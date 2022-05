La guía definitiva para ir vestida de flamenca a la Feria de Córdoba

Tras dos años sin atravesar los arcos que conforman la portada de la Feria de Córdoba, las ganas de volver son más que evidentes. En tan sólo unos días, El Arenal se volverá a llenar de vida para que los cordobeses disfruten de una de sus semanas más importantes del año. Todo lo echamos de menos, los reencuentros con amigos, las comidas en las casetas, bailar sevillanas y, por supuesto, ataviarnos con el traje de flamenca, aquel que guardamos en el altillo y que por fin ha llegado el momento de sacar.

El traje de flamenca es la vestimenta regional que más ha evolucionado en los últimos tiempos y que sigue haciéndolo de manera constante. Cada año la moda flamenca se reinventa y los diseñadores apuestan por nuevas formas, colores y tejidos creándonos la necesidad de agrandar el armario con varios modelos diferentes para lucir en la feria.

A estas altura, con un pie en El Arenal, seguro que ya te has probado el traje que lleva más de dos años guardado o has rescatado el vestido que te compraste en el 2020 y que no pudiste estrenar, o bien, las ganas de volver al albero han hecho que adquieras (o estés a punto de hacerlo) un nuevo traje para presumir por la Feria.

No obstante, después de dos años huérfanos de albero y farolillos, con este reportaje te resolvemos las dudas sobre qué se llevará este año para ir a la Feria de Córdoba y cómo acertar con el traje de flamenca en este 2022. Sobre todo a la hora de combinar colores. El Día ha hablado con diseñadores cordobeses de moda flamenca, para elaborar la más completa guía sobre cómo ir a la Feria este año con el traje de faralaes.

Rojo: el color de este año

Si hay un color que ha ocupado las pasarelas flamencas en este 2022, ese ha sido el rojo. Tal y como afirman los diseñadores, es un color que sienta bien a todo tipo de mujeres y además, aporta luz, seguridad y feminidad; vamos, que un traje de flamenca rojo siempre será un acierto. "Casi todos los vestidos que hemos vendido, si no tienen rojo, son rojos", afirma José Ruiz-Maya, de Cariola, firma que comparte junto a Ana Belén González. A raíz de la fiebre por este color, esta firma ha basado su última colección, titulada Igneo, en esta tonalidad. "Es un color súper vital y da mucha alegría, entendimos que ese era el color que la gente iba buscando", defiende.

Respecto a los estampados, las cordobesas prefieren vestidos lisos con los que jugar a combinar de un sinfín de maneras distintas. "Estampados como tal no buscan mucho, si buscan algo es floral", indican desde Cariola. La firma también ha comentado algunos de los ejemplos de combinaciones que tiene este color de moda, ya que además de los inseparables rojo y negro o rojo y beige; también se puede seguir las tendencias y mezclar colores que hasta hace poco eran enemigos, pero que ahora se llevan muy bien, como con fuscia o con naranja. Otras opciones son utilizar complementos en tonalidades azules, moradas, verde botella o incluso monocolor; así es, no te sorprendas y pruébalo: pendientes, flor y mantoncillo rojo para no robarle protagonismo al vestido que tantas ganas tenemos de lucir.

Cada temporada hay una paleta de colores que destaca más que otra. Este año, además del rojo, se llevan los colores vitaminas y no sólo en la moda flamenca. Solamente hay que darse una vuelta por alguna tienda del gigante Inditex para observar cómo los colores de la moda urbana se trasladarán a El Arenal.

Cómo acertar con los complementos

Mantoncillo, pendientes, flor, peinas, pulseras o collares son los que realmente completan un look de flamenca. ¿Hay que llevarlos todos? No, no hace falta. Menos siempre es más, por lo que nadie echará de menos si no te pones una peina en la cabeza cuando ya llevas varias flores colocadas o si te falta una pulsera cuando la manga de tu vestido te tapa la muñeca. Para buscar los complementos ideales, todo depende de cómo sea el traje de flamenca.

Hay vestidos que sólo precisan de una flor (es el elemento principal) y unos pendientes para completar el outfit flamenco, y hay otros que son auténticos lienzos en blanco que dependiendo de los complementos tendrán una vida u otra. Hay que saber qué elemento quieres potenciar y, a raíz de ahí, completar el estilismo, pero no puede resaltar todo a la vez, esa es la clave. Los complementos también siguen sus propias modas; así como antes veíamos una sola flor en la cabeza, ahora podemos observar ramilletes, coronas y flores a varias alturas.

