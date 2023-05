Jornada de respiro y oportunidades en Los Patios de Córdoba

Segundo día de los Patios en Córdoba y la fiesta capital se despertaba este miércoles saboreando el récord de asistencia registrado en la jornada inaugural, con casi 60.000 visitas. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, celebraba los datos con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita institucional. "Estamos convencidos de que esta edición va a ser un nuevo éxito", ha augurado el regidor.

Cuando se habla de cifras récord, Moreno y Bellido se frotan las manos: "La industria turística andaluza está funcionando a pleno rendimiento", ha replicado el presidente andaluz, tras sumar al primer día de Los Patios el balance de la Feria de Abril de Sevilla y las pernoctaciones en el puente de mayo. Todo lo contrario que en la industria agroalimentaria, que sufrirá las restricciones de la sequía si no llueve antes de septiembre, ha señalado el presidente andaluz, que allá donde va no deja escapar la oportunidad de ir haciendo conciencia a los andaluces sobre la situación de emergencia que espera después del verano.

Presidente y alcalde se han citado a primera hora de la mañana para recorrer juntos la ruta de San Lorenzo, sin poder evitar convertirse en el centro de atención por donde pasaban. La primera parada estaba pactada en el patio consistorial, Trueque, 4, un patio en propiedad del Ayuntamiento (fuera de concurso), que adquirió Vimcorsa tras el fallecimiento de la antigua propietaria, Carmen Montilla, y que se alza como un remedio ante la falta de relevo generacional que se enfrenta a esta fiesta.

La pregunta se sostiene en pie año tras año. ¿Qué pasará con Los Patios dentro de dos o tres décadas cuando los actuales propietarios ya no estén y nadie se haga cargo de ellos? La nueva categoría El Mejor Patio Joven, impulsada por el Ayuntamiento para menores de 35 años, ha quedado desierta porque no se han presentado ni siquiera tres candidaturas (el mínimo exigible para entrar en concurso).

"Uno de los factores es que nuestros hijos se han tenido que marchar de Córdoba por motivos de trabajo, y aunque quisieran continuar manteniendo el patio, no pueden porque no viven aquí durante el año", opina Francisca Serrano, propietaria de Tafures, 2 (ruta de Santa Marina-San Agustín). "Cuando nosotros muramos o seamos ya muy mayores y no podamos atenderlos, de esto no se va a encargar nadie", concluye.

Este patio "se diseñó para que tuviera todas las características del patio cordobés chiquito", afirma Francisca. Matices que se encuentran en el suelo enchinado cordobés, las tejas árabes, el sardinel de ladrillo viejo, el barro, una fuente hexagonal de estilo mozárabe, las persianas de esparto, las rejas sobrias. Es el más pequeño del concurso y, según comenta su propietaria que le dijo un arquitecto, "es el único patio zaguán".

La famosa ventana con rejas, al lado de la puerta y con vistas a la calleja de Tafures, se diseñó expresamente "para que el patio formara parte de la calleja y la adornara, como se mencionaba en las canciones de Ramón Medina", indica Francisca. La vista desde fuera, a través de la ventana, es una de las recomendables para cualquiera que visite los Patios de Córdoba.

Los patios de Viana se abren al público

Los focos de la segunda jornada se han puesto también sobre el Palacio de Viana, que ha abierto sus puertas al público de forma gratuita. En un día de pago (a siete euros la entrada), la asistencia puede rondar entre las 200-300 personas, mientras que en un día de puertas abiertas, según los datos de otros años, se suelen superar las 6.000 visitas.

La gratuidad es un regalo, una oportunidad y un reclamo. Por ejemplo, para Araceli y Francisco, dos cordobeses que han aprovechado la ocasión para visitar los patios que guarda esta joya incrustada en el barrio de San Agustín. Otros simplemente han entrado en la más absoluta ignorancia de que era excepcionalmente gratis.

Entre las cuatro paredes del patio de los gatos -antiguo patio del servicio- llueven las primeras fotos. Y así continúa el recorrido por el patio de los Naranjos, en el ciprés del patio de La Madama, en los laberintos del Jardín, junto a la alberca o junto al pozo. "Me podría tirar horas dando vueltas por aquí ", afirmaba una mujer. A simple vista está todo igual, pero se reconocen algunas plantas que están más secas. Uno de los jardineros confirma que se ha reducido el riego como consecuencia de la sequía.

En el abanico de posibilidades también hay hueco para el patio institucional de la subdelegación del Ministerio de Defensa, en la plaza de Ramón y Cajal, una tradición que supera ya los 10 años de existencia y que busca acercar las Fuerzas Armadas a los ciudadanos. En sus pasillos, el Ejército ha presentado una exposición fotográfica de carros de combate, cazas y buques que se podrá visitar en horario de 10:30 a 20:00 hasta el 14 de mayo.

Esto no ha hecho más que empezar. Por delante aún quedan más de diez días para disfrutar de los Patios. "Si el reto está en superar el millón de visitas, eso es tarea de los dos fines de semana", aseguran dos controladores en el barrio de San Basilio alertando las aglomeraciones. De momento, es tiempo para aprovechar el respiro, que las colas se encogen y el calor mengua... Los Patios están todavía por romper.