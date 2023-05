Arrimadas subraya que Ciudadanos puede ser "decisivo" en Córdoba para "garantizar políticas de progreso"

La portavoz de CS en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha subrayado este viernes 12 de mayo que Cs en Córdoba puede ser "decisivo" en las elecciones municipales del día 28 de mayo, de modo que "con un puñado de votos de los cordobeses a Ciudadanos, garantizan políticas liberales sensatas y de progreso en lo social".

En este sentido, Arrimadas ha animado a que "se utilice esa oportunidad", porque "los cordobeses tienen la oportunidad de tener como llave de gobierno a un partido sensato, liberal, honesto y con un equipo preparado para gobernar y aprovechar las oportunidades".

Acompañada por el presidente de la formación en Andalucía, Andrés Reche, y el candidato de Cs a la Alcaldía de la capital, Jesús Lupiáñez, junto a integrantes de la candidatura, Arrimadas ha dicho que cree que "muchos cordobeses van a aprovechar esta oportunidad y lo van a hacer también en otros muchos municipios donde se presenta Ciudadanos".

Según ha expuesto, "más de cinco millones de andaluces van a poder votar a Cs en las elecciones municipales, tener gobiernos liberales, representantes que apuesten por avanzar en lo económico, pero también proteger lo social", a la vez que ha resaltado que "Ciudadanos representa el partido de las familias, de la gente sensata y que no se conforma con las mismas políticas del bipartidismo de siempre".

Mientras, ha señalado que "la ciudadanía está cansada y cada vez confía menos en la política", algo que ha calificado como "absolutamente comprensible y normal", aunque sí ha pedido a los ciudadanos que "hagan un esfuerzo, porque votar en las próximas elecciones municipales puede hacer que se cambien los gobiernos y que haya otras políticas que al final afecten al día a día de la gente".

"En Córdoba nos jugamos mucho los andaluces, esta ciudad necesita ser el motor de Andalucía y un gobierno liberal que siga tirando del carro", ha afirmado la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, al tiempo que ha enumerado los tres objetivos de su formación para la capital en estas elecciones: "una ciudad más puntera en lo económico, más amable en lo social y más fácil para las familias", con medidas que amplíen las ventajas para familiares o facilidades a las empresas que concilien.

En definitiva, ha transmitido que "Córdoba tiene que ser un motor de Andalucía y de toda España", para lo cual Cs presenta "un proyecto muy ambicioso para serlo, con el mejor candidato posible", ha ensalzado.

En cuanto a la campaña electoral, ha aseverado que se siente "con mucha fuerza y mucha ilusión", precisando que le han parado por la calle, a lo que ha agregado que tiene "muchas ganas de que Córdoba pueda seguir teniendo proyectos", a la vez que ha recordado que en Andalucía han presentado más de cien candidaturas y en el conjunto de España unos 800 candidaturas.

"Vamos a pelear por que España siga teniendo este proyecto liberal y este espacio liberal que no puede representar ningún otro partido, que no sabe representar ningún otro partido y que no va a representar ningún otro partido", ha enfatizado Arrimadas.

"Córdoba necesita un proyecto liberal"

Por su parte, el presidente andaluz de Cs ha dicho que "la ciudadanía ha desconectado de la política porque ve en ella uno de sus principales problemas" y que "son testigos de que la educación, la sanidad o el empleo son precarios y no mejoran", algo de lo que ha responsabilizado a PP y PSOE por sus años de alternancia en el poder.

"Córdoba y Andalucía necesitan de un proyecto liberal, de progreso", con un partido "que mira cara a cara a los ciudadanos y les dice la verdad", un partido "para dignificar la política y buscar la eficiencia en las administraciones", formado por "gente corriente que hacemos cosas extraordinarias", ha sostenido, para apostillar que "el equipo de Ciudadanos en Córdoba, liderado por Jesús Lupiáñez, es un equipo de gente corriente que va a hacer cosas extraordinarias".

Y el candidato Jesús Lupiáñez ha asegurado afrontar la campaña con "ilusión y ganas, sabiendo que hemos hecho un buen trabajo", y ha precisado que los datos internos que maneja el partido "dan la posibilidad de ser decisivos" en el gobierno local.

"Hace falta un centro liberal fuerte que garantice el futuro de Córdoba", dejando atrás "el bipartidismo conformista cuando gobierna en solitario o pasa a ser peligroso cuando gobierna con los extremos", ha advertido, para aseverar que para lograrlo, "Ciudadanos presenta un equipo ilusionado, que tiene cuatro años para que Córdoba avance y afrontar los retos demográficos, de sostenibilidad y de creación de oportunidades para atraer empleo".