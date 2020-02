Maca se muestra "orgulloso" del esfuerzo de sus jugadores

Dolido por la derrota pero "orgulloso" por el gran papel de los suyos se mostró Miguel Ángel Martínez Macario tras el encuentro ante el Barça en el Palau Blaugrana. El técnico cordobés quiso destacar que "hemos visto a un equipo competitivo y luchador, sabiendo de la necesidad que teníamos en el partido. En ningún momento hemos estados acomplejados, aunque lógicamente nos ha costado defender mucho tiempo, pero el equipo se ha mantenido pese a la adversidad vivo en el partido, a pesar del marcador desfavorable".

El técnico añadió además que "tras el descanso, hemos salido con energías renovadas y hemos podido generar situaciones para hacer esos dos goles, pero en una acción de falta directa nos han hecho el 3-2, justo cuando pensaba que iban a sacar el portero", por lo que "si hubiera tardado 30 segundos más habrían arriesgado y el escenario sería diferente".

La realidad, sin embargo, fue la contraria. "Hemos tenido que arriesgar nosotros y no ha salido bien del todo, hemos encajado el cuarto y el quinto que ya nos han alejado de puntar", lamentó Maca.

Pese a ello, el entrenador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad se mostró "contento y orgulloso por los jugadores, por su derroche", y considera que "compitiendo así vamos a tener opciones de cumplir los objetivos". "Nos tenemos que quedar con esa capacidad de competir ante todo un poderoso como el Barcelona. Si somos capaces de retener esa forma de competir, tenemos mucha chance de revertir la situación", añadió.

Pese al resultado desfavorable del primer tiempo, Maca destacó que "los jugadores no se han ido del partido en ningún momento. Fruto de ese convencimiento han llegado esas situaciones para empatar y nos ha dado alas. La lástima es que su tercer gol ha llegado muy pronto. Si hubiéramos mantenido ese empate, ellos se hubieran visto más obligados y cambiaba el escenario".

Por eso, el técnico reconoció que lo abultado del marcador "molesta un poco", porque "el partido estaba empatado a falta de tres minutos y te vas con un marcador que duele". Pese a ello, se quedó con que "todo el que haya visto el partido entiende que se ha disparado en los últimos minutos, porque durante 37 minutos hemos sido muy serios".

Sin reproches a los árbitros

Además, Maca no quiso entrar a criticar la labor de los árbitros, a pesar de algunas acciones en las que su equipo se pudo ver perjudicado. "No soy muy de valorar las decisiones arbitrales. Le he reprochado alguna decisión, pero en líneas generales creo que no han influido en el resultado. Con el 2-2 es cierto que nos han pitado dos faltas que en otra situación no nos habrían pitado. Pero no me gusta responsabilizar a una acción concreta de un resultado", afirmó el preparador del Córdoba Patrimonio.