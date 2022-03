La gloria copera esquiva a un Córdoba Futsal que crece a pasos de gigante

El Córdoba Futsal estuvo cerca del más goloso de sus deseos, pero no se cumplió. Coqueteó con un doble sueño copero ambicioso e ilusionante y, en una misma noche, acabó marchándose con las manos vacías. Finalmente, los de Josan González no estarán ni en la Final four de la Copa del Rey, ni en el campeonato que conforman los ocho mejores equipos de la primera vuelta que luchan por alzarse en una sede única con la Copa de España.

El pasado martes, dos pabellones atraían el foco blanquiverde. Mientras los cordobesistas se jugaban pasar a semifinales de la Copa en Vista Alegre ante Santa Coloma, en Anaitasuna, Osasuna Magna y Movistar Inter querían ganar para clasificarse para la otra querida Copa, la de España. El empate firmaba el pase a ese torneo para los de Josan González, pero un tanto de Pol Pacheco en el 34' dio la clasificación a los madrileños mientras, minutos después, el Córdoba Futsal caía también ante el cuadro catalán (6-7).

Vivos en las dos competiciones y con opciones de entrar en una tercera, al Córdoba Patrimonio, de un día para otro, solo le queda competir en Liga. Las lágrimas de Lucas Perin, hundido sobre el parqué de Vista Alegre, mostraban el duro palo que los blanquiverdes habían recibido en un mismo día. Y es que, lo que más se notó al término de envite fue "decepción", como describió la situación el presidente del club cordobés José García Román.

"Es nuestra novena temporada, sabemos de dónde venimos y la modestia que tenemos con respecto a otros equipos". Esas fueron las palabras posteriores de José García Román, que dieron con la clave de lo sufrido por el Córdoba Patrimonio al quedarse sin ninguna de sus queridas Copas. Un destello de ambición y, sobre todo, de grandeza que fue prematuro para un club que crece a pasos agigantados. Tanto que, esta entidad que nació en 2013 compitiendo en las categorías locales, en tan poco tiempo lleva tres años en la élite del futsal mundial.

Si el Córdoba Futsal rozó la gloria fue porque hizo méritos suficientes para ello durante la temporada con un arranque en liga excepcional y siendo solvente en los partidos importantes. De ahí que, eliminados de la Copa, como bien dejó claro el presidente del club, los de Josan González todavía pueden "jugar los play off a final de temporada". Se trata de un nuevo objetivo tan ambicioso como el rápido crecimiento que la entidad ha vivido en su corta existencia.

Los blanquiverdes van con pausa y trabajo, pero con la vista fijada en ese nuevo objetivo que tienen en mente y que comienza con que el Córdoba Futsal gane su próximo partido del sábado ante Burela (Vista Alegre, 19:00) correspondiente a la decimoctava jornada de Liga. Los de Josan González, undécimos con 21 puntos y un partido menos que sus rivales, tiene entre ceja y ceja seguir firmando páginas en la historia del club y qué mejor forma que la de pelear por un play off por el título.