–¿Qué hay de la candidata Isabel Ambrosio de 2015 a la de ahora?

–Se mantiene prácticamente todo. La diferencia son los cuatro años de experiencia, el conocimiento de la ciudad y desmitificar algunas cosas, como que la administración local es más ágil. He aprendido a matizar y a sopesar y poner un poco de distancia a eso que algunos llaman crisis. Estoy igual de emocionada, de ilusionada y me apetece esta nueva etapa porque he sido muchas cosas durante estos cuatro años pero a lo que menos tiempo le he podido dedicar es a ser alcaldesa porque he tenido que estar muy remangada en la gestión. Así que aunque hace cuatro años también tenía mucha ilusión, no lo he podido disfrutar fruto de las circunstancias, de las dificultades en la gestión, de estar en el día a día, de aprender cuáles son las claves y las piezas para que se resuelva. Pero mi nivel de conocimiento ahora me va a permitir poder abordar con mucha más responsabilidad y más eficiencia la responsabilidad de ser alcaldesa.

–¿Y cree que ahora sí podrá dedicar más tiempo a ser alcaldesa porque ha cambiado su equipo?

–Una aprende después de estos cuatro años y va buscando las piezas que necesita para dar un mejor resultado y era fundamental tener lo que tiene este equipo: honestidad, capacidad de trabajo e implicación e ilusión, porque les apetece incorporarse a esta tarea y yo me siento cómoda con esta compañía.

–Ha renovado prácticamente toda la lista.

– Hay quien se retira libremente, porque ha llegado la hora de su descanso o por otros motivos y hay otros caso en los que era difícil justificar que se pudieran incorporar en la plancha electoral y en eso sigo insistiendo. Uno tiene capacidad para hacer algunas cosas y para otras no. En ese sentido ahora tocaba elaborar la lista que tiene que gobernar la ciudad y yo he ido a escoger los mejores. He tomado las decisiones con ese criterio.

–¿Considera un triunfo haber impuesto sus nombres al partido en Córdoba y en Sevilla?

–Ni es triunfo ni ha sido imponer los nombres. Creo que es responsabilidad y responder también al compromiso que yo había adquirido con la ciudad. En la lista de los 32 hombres y mujeres solo hay dos que no son militantes. En ningún momento se planteaba que fuera un proceso de primarias. Era un proceso abierto de consulta y, sobre esa consulta, yo he ejercido mi responsabilidad que era escoger a los mejores y ordenarlos de manera que seamos lo más eficientes y lo más ágiles en lo que nos toca hacer a partir del 26 de mayo. Si esto llega a buen puerto, el PSOE tendrá una victoria clara el 26 de mayo por la noche y será gracias al esfuerzo de esos pequeños gestos que hemos hecho todos durante esos meses en la candidatura y el programa ay también en estos cuatro años y ahí entra todo el mundo.

–¿Cómo cree que pueden percibir los cordobeses que ahora se prometa lo que no se ha hecho en cuatro años?

–Si analiza detenidamente los compromisos que asumimos hace cuatro años no nos hemos dejado ninguno atrás . Algunos no los hemos concluido y otros ya están en el presupuesto que acabamos de aprobar y eso implica que se van a iniciar. Si tengo que hacer una autocrítica es no haber tenido los instrumentos necesarios para ser más ágiles y no haber llegado con algunos proyectos. Y el digo algunos, desde le derrumbe del Pabellón de la Juventud hasta la instalación del césped del campo de fútbol de la calle Marbella. Los proyectos están todos iniciados y hay que hacer una labor pedagógica de que hasta que no se meten los temas en los presupuestos no se inician. Unos acabarán antes y otros después, pero no nos hemos dejado ninguno atrás. Es todo excesivamente tedioso y esa es mucha veces la impotencia que te entra. Mi compromiso está en la agilidad y mejorar los tiempos de respuesta.

–¿Cree que, aunque no fuera de su competencia, se debería haber implicado más como alcaldesa en la Gerencia de Urbanismo?

–He estado encima en la Gerencia y algunos habéis hecho grandes titulares a costa de diferencias en las decisiones que se intentaban tomar sin haberlas consultado antes en la mesa de equipo de gobierno. Y una también toma nota de eso. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. La Gerencia tiene que cambiar su filosofía, tiene que ser un aliado de la actividad económica. Y para ello hay que reestructurar la plantilla e impulsar la ordenanza, además de realizar una apuesta por la administración electrónica. Yo tengo claro que en el próximo mandato la Gerencia dependerá directamente de Presidencia.

–En cuanto a desarrollo económico, habla en su programa de que el Imdeec se ha quedado obsoleto y este organismo ha estado dirigido por el PSOE estos cuatro años...

–Y gracias a que ha estado al frente ha podido salvarlo porque cuando cogimos la gestión del Imdecc estaba sumido en una falta de personal y la ejecución presupuestaria no había llegado al 55%. Lo hemos recuperado y vamos a hacer más, reforzando la plantilla y creando, por ejemplo, un observatorio que mire a los fondos europeos.

–¿Cree que el PSOE saldrá beneficiado de que Ganemos no se puedan presentar a las elecciones? ¿Pedirá el apoyo de sus votantes?

–Yo no me siento dueña de los votos ni siquiera de los que van a PSOE, menos de los que van a otras formaciones. Mis compromisos con Ganemos los he ido cumpliendo en estos cuatro años, quizá no con la misma agilidad que a ellos les hubiera gustado. Son gente que madura y que reflexiona su voto, que toman conciencia de cuál es el valor de su decisión y yo no voy a desperdiciar ninguna oportunidad para decirle cuál es el programa e intentar convencerlos a ellos y al resto de los ciudadanos.

–Por primera vez el PSOE puede ganar las elecciones en la capital

– Yo no me relajo y voy a hacer todo lo posible para tensionar al electorado. Lo del 28 de abril fue la primera parte del partido pero el partido se acaba cuando pita el cronómetro.

–Aunque consiga la victoria, todas las encuestas apuntan que tendrá que pactar, ¿se sentiría cómoda con Cs?

–Yo aspiro a lograr una gran mayoría que me permita gobernar en solitario y que me permita trasladar por primera vez en democracia un proyecto puramente socialista.

–¿Pero si no lo consigue?

– Hay que esperar y ver el resultado que tiene cada formación. Lo mismo algunos han vendido la piel del oso antes de cazarlo. Hemos sido capaces de ver que se puede llegara acuerdos y tomar decisiones, buscar alianzas para los grandes temas de ciudad y es una opción más explorar.