Los Patios de Córdoba cierran sus puertas con más de 800.000 visitas

La edición de este año del Concurso de los Patios de Córdoba ha llegado a su final tras dos semanas de muchas visitas, calor y calles a reventar de cordobeses y visitantes que han hecho suyos los 59 recintos del Festival (52 en concurso) en un año en el que se ha recuperado la normalidad tras celebrar ediciones extraordinarias en otoño o el centenario de la fiesta en plena pandemia.

Por los patios pasaron este año más de 800.000 personas, una cifra que dobla a la última edición, la del centenario en 2021, cuando 404.069 personas visitaron los recintos, y se acerca ya a la registrada en el año 2019, antes de la pandemia, con 984.099 visitas, pero no la supera.

Con los datos hasta el pasado sábado, último día en que el Ayuntamiento ofreció las cifras y sin tener en cuenta los registros de este domingo, y a la espera de que la Delegación de Promoción ofrezca en rueda de prensa este lunes el balance total, 787.743 visitantes pasaron por las seis rutas y los patios fuera de concurso este año. Como es habitual, la zona del Alcázar Viejo y la de Santa Marina recibieron la mayor cantidad de turistas.

El Concurso arrancó el martes 13 de mayo con 41.812 visitas, una cifra que se fue recuperando a medida que avanzaban los días y que llegó a su punto más álgido el primer sábado, el 7 de mayo, con 89.902 visitas en un día, que sumaron a las 388.236 de la primera semana. La cantidad de personas que visitaron los patios no bajó de las 60.000 en ninguna jornada de la segunda semana, que superó en cifra a la primera. Marroquíes, 6 fue uno de los patios que más visitas recibió este año, con hasta 3.644 en su mejor día.

Todavía se echan en falta los grandes grupos de turistas que paseaban por la Judería o Santa Marina como un cardumen entre la multitud, haciéndose un bloque en las estrechas calles del Casco Histórico de Córdoba y casi impidiendo el paso a todos los demás. Pero por otro lado, parece que la pandemia ha cambiado la forma de hacer turismo y ahora, "aunque quizás haya menos visitas, hay más calidad, más interés y países que jamás había escuchado por aquí". Lo asegura el presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, en su balance ofrecido a este periódico, en el que destaca la vuelta parcial del turismo internacional.

Se refiere a países como Corea del Sur, Luxemburgo o países sudamericanos que han venido atraídos a Córdoba por el embrujo de sus flores en mayo. Eso sí, el sector del turismo aún no se recupera de la pandemia y han echado en falta más autobuses de turistas y excursiones de asociaciones de vecinos de la provincia o Andalucía. Aún así, estas aglomeraciones de personas, tan conocidas ya para los cordobeses cuando llega mayo, "no es lo más bonito ni lo más idóneo para los Patios" y menos para los cuidadores, que se han pasado dos semanas intentando a toda costa que los recintos y sus flores no sufrieran ningún desperfecto.

Para el presidente de la Asociación Amigos de los Patios, Miguel Ángel Roldán, la fiesta ha ido "mejor de lo esperado", con dos fines de semana de "mucha gente", incluyendo las "visitas electorales" en este año de elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Por los Patios pasó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, Juan Espadas (PSOE) o Inma Nieto (Por Andalucía), entre otros candidatos que no perdieron oportunidad de elogiar y hacerse la foto en uno de los patrimonios más espectaculares que tiene Andalucía.

En cuanto a incidencias, aunque en la organización "siempre faltan detalles", Roldán y Barón coinciden en que ha sido una edición de normalidad, sin problemas reseñables y de "muchas ganas" e ilusión por volver y han destacado, como es habitual, la labor del alma de esta fiesta: los cuidadores.

Este año en los Patios no faltó la calima, lluvias de barro, sol inclemente y hasta granizo, variaciones climáticas que complicaron aún más el cuidado de las plantas y el mantenimiento de los recintos para esta edición, sobre todo los de arquitectura antigua, que "tienen que invertir más dinero en su conservación". No faltaron tampoco los recorridos por los patios con vida animal, los recintos más pequeños, los que son como un barrio en sí mismos, los que regentan extranjeros enamorados de Córdoba y hasta los que esconden huellas de casas castellano-manchegas en pleno corazón de Andalucía.

Desde las asociaciones esperan esta vez también los resultados del nuevo sistema de Big Data que el Ayuntamiento de Córdoba ha instalado en los recintos como prueba piloto y que va a permitir conocer más a profundidad el perfil de los visitantes con el objetivo de tener mayores detalles del público que visita los recintos y tomar decisiones de promoción basadas en estos datos.

Finaliza así una edición que además de la vuelta al concurso de hasta cuatro recintos y una nueva modalidad a la competición, los Patios Singulares, ha contado con nuevas tecnologías, la consolidación de los controladores como una de las principales figuras para mantener el orden y el buen funcionamiento de la fiesta y la incorporación de más tecnología con el objetivo de mejorar el Concurso. Se cierran las puertas de más de medio centenar de Patios, los tesoros mejor valorados de Córdoba, con la mirada puesta en la próxima edición.