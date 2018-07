Rajoy no participó en las primarias para evitar decantarse por un solo aspirante

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy no participó en la votaciones de los precandidatos para elegir a su sucesor al frente de la Presidencia del Partido Popular, ya que todos han sido leales colaboradores suyos y considera que "no sería justo privilegiar" a uno de ellos sobre los demás compañeros.

María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría, José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández y Elio Cabanes son los aspirantes a presidir el PP, aunque tras la primera ronda de que se celebró ayer solo quedarán sólo dos para la segunda vuelta, que se desarrollará los días 20 y 21 del mes corriente.

"Tal y como adelantó ante la Junta Directiva Nacional, Mariano Rajoy considera que no sería justo por su parte privilegiar a un precandidato sobre los demás, dado que todos han sido leales colaboradores suyos durante su etapa al frente del partido y del Gobierno", informaron desde el PP, que ayer afrontó una jornada de votación en 1.096 sedes repartidas por toda España.

En cualquier caso, Rajoy celebró que la campaña "se haya desarrollado de manera ejemplar, por lo que felicita a los precandidatos, a sus equipos, al comité organizador del congreso y a las distintas organizaciones territoriales por la movilización de toda la organización del PP en multitud de actos durante estos días", concluyó.

Justo después de perder la presidencia del Gobierno a manos de Pedro Sánchez, Rajoy tomó la decisión de regresar a la localidad alicantina de Santa Pola a ocupar su plaza como registrador de la propiedad. El ex vicepresidente retomó su puesto después de adquirirlo con 24 años, siendo el registrado más joven de España.