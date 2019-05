–¿Qué ha aprendido de su paso por el Parlamento?

–Muchísimo. Pero, sobre todo, lo que he aprendido es que no se pueden hacer falsas promesas. Hay veces que hay que decir que no y explicarle a la gente por qué no se puede hacer lo que piden. La política necesita mucha pedagogía pero yo prefiero decir que no a engañar a la gente.

–¿Por qué da el salto a la política municipal?

–Me lo ofreció mi partido y vi una oportunidad para poder trabajar por Córdoba en la primera línea. Yo he defendido muchísimas iniciativas sobre nuestra capital y nuestra provincia desde el Parlamento de Andalucía, pero creo que ahora Córdoba necesita que haya alguien que lidere esta ciudad. Y además, no hay cosa mejor que le puede pasar a un político que poder ser alcalde de su ciudad.

–Da la sensación que ha tenido que salir al rescate del partido.

–El partido está formado por personas extraordinarias, pero yo tengo empaque, soy muy vital y cada uno debemos aprovechar nuestras virtudes. Tenemos a personas con unas virtudes extraordinarias y una de las mías es la empatía y que me llevo bien con todas las personas.

–Pero han tenido problemas para encontrar a gente tanto en la Junta como a la hora de confeccionar las listas.

–En localidades pequeñas, que un ciudadano de a pie que se dedicaba a otra cosa dé un paso al frente en política es una decisión muy importante, pertenezcas al partido que pertenezcas. Ya nosotros no nos vale presentarnos por presentarnos. Si no nos presentamos con los mejores es mejor no presentarse. Todo no vale.

–¿Es difícil distinguir a quien llega al partido por convicción o quien lo hace porque ve una oportunidad?

–La mayoría de la gente viene realmente porque cree en el proyecto y quiere ser útil a su municipio. Luego hay de todo, como en botica. Puede haber personas que su intención no sea sumar en su municipio o realmente pertenecer al proyecto de Cs, pero esos se ven venir.

–¿Cómo valora el trabajo que ha hecho el grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento?

–Creo que han hecho un magnifico trabajo pero el gobierno no les ha escuchado. Ese gobierno del PSOE liderado por IU y apoyado por Ganemos no ha hecho caso a ninguna de las medidas que ha propuesto Cs y que hubieran mejorado la vida de todos los cordobeses. El trabajo de Cs ha sido bueno pero el gobierno ha estado sordo.

–Uno de los dos concejales del grupo, José Luis Vilches, se ha dado de baja en el partido y dice que “ya no lo reconoce”...

–Yo valoro el gran trabajo que ha realizado José Luis desde el primer momento. Fue él quien me llamó a mí para formar parte del proyecto de Cs y agradeceré eternamente esa llamada.

–Si tan bien lo ha hecho, ¿por qué no ha repetido en la lista a las municipales?

–Porque nosotros tenemos unos estatutos que obligan a que en agrupaciones de menos de 400 afiliados es la Ejecutiva Nacional la que confecciona las listas. Yo vuelvo a insistir. Valoro positivamente el trabajo que ha hecho, pero en todos los partidos hay movimientos de listas. Yo para las autonómicas de 2015 fui la número uno y este año he sido la número 2. Lo he aceptado de buen grado y creo que las decisiones de los partidos son acertadas.

–Proponen una ventanilla única en Urbanismo que permite crear una empresa en 24 horas, ¿cómo se hace eso?

–Perfectamente. Actualizando todos los servicios para que cualquier emprendedor se pueda meter en su teléfono móvil y crear una empresa con una declaración responsable. También tendremos un equipo técnico de inspectores para vigilar esa declaración responsable conforme a lo que es la realidad y la legalidad vigente. Esa es nuestra meta, conseguir papel cero. Estamos en el siglo XXI y existe internet, estamos conectados con todo el mundo y tenemos que subirnos a este carro. Para la Gerencia de Urbanismo también proponemos realizar una auditoría de gestión. Tenemos que saber realmente cómo está, no lo que cuenta el cogobierno. Tenemos que poner en valor a las personas que trabajan en Urbanismo, que están extraordinariamente preparados pero mal dirigidos.

