La cordobesa Carmen Avilés y su histórico debut con España en el Mundial

Carmen Avilés protagonizó un debut histórico con España en el Mundial de pista cubierta. La atleta cordobesa, tras volar en el Andaluz de Antequera (53:71) y ser quinta en el Nacional absoluto, recibió la llamada de la selección nacional para poder estar en la cita mundialista que se está celebrando en Belgrado (Serbia). Sólo faltaba saber cuál sería el descarte final -fue Aauri Lorena Bokesa-, por lo que la de Unicaja Jaén estuvo finalmente entre las cuatro elegidas por la dirección técnica española y pudo cumplir otro sueño más en su carrera.

Tras correr la serie con el equipo español, Carmen Avilés reconoció en declaraciones a RTVE que ha disfrutado "un montón, como todas, porque estar en un Mundial es una pasada". "He intentado hacerlo lo mejor que podía, he intentado acercarme pero es que corren mucho", afirmó. "Sé que lo he dado todo, veníamos con unas cartas que teníamos que jugar y hemos acabado todas contentas", señaló la de Unicaja Jaén pese a no conseguir el pase a la gran final.

Situada en la tercera posta, Carmen Avilés tenía junto a Sara Gallego, Geena Stephens y Laura Bueno un duro reto en su serie. El combinado nacional corrió junto a Estados Unidos, Holanda, Bélgica y Gran Bretaña, por lo que tocaba pelear con todo. Y lo hicieron desde el inicio con la plusmarquista nacional, Sara Gallego, que arrancó el relevo.

Desde el inicio, España estuvo en la última posesión de su serie ante cuatro rivales que fueron a más. Carmen Avilés, tras recoger el testigo de Geena Stephens, intentó acercarse a belgas y británicas, pero ya había una distancia clara. Al final, con la entrada de Laura Bueno, las españolas cerraron su participación con 3:34:92, siendo últimas de su serie -lejos de Estados Unidos y Holanda, los dos primeros- y novenas tras completarse las dos pruebas previas a la final.

La Federación Española de Atletismo quiso felicitar a su relevo 4x400 femenino porque hace 31 años que no corría tan rápido, logrando así la segunda mejor marca de siempre en esta prueba. Ahí estuvo Carmen Avilés haciendo historia con la selección nacional. La cordobesa, segunda que participa en un Mundial tras Belén Recio en París 2003, sigue con su progresión en una carrera que sigue cumpliendo sueños año tras año. Y ya pelea con las mejores del mundo.