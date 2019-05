–¿Va a ganar el PP las elecciones?

–Sinceramente creo que sí. Los datos están ahí. Hace un mes hubo 105.000 cordobeses que votaron cambio y 85.000 que votaron opciones continuistas y, por las sensaciones que hay en la calle, creo que hay una mayoría muy amplia de cordobeses que quieren cambio en su Ayuntamiento y en su ciudad y esa mayoría de cordobeses está decidiendo que su voto más útil para lograr ese cambio es el del PP.

–Es la primera vez que el voto de centro derecha está tan fragmentado...

–Es verdad que antes muchos de esos votantes que apoyaban al PP en las últimas convocatorias electorales se han ido a otras fuerzas, fundamentalmente a Cs y a Vox. Pero por ejemplo en Cs su candidata [Isabel Albás] ha dicho públicamente que no descarta pactar por el PSOE; es más, ha dicho que, si suman, sí lo harán. Lo que estoy diciendo a esa mayoría de votantes que no quieren esos pactos con el PSOE es que aseguren el cambio votando al PP. Si nosotros ganamos el próximo domingo el cambio llega a Córdoba con total seguridad y eso es lo que estoy intentando decirles a esos 105.000 cordobeses, que piensen en Córdoba, no en otros factores.

–¿Cómo explica que, con un balance tan discreto de gobierno, el PSOE esté prácticamente empatado con el PP y con posibilidades de ganar?

–Hay una ola nacional que se vio en las últimas elecciones generales en la que el votante de centro izquierda sí se ha agrupado en torno al PSOE. Más que por la ilusión que despierta el PSOE, y menos aquí en Córdoba, porque hay un sentimiento por parte de algunas personas de que no quieren que ganen otros y eso les ha hecho agruparse. Pero fíjese que en Córdoba, a pesar de esa ola socialista, hay una mayoría clara que quiere cambio y así se demostró en las generales y el domingo se va a repetir.

–Esa ola nacional en el PP ha sido el contrario, mucha gente se ha ido a otras opciones. ¿Cree que es suficiente con apelar ahora al centro?

–Más que apelar al centro –donde yo he estado toda mi vida– tenemos que apelar a Córdoba. En estas elecciones de lo que se trata es de que pensemos en Córdoba, de si en estos últimos cuatro años el PSOE ha hecho bien o no las cosas, de si estamos aprovechando al máximo el potencial que tenemos. Eso es lo que tiene que decidir el voto el próximo 26 de mayo. Y creo que, con la mano en el corazón, todos pensamos que no, que ni se han hecho bien las cosas ni estamos en un buen camino. Lo que le pido a las personas que piensan que no es que nos voten y me den la confianza. Porque en Córdoba no hay ningún motivo, ni lo hemos dado, para no votar al PP y porque además presentamos un equipo fantástico y un proyecto muy claro. Somos los únicos que aseguramos que ese cambio llegue.

–¿Se ve en la Alcaldía apoyado por Vox?

–Creo que quien gane las elecciones va a tener la Alcaldía porque va a ser difícil formar coaliciones alternativas. Por eso insisto tanto en ganar. No obstante yo no renuncio a un apoyo de Vox. En las últimas elecciones generales tuvieron un apoyo ni más ni menos que 29.000 cordobeses. Lo que no podemos decir es qué pena que Ganemos no se presente, pero con Vox no hay que juntarse. Son todas opciones legítimas en las que unos se sienten más cerca o lejos, pero legítimas si tienen el apoyo de cordobeses.

–No sé si eso casa con el nuevo giro al centro del PP.

–Lo que a mí me importa, y en eso me voy a parecer a un antiguo alcalde de Córdoba, es programa, programa, programa. Nosotros vamos con un proyecto muy definido de ciudad y tengo que dejar claro que no vamos a sacrificar ni vamos a enmendarnos a nosotros mismos por pactar con nadie. Hay líneas rojas que no vamos a traspasar y, si tuviéramos que traspasarlas, no merecería la pena y no se llegarían a acuerdos.

–¿Cuáles serían sus tres primeras medidas como alcalde?

–La primera empezar a desarrollar un plan estratégico para Córdoba para los próximos diez, 15 o 20 años en el que estén todas las fuerzas políticas, empresarios, sindicatos, universidad, el resto de administraciones... Que tengamos un camino y ya no nos salgamos de ahí, vengan los alcaldes que vengan. Otra de las primeras medidas sería la bajada de impuestos, de 15 millones de euros al año, 181 euros por persona y 470 euros por familia, eliminando de facto el impuesto de plusvalía par las sucesiones en caso de herencia entre familiares directos. La tercera sería poner en marcha tres concejalías que considero claves: la de casco histórico, la de inclusión y la de transformación digital.

–No ha nombrado en estas medidas la Gerencia Municipal de Urbanismo, supongo que eso necesita más tiempo...

–La Gerencia de Urbanismo es vital que funciones porque sino el resto del proyecto se cae. No puedo decir que quiero atraer empresas si luego no le puedo garantizar al empresario que en un tiempo razonable va a tener su licencia o el planeamiento aprobado. No puedo hablar de logística sino soy capaz de desarrollar suelo en un tiempo o razonable y no puedo hablar de apoyo al pequeño comercio si no soy capaz de que para abrir una tienda en Córdoba no tarde hasta dos años. La Gerencia en sí mismo no es un proyecto de ciudad pero sí la herramienta que nos permite poner en marcha el proyecto. Cuando sea alcalde voy a asumir personalmente como un reto que funcione, como arreglé la situación económica del Ayuntamiento.

–¿Qué impacto tienen las maquetas en una campaña en la que se apela tanto a la emoción?

–Yo estoy intentando transmitir varias cuestiones. La primera, que ahora tenemos que centrarnos en Córdoba y situarla donde se merece y eso tiene una parte racional y otra emocional. Lo segundo es que efectivamente tenemos un proyecto para Córdoba. No es solo una cuestión de quítate tú para ponerme yo. Lo tercero, creo que tenemos los equipos adecuados para llevarlo a cabo. Y esa ha sido mi campaña, teniendo claro además que no se trata de derrotar al PSOE, sino de lograr nuestro objetivo.