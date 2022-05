Domingo en la Feria de Córdoba: el día perfecto para celebrar con familia y amigos

"Parece mentira". Esta es la expresión que ha utilizado la familia Ruiz cuando ha llegado a la Feria de Córdoba dispuesta a disfrutar de esta jornada de domingo. Los cordobeses esperaban un día más de calor y disfrute a partes iguales, pero, nada más lejos de la realidad, el descenso de las temperaturas ha provocado la incredulidad de más de uno e incluso hay quién se ha animado a pisar El Arenal en el último momento.

"Nosotros no pensábamos venir, porque ya estuvimos ayer, pero no tiene nada que ver, me entran ganas de echarme algo por los hombros", ha explicado una de las pequeñas de la familia Ruiz, mientras paseaba por la calle del Infierno con una brisa de frente a primera hora del mediodía.

Después de que este pasado sábado el termómetro rozase los 40 grados en una jornada asfixiante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había previsto para este domingo unas temperaturas que oscilan entre los 19 grados de mínima y los 32 de máxima.

Además del calor, el escenario de este primer domingo de feria, poco tiene que ver con la jornada anterior. Mientras que el pasado sábado las casetas se abarrotaban desde primera hora y los cacharritos respiraban con más tranquilidad, hoy el fenómeno es el contrario.

El Inverter, la Barca Vikinga, el Super Canguro y, por supuesto, la Noria. En todas estas atracciones se observaban colas de jóvenes impacientes por subir y derrochar adrenalina aunque solo fuera por varios minutos. En esta zona se encontraba Sandra con su familia, la Nevado Llamas, esperando a que los pequeños se montasen en algún cacharrito y así hacer tiempo hasta la hora de comer.

Esta familia ha sido previsora y reservaron mesa la semana pasada en la caseta La Villa de Verde y Albero. Sandra cuenta que muchas de las casetas ofrecen menús concertados con un precio que va desde los 30 a 40 euros. Gracias al descenso del mercurio, la familia alargará su jornada feriante. "Esperábamos irnos a casa pronto y nos vamos a quedar hasta la tarde", ha detallado.

Para huir del bullicio, muchas familias han acudido sobre las 12:00 del mediodía para poder así pasear tranquilas sin la multitud que se agolpa a la hora de comer y durante toda la tarde-noche. Así se han organizado las familias Gutiérrez, López y Romero, que han querido llegar de los primeros a El Arenal para que la pequeña que los acompaña disfrute con tranquilidad. "Venimos para darle un paseíto y tomar algo antes de que haga mucho calor y venga la gente, porque ayer fue duro", ha destacado entre risas una de las integrantes de este grupo mientras comían alguna tapita en la caseta de El Esparraguero.

A las 13:00 muchas casetas han comenzado a abrir sus puertas y a preparar la puesta a punto del recinto para la larga jornada que les espera este último día del fin de semana. Los cordobeses han cogido la feria con ganas y el lleno de la casetas se puede apreciar a cualquier hora del día. "Hay mucha gente en comparación con otros años, ha venido muy fuerte por el parón del covid", ha indicado el encargado de la caseta Capirote, Mario Mascuñano.

Mientras estaban preparando las mesas para las comidas concertadas de este domingo, el encargado ha explicado que estos primeros días de feria suelen ser más familiares. El miércoles se le da más protagonismo a los pequeños (por ser el Día del Niño las atracciones tienen hasta un 50% de descuento) y a partir del jueves "es más fiesta".

El trascurrir de los cordobeses ha sido incesante conforme se acercaba la hora del almuerzo, unos pisaban por primera vez el ferial mientras que otros ya han podido saborear esa ansiada vuelta a la normalidad. Las tradiciones de cada año también han vuelto a producirse en esta nueva edición de la Feria de Córdoba, como la misa rociera que se oficia cada año en la caseta de la Casa de Sevilla en Córdoba.

Varias horas después de abrir las puertas, las casetas ya se han llenado de cordobeses y foráneos de otras provincias que han encontrado en la Feria de Córdoba un plan de ocio más que apetecible para pasar con amigos. Luis Miguel Pedrosa es de Málaga y no ha dudado en venir con sus amistades a echar el día en la feria y celebrar así su inminente boda. "Hasta lo que el cuerpo aguante". Ese es el lema de este grupo de jóvenes que han disfrutado de una comida en la caseta Casa del Valle de Los Pedroches.

Las cordobesas Sonia Espina y Rocío Ocaña han elegido este domingo para vestirse de flamenca y "no morir en el intento". A pesar de llegar al mediodía, no tenían reserva en ninguna caseta, pero "no hay problema porque siempre hay algún sitio para sentarnos", han comentado. El planning de las amigas no tiene hora de cierre, ya que por la tarde lucirán sus trajes flamencos y a última hora se irán a casa para cambiarse y volver a El Arenal más cómodas y listas para disfrutar de la noche.

Está claro que volver a pisar el albero era un anhelo con el que muchos soñaban y, en estos tres primeros días de feria se están evidenciando las ganas de disfrutar de una de las fiestas más importantes de Córdoba y que moviliza a la mayor parte de la población de la ciudad.