos de personas en las calles de Córdoba. El pistoletazo de salida se dará el próximo 28 de abril a las 12:00 y se podrán visitar hasta el 1 de mayo en un horario que va desde las 12:00 hasta las 02:00, aunque la música deberá dejar de sonar por la tarde, entre las 17:00 y las 20:00, para compatibilizar la festividad con el derecho al descanso de los vecinos.

La fiesta iniciará su actividad el día 27 de abril y deberá finalizar a las 16:00 del día 1 de mayo, único día que estarán abiertas de manera ininterrumpida, debiendo quedar la zona usada para la instalación de la cruz limpia y totalmente recogida antes de las 22:00 de ese mismo día.

Se repetirán las tres modalidades de años anteriores: Cruces del Casco Histórico, Cruces de Zonas Modernas (fuera del centro) y Recintos Cerrados (las que se instalan en espacios que no son vía pública).

Los Patios

En esta ocasión, la cita con los Patios, que se desarrollará entre los próximos 2 y 15 de mayo, contará con tres modalidades. Patios de Arquitectura Antigua, aquellos que han sido construidos hasta la década de los 60 y que cualquier intervención realizada en la edificación tenga como finalidad mantener las características fundamentales de las mismas, incluso con la reconstrucción parcial de sus elementos.

Patios de Arquitectura Moderna, aquellos que tras la demolición de una antigua edificación han realizado una nueva con su correspondiente patio. También se incluyen en este tipo de Patios aquellas edificaciones existentes cuyos niveles de intervención sobrepasen los condicionantes establecidos en los patios de Arquitectura Antigua.

Y Patios Singulares, aquellos que, pertenecientes a entidades, asociaciones o congregaciones religiosas, aportan señas de identidad de la arquitectura oficial o religiosa de su época, son extraordinarios por su monumentalidad, por su forma o por su uso, o aportan una propuesta en el marco de la Fiesta de los Patios, que se valora interesante para el citado programa.

Los patios se podrán visitar entre los 11:00 y las 14:00 y desde las 18:00 hasta las 22:00 todos los días del concurso, a excepción del último día (el domingo 15 de mayo), que cerrarán a las 20:30.

La Feria

La Feria dedicada a Nuestra Señora de la Salud se desarrollará entre los próximos 20 y 27 de mayo. Diariamente, las casetas mantendrán obligatoriamente su apertura entre las 13:00 y las 14:00 hasta la una de la mañana, excepto el domingo, lunes y martes que el cierre se podrá adelantar a las 24:00. El cierre de la caseta se producirá obligatoriamente desde las 05:00 hasta las 13:00s, excepto viernes y sábados que se ampliará este horario hasta las 06:00.

Como recomendación, todas las casetas bajarán la música entre las 15:00 y las 17:00, a fin de mejorar y hacer más agradable las condiciones de la comida y las tapas de medio día. En el horario de medio día y hasta las 17:00 la música de ambientación será exclusivamente de sevillanas, rociera, copla y cantes tradicionales andaluces.

El primer día, sábado, la inauguración oficial de la Feria será a las 00:00, siendo a partir de esa hora cuando las casetas podrán abrir al público. Las asociaciones y entidades podrán utilizar de forma particular su caseta desde las 22:00 del viernes, para las tradicionales comidas de inauguración, siempre que se hagan sin música.