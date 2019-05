Reconocimientos a la belleza del alma de la Feria

Uno de los elementos imprescindibles de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, y de hecho el que aporta mayoritariamente el alma y la tradición al festejo, son las casetas que componen el recinto. Las hay para todos los gustos y de todos los tipos, pero sobre todo están las que cuidan su portada, su apariencia y su distribución para que la comodidad y el disfruta de quienes las frecuenten.

Ya se conocen las casetas ganadoras de los premios de la presente edición, en la que han salido vencedoras La Reja, como mejor caseta; La de Siempre, como mejor portada, y la caseta del Real Círculo de la Amistad por su patio.

Este año, además, se da la circunstancia de que todos las premiadas pertenecen a la Asociación de Casetas Tradicionales (ACT), que donan parte de sus premios, destinados a Autismo Córdoba en esta ocasión.

Así lo detalla el presidente de la ACT y responsable de La Reja, Rafael Bocero, que añade que “es un orgullo que sea el tercer año que repetimos como mejor caseta”, en referencia al premio otorgado, sobre el que añade que “va a ser difícil superarlo, pero lo intentaremos”.

Para conseguirlo, confiesa que “intentamos mejorar todos los años, pero no lo esperábamos”. Por ejemplo, este año señala que “hemos vuelto al color tradicional en blanco y rojo, hace seis años que no repetíamos ese color”.

Además, a pesar de ser el tercer reconocimiento de manera consecutiva, confiesa que “casi se me saltan las lágrimas, lo celebramos en la caseta”. “Es algo que te llena de orgullo”, apunta.

En el tercer puesto de las mejoras casetas se encuentra el recinto de la Asociación Cultural Amigos del Salmorejo y el Perejil. Su responsable, Miguel Gómez, expresa que “normalmente recibimos algún premio cada año”, por lo que no se esperaban recibirlo este año.

Aun así, y en la misma línea que La Reja, explica que cada edición intenta poner “un puntito más” a pesar de que “está rematada tras 23 años”. En cualquier caso, Gómez afirma que uno de los puntos a favor es “el trabajo de la decoradora, Inmaculada, que genera detalles que nos engrandecen”.

En el caso de la mejor fachada, que este año ha recaído en La de Siempre, su gerente explica que “estoy encantado porque el premio ha sido por el trabajo de la junta directiva”, y destaca la aportación de todos los socios que “me insistieron en mantener el zaguán”.

Aun así, confiesa que “no me lo esperaba en absoluto, hay casetas, si no mejores, iguales” que también se merecen la distinción. De su caseta destaca el ambiente familiar y el buen ambiente que se genera con los socios, por lo que pide “que el futuro alcalde, José María Bellido, ponga un día más de cierre institucional más”.