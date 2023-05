Bellido hace bandera de la Base Logística del Ejército de Tierra como el gran proyecto de futuro para Córdoba

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, se ha trasladado este jueves, a tres días de las elecciones municipales del 28 de mayo, hasta los terrenos de La Rinconada, donde se instalará la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) para reivindicar que ese proyecto "refleja cómo hemos hecho una Córdoba mejor" en los últimos cuatro años y, eso sí, ha expresado que "lo hemos construido entre todos, con el apoyo de toda la ciudad, partidos políticos, Movimiento Ciudadano y la Universidad".

Así, el alcalde ha vuelto a reivindicar la designación, por el Gobierno central, de la capital cordobesa como sede de la BLET, en un momento en el que "Córdoba estaba sin rumbo" tras haber perdido la designación como Capital Cultural Europea en 2016, una pérdida "que nos dejó sin un objetivo claro", pero que con el futuro logístico que tiene la ciudad, "hemos recuperado la autoestima, sabemos que no teníamos ninguna maldición".

José María Bellido ha vuelto a ensalzar cómo "convencimos al Ejército de que teníamos la mejor ubicación urbanística, la más rápida para que estos suelos estén a disposición de Defensa y la mejor oferta económica" entre la aportación de la Junta y el Ayuntamiento. "Ahora nos queda aprovecharlo", ha dicho el candidato, para "ser referentes de la logística en el Sur de España". Para ello, ha prometido poner en marcha una "unidad aceleradora de proyectos" en el Consistorio, en la que estarán implicadas todas las delegaciones, y que servirá para formación, obtener ayudas o poner a disposición de las empresas todo lo que necesiten para instalarse en la ciudad.

En este sentido, ha aprovechado, una vez más, para pedir al Gobierno central el impulso de la Variante Oeste que "si no se desarrolla estrangula a la ciudad", el traslado de la A-4 "más hacia La Campiña" y que no pase al borde del Distrito Sur y el Corredor Mediterráneo, que irá de Algeciras a Zaragoza. Con todo ello, ha propuesto instalar un apeadero en La Rinconada, de la mano de ADIF, para que las empresas puedan usar el tren para el traslado de mercancías.

El alcalde ha aprovechado para aplaudir que ya son dos las empresas que han anunciado que se van a instalar en Córdoba próximamente, la empresa de defensa Escribano Mechanical & Engineering, con un departamento de Ingeniería, y Tess Defence, empresa de defensa y seguridad especializada en desarrollo de vehículos militares que estudia también instalarse en la ciudad.

"El objetivo es que multipliquemos con muchas más empresas que vengan a Córdoba", ha asegurado el candidato del PP, un objetivo que pasa por terminar de desarrollar el suelo industrial, con La Rinconada, El Álamo y El Higuerón como los futuros centros logísticos, con 20 millones de metros cuadrados, en Córdoba para que "sigamos generando empleo" y siendo atractivos para las empresas, lo que "pasa también por una fiscalidad más amable".

En otro orden de ideas, Bellido ha asegurado que los electores que votaron a Ciudadanos en las últimas municipales, y que hoy son el electorado indeciso entre PSOE y PP, "lo tienen claro" porque "el pacto con nosotros ha funcionado y hoy tenemos una Córdoba mejor". Para el candidato a la reelección, el PP es "la opción útil para que no haya vuelta atrás, para que el cambio que iniciamos no tenga retroceso" porque los votantes de Cs "tienen buena opinión del gobierno conjunto y no quieren un gobierno con populistas, eso al votante de Cs sí que no le gusta", en relación a un posible pacto entre PSOE y Hacemos Córdoba.