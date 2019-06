El sueño ya es realidad. Una realidad maravillosa y palpable porque el Córdoba CF Futsal ha logrado la machada de ascender a Primera División. Los blanquiverdes han derrotado al Mengíbar (2-3) en el segundo partido de la serie final del play off de ascenso, sellando un éxito inesperado cuando arrancó la temporada y que supone un hito histórico en el deporte cordobés.

A las primeras de cambio, los de Macario han superado el factor pista en el Sebastián Moya Lorca, donde estuvieron acompañados por unos 130 cordobeses que disfrutaron en directo de la gesta del conjunto blanquiverde.

No pudo empezar mejor el choque para los intereses del conjunto de Macario, intensos en defensa y concentrados desde el pitido inicial. A los dos minutos de juego, Manu Leal sorprendió a los locales con un pase profundo por alto que Koseky elevó sobre Rafa para abrir el marcador. El tanto hizo mella en el Mengíbar, que acusó los nervios del inicio. Lolo Jarque pudo hacer el segundo de los blanquiverdes en el minuto 4, con una jugada de estrategia que no salió bien por muy poco. Acto seguido, sin que el Mengíbar pudiera reponerse, el Córdoba CF Futsal dio el segundo golpe. Jesús Rodríguez ganó un balón largo de Nono Castro y asistió a David Leal, que no falló en la finalización ante Rafa.

Descompuesto por el mal inicio, al Mengíbar le costó meterse en el choque, aunque una acción algo afortunada le dio vida a los de Javi Garrido. Fran Ureña logró zafarse de su par y su servicio al área lo desvió a gol Tortu, a medias con la defensa cordobesista. El duelo iba a entrar en otra dimensión sólo dos minutos después, en el 9, cuando Fran Peña igualó el marcador en una genialidad personal, tras marcharse de Pakito y colocar el balón en la escuadra con un zapatazo imparable.

A partir de ahí, fue el Mengíbar el que agarró el mando del duelo, aunque el Córdoba CF Futsal reaccionó bien y pudo adelantarse de nuevo con un disparo lejano de César que puso en apuros a Rafa. Sin embargo, las faltas empezaron a condicionar en exceso y los de Macario hicieron la quinta a seis minutos del final.

Tocaba cambiar de estrategia entonces y la presión alta dejó paso a un repliegue defensivo para evitar riesgos que puso en serios problemas a los blanquiverdes para evitar que el Mengíbar volteara el marcador. En esa fase del partido salió a relucir la mejor versión de Nono Castro, con una parada imposible a Fran Peña en la misma boca de gol. Hasta el final del primer acto, el cuadro de Mengíbar apretó de lo lindo pero el Córdoba CF Futsal mantuvo el tipo.

Tras el descanso, ambos equipos se guardaron mucho más respeto, aunque Nono Castro tuvo que salvar el gol de Dani Aranda, tras una buena acción personal del cordobés del Mengíbar. Acto seguido, Pakito disparó a media vuelta y se topó con Rafa. Era el minuto 24 y el Córdoba CF Futsal estaba mucho más entero que su rival. César en una falta, Cordero en un contragolpe y César en otro a renglón seguido pudieron hacer el tercero, pero el meta local volvió a lucirse.

La menor rotación del Mengíbar empezó a pasar factura a los de Javi Garrido, que cuando se cargaron de faltas empezaron a sufrir de lo lindo. Macario anduvo listo, divisó el panorama e instó a sus jugadores a apretar. Así, el tanto decisivo pudo llegar en el minuto 34, pero Cordero se encontró con el larguero tras un saque de esquina.

La quinta falta de Mengíbar, a falta de seis minutos, parecía la puntilla para los locales, exhaustos y sin capacidad ya de apretar en defensa si querían evitar la pena del doble penalti. Pero ni siquiera hizo falta llegar a eso, porque Lolo Jarque aprovechó un saque de esquina de Manu Leal para batir a Rafa entre las piernas.

Faltaban menos de cuatro minutos y el tanto mató al Mengíbar. Pese a todo, el cuadro local lo intentó con el juego de cinco, pero Macario y sus hombres tuvieron la cabeza fría, para cerrar huecos en defensa y dejar correr el crono. En una contra, el cuadro local hizo su sexta falta y Manu Leal desperdició el doble penalti que habría sentenciado el duelo.

Queda un último esfuerzo defensivo. Y vaya si lo hizo el cuadro cordobés, alentado por su afición. El resto ya forma parte de la historia del fútbol sala cordobés. Una historia en la que el Córdoba CF Futsal ha entrado por la puerta grande.

Ficha técnica

Mengíbar: Rafa; José López, Colacha, Buendía y Ureña –cinco inicial–, Manu Orellana, Tortu, Miguelao, Dani Aranda y Fran Peña.

Córdoba CF Futsal: Nono Castro; Pakito, Jesús Rodríguez, Manu Leal y Koseky –cinco inicial–, David Leal, Catiti, Keko, Juanra, Cordero, Lolo Jarque y César, Cristóbal y Cristian.

Árbitros: Carreira y Ferrero. Amonestaron al local José López y a los visitantes Catiti y Cristian.

Goles: 0-1 (2') Koseky. 0-2 (5') David Leal. 1-2 (7') Tortu. 2-2 (9') Fran Peña.

2-3 (36') Lolo Jarque.

Incidencias: Segundo encuentro de la eliminatoria final del 'play off' de ascenso a Primera División, disputado en el Sebastián Moya Lorca de Mengíbar ante algo más de 700 espectadores.