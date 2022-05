El abecedario para ir a la Feria de Córdoba

Tres años, dos ediciones, sin Feria de Córdoba es una eternidad. Sobre todo para aquellos que la viven y la sienten como algo propio, esos que si pudieran se irían de acampada a El Arenal esta semana para comerse y beberse todo lo que allí se cuece. Las fiestas previas del Mayo Festivo han dado muestras sobradas de las ganas tremendas que hay de pasárselo bien con familiares, amigos o conocidos, y ahora llega el momento de darlo todo en la traca final.

Hasta la madrugada del próximo domingo 29, la ciudad vive en Feria, en El Arenal. Casetas, albero, caballos y coches de caballos, mujeres vestidas de flamenca, invitaciones, descuentos, sevillanas y música de todos los estilos y gustos, botellón... Todo eso y más, que tanto se echaba de menos, ya está aquí. Porque la Feria de Córdoba abrió sus puertas el pasado viernes para dar paso a una semana de fiesta ininterrumpida en la que habrá que ver cómo aguantan los cuerpos.

De momento, para abrir boca, aquí os dejamos el abecedario del buen feriante para ir a la Feria de Córdoba, conceptos de la A a la Z que seguro están presentes en las cabezas de más de un feriante de verdad. Porque de una u otra forma, son parte de la fiesta. Aquí solo hay una idea, pero seguro que se te ocurren más con cada una de las letras que aparecen a continuación.

Albero

Después de tres años -dos ediciones- sin pisar El Arenal, da hasta gusto mancharse los zapatos, ponerlos llenos de ese polvo amarillo tan difícil de sacar al día siguiente. Y si quedan restos, ahí está la muestra de que el paso por el recinto ferial no fue efímero en la previa. Como dice el dicho, a los problemas, soluciones.

Bus

Aucorsa ha lanzado unas sevillanas y el consorcio ha establecido precios populares y líneas extra para los que vienen de los pueblos. Hay pocas excusas para coger el coche, pues la oferta ha crecido para hacer una fiesta sostenible en la que predomine el transporte público. Eso sí, a algunas horas, tocará ir o volver como sardinas en lata... pero con mascarilla.

Cacharritos

Para los niños, se concentran en la calle del infierno, con características para todos los públicos; los más mayores los buscan en alguna de las casetas, cada cual según su gusto. Tanto unos como otros, este año parece que costarán algo parecido a un riñón, aunque todo sea por la sonrisa que y el disfrute de ese ratito.

Discocasetas

Cumplen lo mínimo con la normativa en cuanto al hilo musical. Cuando el sol cae, y algunos días ni siquiera hay que esperar eso, el chunda, chunda aparca definitivamente al flamenco, las rumbas y las sevillanas. A partir de ese momento, los feriantes más puristas empiezan a huir para dar paso a la juventud con ganas de fiesta.

Euros

Los caseteros advirtieron en la previa, y no han engañado, de que habrá una subida en los precios, lo que convierte esta de 2022 en la Feria más cara de la historia. Prepárense para ver volar los billetes de 50, que tienen la manía de esfumarse una vez que son cambiados como por arte de birlibirloque. Y ojito con la tarjeta, que el susto al día siguiente puede ser de aúpa.

Fuegos

Los del estreno son como agua de mayo -ojalá, con el calor que ya está cayendo, que un chorreón siempre en bien recibido-, pues abren la Feria después de tres años, lo que los asemeja al chupinazo en Sanfermines porque las ganas de fiesta son locas. Los del final, sin embargo, cerrarán ocho días de vida en El Arenal y darán paso al reposo tras un Mayo Festivo espectacular.

Garrafón

El alcohol en los grandes eventos casi nunca suele saber cuando uno lo toma en casa. Es el pago que hay que abonar por estar en medio de esos saraos. El problema viene cuando esa botella del tipo B, C o H causa estragos al día siguiente. Dolor de cabeza es lo menos malo que se estila, cuando uno abusa de ese tipo de destilados tan extendidos.

Homenaje

Es el que toca pegarse este año en El Arenal, aunque sea simplemente por celebrar que seguimos aquí. Unos lo harán con amigos, otros en familia, y otros con una mezcla, porque a fin de cuentas los amigos son la familia que uno escoge para realizar juntos el camino. Disfruten de estos días, que nadie sabe lo que espera a la vuelta de la esquina.

Igualdad

Ojalá llegue el momento que no haya recordarlo, pero mientras eso ocurre, instituciones y ciudadanos estamos en la obligación de velar por ella. El Arenal tiene que ser un espacio libre de violencia machista, libre de maltratos por condición sexual e ideológica. Una Feria de todos y para todos. Parece fácil, a ver si es posible conseguirlo, y mantenerlo, aunque algunos episodios ya dejen ver su complejidad.

Jaleo

Es lo que se encuentra, y lo que busca, el que pasa de la portada para adentro hasta que en la madrugada del próximo domingo se vuelvan a apagar las luces. Si quieres paz, tranquilidad y no te gusta el agobio, no es tu sitio; mejor quédate en casa o pírate a la playa (o la sierra, según gustos), porque en la Feria toca algarabía y jaleo.

Karaoke

De manera casi improvisada y sin necesidad de contar con un micrófono a mano, cuando suena un clásico de los 80 o el tema del momento, cada caseta se convierte en un concierto a cientos de voces, no siempre acompasadas. Pero da igual, lo importante es la felicidad irradiada creyendo que la entonación es buena... aunque raras veces lo sea.

Ligoteo

Normalmente este arte de seducción, fuera de todos los cánones habidos y por haber, surge cuando la jornada ya ha avanzado lo suficiente como para que los efectos de los refrigerios tomados hayan hecho efecto. Aviso: no siempre da resultado, por lo que es mejor tomárselo con calma para no entrar en la frustración.

