Coronavirus en Córdoba: Las consecuencias del parón en Tercera División

El aplazamiento, al menos, de las dos próximas jornadas dictado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y secundado por la Andaluza (RFAF) por la crisis sanitaria suscitada por la epidemia del coronavirus que ha paralizado todo el deporte sigue teniendo reacciones en el fútbol provincial. Tras la postura adoptada por el Córdoba CF, que ganará tiempo para que la plantilla se adapte a los métodos de Juan Sabas, de cerrar sus entrenamientos y suspender las ruedas de prensa, un peldaño más abajo, en Tercera División, también empiezan a notarse las consecuencias del parón.

De partida, los cuatro conjuntos cordobeses que militan en el Grupo X tampoco jugarán las dos siguientes semanas. Así, en principio, el filial blanquiverde verá pospuestas sus citas con el Coria (casa) y el Xerez Deportivo (fuera); el Ciudad de Lucena sus duelos ante el Betis Deportivo (fuera) y el Ceuta (casa); el Salerm Puente Genil sus choques con el Gerena (casa) y el Arcos (fuera); y el Pozoblanco los compromisos ante el San Roque de Lepe (fuera) y Los Barrios (casa).

Una medida que no todos los clubes han recibido con el mismo parecer. Dimas Carrasco, técnico del Ciudad de Lucena, considera que este parón "viene mal" deportivamente a su equipo "porque tenemos una buena dinámica, pero por otro lado nos viene bien, ya que nos servirá para recuperar a gente como Morales o Germán". El cuadro celeste es ahora mismo tercero tras poner fin a una racha de cinco encuentros consecutivos sin conseguir la victoria.

De momento, el primer paso que tiene que dar el preparador lucentino es decidir qué hacer con el día a día, si bien no está en su mente suspender los entrenamientos, ya a puerta cerrada, "sobre todo para poder seguir bien cuando se reanude esto". Sin embargo, Carrasco es consciente de que "el aplazamiento puede provocar jornadas intersemanales y eso, a los que tenemos gente jugando y trabajando, nos va a repercutir, aunque nos tendremos que adaptar".

Diego Caro, entrenador de un Salerm Puente Genil que marcha octavo a solo dos puntos de los puestos de play off, admite que la suspensión "nos ha pillado un poco de sorpresa porque en principio dijeron que se jugaba a puerta cerrada y ahora nos encontramos que no se va a jugar, que no va a haber competición". De esta forma, el club ha tomado la determinación de dar descanso al plantel hasta el próximo lunes "y esperar acontecimientos, pues aunque han dicho 15 días, pueden ser más. Es una situación para ir viendo poco a poco. No podemos prevenir a largo plazo y tendremos que ver cómo se va resolviendo".

De lo que sí está seguro el entrenador villarrense es de que el parón "nos va a venir bien porque tenemos algunos jugadores justos físicamente. La liga se hace larga y cuando estás compitiendo con los equipos de arriba tienes que jugar todos los partidos al 100% y a nosotros este parón, a pesar de que es por lo que es, nos viene bien porque vamos a recuperar gente tanto física como mentalmente para afrontar los últimos nueve partidos con las máximas garantías posibles... aunque vamos a ver el tiempo que está esto parado".

El filial y el Pozoblanco, a pensar cómo salir de abajo

Coincide con Diego Caro el entrenador del Pozoblanco, Javi Moreno, que apunta que el parón será beneficioso para su equipo, ya que "recuperaremos a gente que tiene molestias y está tocada; nos beneficia más que nos perjudica". Durante estos días, el preparador vallesano mantendrá un "ritmo de trabajo normal", con tres entrenamientos semanales, con la cabeza puesta en la vuelta a una competición en la que debe reaccionar para salir de los puestos de descenso que ocupa actualmente.

Por último, el técnico del Córdoba B, Diego Delgado, tiene claro que "la dinámica va a ser la misma, vamos a entrenar los mismos días, vamos a seguir con la misma rutina y lo que sí va a variar es el fin de semana. Vamos a seguir igual porque ahora el primer equipo ha cambiado de entrenador y seguro que va a querer conocer a todos los jugadores y no vamos a cambiar nada en cuanto a entrenamientos".

El villarrense, que presupone que la liga se reanudará donde se quedó, reconoce que "el parón nos va a ayudar a recuperar a gente y también a recuperar sensaciones porque tenemos dos semanas para preparar un partido muy importante ante el Coria y vamos a tener más tiempo y más gente para prepararlo; ojalá que nos venga bien porque un parón, para pensar y analizar muchas cosas, nos viene a todos bien".