–También hablan de una bajada de impuestos.

–Proponemos bajar el IBI, el impuesto de tracción mecánica y las plusvalías en los casos mortis causa. Entendemos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Hay que bajar impuestos de una forma sensata, realizable, que esté previamente analizada. Es importante que los cordobeses tengan más dinero en el bolsillo para generar más consumo, por ejemplo, en el comercio de cercanía.

–Dice Juan Marín que Cs no tiene techo. ¿A qué aspiran en estas elecciones municipales?

–A ser útil a los cordobeses. Ese es el resultado perfecto. Y que de aquí a un poco tiempo vieran y notaran que Cs ha llegado a Córdoba y hemos puesto a los cordobeses en el centro, que se ha dejado de gobernar con las ideologías. Esa es mi meta.

–¿Puede traducir eso en número de concejales?

–Yo espero que los cordobeses confíen en Isabel Albás y en mi candidatura y que el día 26 tenga muy buenos resultados. Quiero ganar, empatar no me gusta, salgo a ganar. Pero cuando se habla de política se trata de ser útil, estemos donde estemos, dejando a un lado las ideologías.

–¿Cs no tiene ideología?

–De lo que se trata es de poner encima de la mesa lo que nos une, no lo que nos separa. Si la izquierda y la derecha pone encima de la mesa lo que le separa nunca llegarán a acuerdos, si ponen por delante los intereses de los ciudadanos, ahí llegarían a acuerdos. Eso es lo que hay que hacer, por eso digo lo de dejar a un lado las ideologías y hablar de lo que le importa a los cordobeses.

–¿Se siente cómoda cuando sitúan a Cs en el bloque de la derecha?

–Lo que es curioso es que ahora todos los partidos quieren venirse al centro. Quiere decir que el centro es el mejor sitio donde se está y es así, yo lo confirmo. Nosotros somos capaces de llegar a acuerdos tanto con unos como con otros. Quizá esa reflexión se la deberían hacer otros partidos políticos de todo el arco que se están moviendo desde la izquierda a la derecha y todos tienen como meta conseguir el centro.

–Si Cs sumara mayoría tanto con el PSOE como con el PP, ¿con quien pactaría?

–Sé que suena repetitivo. Nosotros vamos a poner nuestro proyecto encima de la mesa. Si las propuestas del PP suman a Córdoba, fenomenal; si las del PSOE suman a los cordobeses, fenomenal. Yo no voy de ideologías, voy de poner a Córdoba en el centro. Llegaremos a acuerdos con los que quieran defender la igualdad de España y de oportunidades entre los cordobeses.

Pactos "Si las propuestas del PP suman a Córdoba, fenomenal; si las del PSOE suman a los cordobeses, fenomenal"

–Se apela mucho en esta campaña a mensajes como la ilusión o la esperanza, ¿cree es suficiente para ganarse la confianza de los cordobeses?

–Yo apelo mucho a la ilusión. Pero porque con ilusión se puede conseguir lo que te propongas. Si estás enfadado o desilusionado, las metas van a ser mucho más complicadas de conseguir. Con ilusión, en positivo, se llega mucho más lejos que sin propuestas. Lo positivo atrae a lo positivo y eres más eficiente.

–¿Cuánto tiempo piensa estar en política?

–Mi proyecto es a una generación vista. Lo que quiero es que el resto de fuerzas políticas se sumen a este proyecto y blindar Córdoba mirando al futuro de manera que, si el gobierno cambia, ese proyecto siga. Prácticamente está todo inventado, si lo que funciona en otras ciudades está bien, ¿por qué no lo vamos a copiar en Córdoba?