Modelos

El Arenal, sobre todo en las jornadas de tarde, se convierte en una pasarela. Mujeres y hombres, hombres y mujeres, lucen tipazo ataviados con sus mejores ropas, que van desde esos trajes de flamenca que estilizan y remarcan la figura a los trajes de corto que van sobre caballos o coches de caballos. Todo sin olvidar la belleza natural de la tierra, que ya es una ventaja.

Niños

Para muchos, esta Feria de 2022 será la de su bautismo, tras las dos ediciones perdidas por la pandemia. Solo por ver sus caras de asombro y alegría ante el alumbrado, por verlos disfrutar montados en el tiovivo o los coches de tope, ya habrá merecido la pena. Y no olviden que son eso, niños, y tienen que hacer cosas de niños, toque o no.

Cañas

Con calor, da igual de la marca que sean, pero siempre que estén bien frías. Suele ser la primera toma de contacto, para regar la plaza; luego unos siguen hasta casi formar charcos en la plazoleta, y otros se pasan al fino o el rebujito. También hay quien la cambia por el tubo o la maceta, pero la clásica es la caña... de España.

Olvido

El buen feriante no suele caer en él, pero a veces una cosa lleva a la otra y... ¿Habíamos quedado en aquella caseta? Lo siento, lo olvidé. ¿Dónde está el cajero, que se me olvidó sacar dinero? ¿Pero no dijimos de vernos el jueves de feria? Puf, voy con los compañeros del trabajo. Eso sí, normalmente tiene solución al primer encuentro en la siguiente caseta.

Potro

Da nombre a la calle principal del recinto ferial, que el Ayuntamiento se ha afanado en arreglar para esta edición. Un primer paso para un adecentamiento completo de El Arenal, que ya lo necesita tras tres décadas de uso. No vendría mal tampoco aumentar las sombras y darle una vuelta al concepto, pero eso queda para el futuro.

Quitamanchas

Uno de los productos más demandados en el día después. Porque salir impoluto tras un día de Feria es algo impensable, por muy cuidadoso que uno sea. Hay que evitar el error de aparcar la ropa manchada ante las prisas del quehacer diario... o la vuelta a El Arenal, porque algunas se quedan ya para siempre, como una huella indeleble.

Río

Es la salvaguarda, el respiro, el escondite; vamos, es el sitio para todo. Y cuando se dice todo, es todo; prácticamente todo lo que pasa por tu imaginación se puede hacer o encontrar en la orilla del Guadalquivir, que misteriosamente crece durante esta semana algunos centímetros. Eso sí, cuidado con tirar de valentía que la caída es de algunos metros.

Sábado

Es el día grande de la Feria, aunque haya dos, porque cada uno tiene su público. El primero sirvió de toma de contacto, pues no todos pueden asistir el viernes al alumbrado por la hora, además de que dibuja la primera gran tarde. El segundo suele -o más bien solía- reservarse para los visitantes de la provincia, pues los cordobeses lo aprovechan para huir a la playita.

Taxi

Pillar uno para hacer más liviana la vuelta a casa suele convertirse en una odisea, sobre todo los días de mayor afluencia. A pesar de que la oferta es amplia, la demanda la supera con creces, y las colas son increíblemente largas. Siempre queda la opción del bus, pero según a qué horas y en que situación, lo mejor es el servicio puerta a puerta.

Uranga

Da nombre a la hamburguesería más conocida de la Feria de Córdoba. Su tono suele estar en muchos móviles, y a ella se hace referencia cuando llega la hora del avituallamiento rápido en El Arenal. Allí, no todos optan por el producto estrella y se deciden por bocadillos de distintos tipos. Para los más clásicos siempre hay sitio en las churrerías.

Virus

Aunque hace ya dos meses que cambió la estrategia de control, aunque la mascarilla ya sea un complemento solo para contadas ocasiones, hay que tener muy claro que el covid sigue presente en la sociedad. Prudencia, responsabilidad y concienciación son ahora las normas para evitar llevarse un susto mayor, porque los contagios siguen contándose por cientos y las muertes, por decenas.

W.C.

Esconden en sí numerosos misterios, como que en un espacio tan pequeño puedan entrar varias personas, generalmente mujeres, al mismo tiempo ¡incluso vestidas de flamenca! El tiempo de espera en las colas da para fraguar amistades efímeras que, por momentos, parecen traídas de la infancia. A la hora de hacer uso de ellos, mejor si son de obra y están en una caseta que tirar de los portátiles, al menos si no están de estreno.

Expediente X

La pequeña ciudad que, para muchos, es El Arenal durante la semana larga de feria, entierra enigmas que darían para que Iker Jiménez hiciera especiales por doquier. ¿Con cuánto dinero salí y cuánto me gasté? ¿Pasé al final por la caseta donde estaban mis amigos? ¿Me invistaste o te invité yo el último? Las respuestas difícilmente aparezcan, al menos por uno mismo.

Ya (está aquí)

La espera ha sido larga, y en muchos casos dura, pero la buena evolución de la crisis sanitaria, la inmunización y la necesidad de reactivar la economía -cada cual que ponga el énfasis en el lugar que prefiera- ha permitido recuperar en todo su esplendor un Mayo Festivo que culmina con su plato fuerte, esta Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Zigzag

Es la figura que dibuja quien más y quien menos en sus recorridos por las calles del recinto ferial cuando la toma de vasos largos ha sido superior a la permitida por el cuerpo. En esos casos, lo mejor es tener cerca un hombro amigo para evitar la caída. Recomendable dar un paseíto de vuelta, si hay cuerpo, para airearse; de lo contrario, transporte público y a casa.