La marca cordobesa de moda flamenca Sergy & Tapiju elabora sus propios complementos a mano. Sus diseñadores apuestan por el "maxi pendiente". También hay otros tipos de complementos que generan cada año el mismo debate. ¿Se pueden llevar gafas de sol y bolso? Normalmente, estas opciones no son aconsejables, ya que cuantos más complementos reúnas para ir a la Feria, más se distorsiona tu estilismo final. No obstante, en la marca vanguardista Sergy & Tapiju siempre van por delante de las tendencias y sí apuestan por usar bolsos. "Es un complemento más que se puede llevar, porque es una flamenca que va de paseo", eso sí, aclaran que debe ser un bolso "estiloso", no vale cualquiera.

Qué mantoncillo elegir

Durante varias temporadas ha sido el gran olvidado en los looks de las cordobesas. Sin embargo, en los últimos años ha retomado fuerza. Mantones hay casi tantos como vestidos: florales, lisos, con estampados, compañeros al traje, incluso hay quién lo lleva cosido a él. ¿Cómo elegir el adecuado? Lo más importante es tener en cuenta la fuerza del traje por sí solo: si es estampado o de algún color fuerte, es mejor emplear un mantoncillo sencillo; si por el contrario el vestido tiene un corte recto y es de un color liso, lo suyo sería apostar por mantones que resalten y aporten mayor colorido o contraste al vestido.

No sólo hay que saber elegir el mantón, también hay que acertar a la hora de su colocación. Este año, hemos podido ver en las pasarelas otras formas de llevar este complemento, ya que además de colocarlo con el pico hacia atrás, su forma más clásica, diseñadoras como la palmeña Sara de Benítez apuestan por darle la vuelta (literalmente) y colocarlo a la inversa, como ha mostrado en su última colección Carpe Diem. Esta forma consiste en poner el mantoncillo en la parte delantera, pudiendo presumir de bordado sin tener que dar la espalda.

Esta en una forma muy elegante y diferente de llevar este atuendo, pero no sólo queda ahí. También hay otras opciones como anudar el mantón a la cintura (cual pirata) o sujetarlo al escote para presumir de flecos, aunque otra de las formas que más se están viendo en las anteriores ferias de Andalucía, es el mantoncillo cruzado en la parte delantera y anudado por detrás.

Los clásicos para crear tu fondo de armario

Cada año surgen nuevas tendencias, pero eso no significa que tu vestido pase de moda, pues siempre se le puede dar una vuelta de tuerca y sacarle partido a tu traje para que parezca que en cada feria vas de estreno. Esta labor resulta más fácil con vestidos lisos y de colores básicos como el trinomio: rojo, negro y blanco. Son colores muy versátiles y de fácil combinación. Ésta es una opción clásica que podrás mantener en el armario tantos años como quieras.

"Sin duda un vestido negro siempre es un gran fondo de armario ya no solo en flamenca, sino en la moda en general", comenta la diseñadora Lourdes Aguilar, quién ha basado su última colección, llamada Luar, en este elegante color. Aunque el color nunca pasará de moda, hay que tener en cuenta la forma del vestido: volantes, escotes y los propios tejidos son los más dados a extinguirse antes incluso que los colores, por eso te aconsejamos partir de un vestido de corte recto que nunca desentonará. ¿Hasta dónde llega la innovación en la moda flamenca? Algunos de los diseñadores entrevistados para este reportaje aseguran que las transparencias o escotes demasiado pronunciados desvirtúan el concepto de flamenca, aunque nunca debes renunciar a ser tú.

Seguridad y comodidad

La comodidad siempre tiene que estar presente cada vez que nos ataviamos para ir a la Feria. De nada sirve estar como un pincel si no podrás levantar los brazos para bailar unas sevillanas en alguna caseta. Lo primero a tener en cuenta cuando comenzamos la búsqueda de nuestro vestido perfecto es dar con aquel que nos haga sentirnos seguras y favorecidas; el traje de flamenca no es un disfraz, en una vestimenta que nos debe aportar fuerza y elegancia, y sobre todo, que te haga sentir bien y seas tú misma.

Dicen que para presumir hay que sufrir, pero no necesariamente tiene que ser así. Busca vestidos que no pesen, telas fresquitas (aunque hay que concienciarse que en Córdoba a finales de mayo, sea cual sea tu vestido, pasarás calor) y, por qué no, rompe las guerras y atrévete con trajes cortos o incluso pantalones. Desde la firma Andrew Pocrid, en su última colección flamenca, llamada Raza, proponen algunas de estas opciones en las que predominan prendas confortables y elegantes a partes iguales. "Hemos trabajado los volantes de una manera diferente, de forma que no aportan peso al traje", han explicado desde la marca.