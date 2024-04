La Diputación de Córdoba se compromete a trabajar con la DO Montilla-Moriles tras la suspensión de la Cata del Vino

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha comprometido este miércoles a "seguir trabajando" con la Denominación de Origen (DO) Montilla-Moriles para la promoción de los vinos cordobeses tras la inesperada suspensión de la Cata del Vino. Las últimas ediciones se celebraron en la plaza de toros, aunque su ubicación tradicional era la explanada del Palacio de la Merced.

Sobre la posibilidad de que regrese a este punto, Fuentes ha explicado que "eso lo tiene que decidir la DO, no nosotros". La Diputación es entidad colaboradora igual que el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía, ha comparado. Y ha considerado "frívolo" considerar que la Cata depende de la Diputación. "Esto no funciona así", ha subrayado.

Fuentes ha considerado una "decisión inteligente" la suspensión de la presente edición si la DO consideraba que no se reunían las condiciones necesarias, pues debe tener "una vitrina con la garantía de seguridad" que requieren "los mejores vinos del mundo".