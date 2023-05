Moreno pide a Sánchez que haga las grandes obras hidráulicas "que le debe a Córdoba"

El presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que haga las grandes obras hidráulicas que le debe a Córdoba". El presidente andaluz ha hecho estas declaraciones en la Feria de Córdoba en una visita para apoyar al candidato de su partido a la Alcaldía de la ciudad, José María Bellido.

Moreno ha insistido en que "el Gobierno de Sánchez le debe dos grandes obras en materia hidráulica a la provincia de Córdoba", mientras, según ha defendido, "la Junta ha asumido 32 obras que no le corresponden competencialmente, pero se han hecho porque entendemos que es el interés general", para pedir "volver a colocar en la agenda política y pública la importancia que tiene el agua para los agricultores y ganaderos". "Hay toda una comarca al norte de la provincia cordobesa, en el Valle de los Pedroches, que sigue teniendo problemas; sigue habiendo problemas en otras zonas de Andalucía y siguen teniendo problemas los ganaderos y los agricultores, que están en una situación extrema", ha sentenciado.

Por ello, el líder andaluz ha pedido a Sánchez, que "hable de agua, que de una vez por todas tenga una agenda de agua y que tome decisiones urgentes para auxiliar a los agricultores y los ganaderos con ayudas directas por parte del Estado".

Los barrios más pobres de España

Moreno, además, Moreno ha defendido de Córdoba "un gran acuerdo" entre todas las administraciones -ayuntamientos, Gobierno regional, diputaciones y Gobierno de España- para "hacer una acción decidida" ante los Indicadores Urbanos, correspondientes a 2023, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que Andalucía concentra 12 de las 15 ciudades con más paro a nivel nacional y, a su vez, registra diez de los 15 barrios con menor renta -tres de ellos en Córdoba, Las Palmeras, el Sector Sur y el Barrio del Guadalquivir-.

"Esos barrios existen en todas las ciudades de Andalucía y de una manera más clara en algunas que en otras", ha lamentado Moreno, al tiempo que ha manifestado que quiere que "eso no vuelva a suceder". En este sentido, considera que "hay que incidir porque hasta ahora se han puesto recursos, pero no han dado los resultados que esperábamos", de modo que "habrá que modificar las políticas, evaluarlas y tomar decisiones", ha aseverado.

Al respecto, líder del PP andaluz ha comentado que "es un grave problema que tenemos en Andalucía desde hace ya décadas y que no conseguimos evitar, ya que se ha hecho una política durante muchos años de consolidación de guetos", ha advertido. "Al final son barrios, muchas veces, muy cerrados, no permeables, donde no han tenido la cooperación por parte de todas las instituciones para producir elementos de mejora, no solamente de mobiliario, sino también en las oportunidades, especialmente, para los más jóvenes, para que puedan salir de esos barrios con formación, capacitación y un futuro más emprendedor". ha añadido.