Bellido descarta el proyecto de supermanzanas en Ciudad Jardín y propone "peatonalizaciones selectivas" en las calles

El candidato a la reelección a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido (PP), descarta recuperar el proyecto de supermanzanas en el barrio de Ciudad Jardín si gana las elecciones municipales de este domingo, 28 de mayo. Se trata de una propuesta que hizo José Antonio Nieto y que se basaba en la reordenación del tráfico para recuperar espacio para el peatón, un proyecto piloto que quedó aparcado cuando dejó el Ayuntamiento y que el actual alcalde ahora no lo ve "adecuado" para el barrio.

Así lo ha dicho Bellido en la carpa electoral de su partido, instalada en la plaza de Costa Sol del barrio, desde donde ha asegurado que el antiguo proyecto de supermanzanas, en la actual realidad del barrio, "no tendría buena acogida por los vecinos", aunque sí ha propuesto "peatonalizaciones selectivas de determinadas calles, siempre que venga consenso de todos, si no, no". José María Bellido ha aclarado que el programa "quedó atrás y no está en mi plan retomarlo" en los próximos cuatro años, si continúa al frente de Capitulares.

Así, en una ciudad que crece con nuevos barrios y zonas en expansión, Bellido ha incidido en su propuesta para los ya consolidados, que se van quedando antiguos y su población envejecida, o se van dedicando exclusivamente al turismo, como el caso del Casco Histórico. En el caso de Ciudad Jardín, ha recordado la apuesta por el Plan Ecovivienda para comunidades de propietarios, vecinos y empresas que se presentó ya y que cuenta con fondos para ejecutarlo a partir de 2024, según ha avanzado.

Se trata de "uno de los principales programas de inversión en el futuro mandato, con una realidad ya existente, no vengo a decir solo lo que debemos desarrollar, sino lo que ya hemos hecho, con datos e inversiones en la mano", ha afirmado el alcalde. Entre Vimcorsa y la Junta, el plan permitirá actuar en 532 viviendas de 19 bloques del arquitecto Rafael de la Hoz, situados en dos manzanas de las calles Alcalde Velasco Navarro y Virgen del Perpetuo Socorro.

El presupuesto es de 8,7 millones de euros y "no es una promesa, es una realidad, está adjudicado por la Junta y lo queremos desarrollar en los próximos años, es un programa de futuro y tengo la ilusión de ejecutarlo como alcalde", ha dicho Bellido. En esta ocasión, las actuaciones se dividen en dos, en la primera se acogerán diez bloques, que comprenden 280 viviendas de la calle Alcalde Velasco Navarro, para las que se han pedido 4,6 millones de euros. La fase dos comprende nueve bloques de 250 viviendas en Virgen del Perpetuo Socorro, por 4,1 millones de euros.

El objetivo es que esos 19 bloques "tengan mejor eficiencia energética, fachadas y azoteas cuidadas, mejores elementos energéticos, como ventanas y puertas y que, en definitiva, mejoren su calidad y sostenibilidad". Otros barrios se van a beneficiar de estas ayudas, como el Parque Figueroa.

En cuanto al parking de la plaza de toros, que no será con fondos 100% públicos porque "no hemos tenido la suerte" de obtener los fondos europeos, el candidato ha asegurado que se hará "en colaboración público privada" para sacarlo adelante. Será una concesión como la que hay en el Paseo de la Victoria, y ha afirmado que parece haber empresas con interés en que se saque a concurso.

En el caso del Casco Histórico, José María Bellido ha prometido que "se va a flexibilizar le plan del casco para que puedan rehabilitar sus viviendas e instalar planes solares", una demanda que viene ya de muchos años y no se ha conseguido resolver en este mandato.

"Estamos muy cerca de la mayoría suficiente"

En otro orden de ideas, el actual alcalde ha aprovechado para hacer un llamamiento a la participación "porque estamos muy cerca de lograr una mayoría suficiente para gobernar, una mayoría amplia". Por eso, ha vuelto a pedir el voto "a los que están contentos con una ciudad que estamos construyendo entre todos, sin sectarismos, sin exclusiones, haciendo una ciudad más competitiva, más verde, más sostenible y con menos paro, los que se sienten identificados con el modelo de Juanma Moreno, hayan votado lo que hayan votado en otras elecciones". El candidato del PP ha insistido en que "para que Córdoba gane y siga avanzando necesitamos tener esa mayoría".

Bellido ha hecho un llamamiento "a los que han votado por el PSOE, Ciudadanos o Vox", para pedirles su voto en esta ocasión para "seguir haciendo un gobierno entre todos y donde nadie se sienta extranjero en su propia ciudad".