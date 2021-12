Carmen Avilés: "Buscamos progresar para estar en los Juegos de París"

Exigente y con ganas de progresar constantemente, Carmen Avilés Palos, que cumplirá 20 años el 5 de abril del próximo año, afronta una temporada ilusionante, en la que formará parte del Unicaja Jaén tras decir adiós a Los Califas-Universidad de Córdoba por seguir creciendo. Eso sí, y con una meta fijada en los Juegos Olímpicos de París, como ha contado a el Día en esta entrevista. Un reto para el que hay que ir paso a paso y para el que se preparará tras dar el salto a la categoría sub 23, en la que se pone el objetivo de conseguir la mínima este 2022 para el Campeonato de España, "y quién sabe si conseguir medalla". Todo ello siempre de la mano de su técnico Antonio Bravo, un tándem que seguirá ligado pese al cambio de club.

–¿Qué balance hace de esta temporada?

–Este 2021 ha sido una temporada diferente. Igual no hemos llegado a los objetivos que la gente esperaba de nosotros, de Antonio y de mí, que formamos el equipo. Pero yo estoy muy contenta porque hemos trabajado todo lo que se ha podido y me llevo muy muy buen sabor de boca con esa plata que conseguimos en el Campeonato de Europa. Por otro lado, también importante fue la plata sub 20 de pista cubierta, el bronce sub 20 al aire libre y haber participado en los Campeonatos de España absolutos de pista cubierta y al aire libre, aunque me quedase en semifinales.

–¿Le deja algo un sabor agridulce?

–A ver no es agridulce pero sí me hubiera gustado algún que otro objetivo más. Este año en pista cubierta nos hemos quedado fuera de la final y siempre lo hemos mirado de un lado positivo y lo he repetido mucho que unas veces se gana y otras se aprende, y esta temporada nos ha tocado aprender.

–¿Fue un punto de confianza y crecimiento?

–Sí. Exacto. También es verdad es que he estado en la temporada siendo de la categoría sub 20 y este año toca cambiar al sub 23 y vamos a ver si pegamos un empujoncillo más.

–¿Cómo va a notar ese cambio de categoría?

–Ese cambio de categoría va a ser simplemente que habrá que esforzarse bastante más. El nivel de competición va a aumentar más porque estamos ya casi a nivel absoluto. De hecho, se puede decir que la categoría sub 23 es prácticamente categoría absoluta. Vamos con muchas ganas de afrontar este reto y vamos a por todas.

–¿Qué momento le ha marcado más de 2021?

–Me quedo con la plata que conseguimos en el relevo sub 20 del Europeo porque ni nosotras confiábamos en nosotras mismas en el 4x4 y visto lo que hicimos en la semifinal, pues fuimos a por todas. Hicimos ese doble récord de España, tanto la semifinal como en la final. En la final, fuimos a morder todo lo que teníamos por delante y conseguimos esa medalla que nos supo a gloria.

–Es importante seguir contando para la selección española.

–Sí, sí, sobre todo por sentirte parte de esta familia que se forma y es un aspecto muy importante.

–¿Contenta a nivel de tiempos con la temporada?

–Dentro de las situaciones que hemos estado viviendo, entre lesiones y demás, la marca no estaba nada mal porque un 54 no es mala marca, pero claro a mí me hubiese gustado bajar a un 53 e incluso un poco menos de la marca que tengo yo a nivel personal, 53.86.

–¿Qué ha significado decir adiós a Los Califas-UCO?

–El decir adiós ha sido un poco duro porque al final Los Califas ha sido mi familia desde que empecé en Córdoba. Ese rojo simboliza la pasión por el atletismo porque con ellos ha sido con los que he aprendido lo que realmente es este deporte. Es difícil decir adiós a alguien que te ha estado cuidando desde pequeña, pero llegan nuevas etapas, nuevos retos y toca afrontarlos de la mano de otro club y vistiendo otros colores.

–¿Qué hace que se decante por Unicaja Jaén?

–Barajé varias ofertas, pero al final el Unicaja es un club andaluz, es muy cercano y por la propuesta que me hicieron fue la definitiva y decidí tirar por ahí.

–¿También fue importante este cambio por el hecho de competir en División de Honor?

–Exacto. El hecho de competir en División de Honor es un aspecto muy importante porque al final es la división a nivel nacional que es la más top. Y con ellos voy a poder competir en esa división y competir también con otras grandes atletas de otros grandes clubes.

–Este paso lleva consigo el crecimiento en su carrera.

–Exacto. Y no solo competir a nivel andaluz si no a nivel nacional con el club y con gente que es muy muy buena.

–¿Un paso que da junto a su entrenador Antonio Bravo?

–Exacto. Yo realmente el cambio de club lo hago cambiando los colores. Mi cabeza, mi mente seguirá igual. Mi entrenador seguirá a mi lado y mi grupo de entreno, que seguirá siendo parte de Los Califas, irán conmigo también.

–¿Cómo serán los entrenamientos?

–El trabajo va a seguir siendo en Córdoba. Yo seguiré entrenando en la ciudad y me desplazaré para los campeonatos, pero en vez de ir con Los Califas-UCO iré con Unicaja.

–¿Qué objetivos se pone para el próximo año?

–Esta temporada 2022 nos encantaría hacer la mínima para el Campeonato de España absoluto y quién sabe si conseguir medalla, pero la gente está corriendo mucho. Ese sería un gran objetivo y a un largo plazo estar en los Juegos Olímpicos de París.

–Recién iniciado el ciclo olímpico, ¿cómo lo ve?

–El trabajo que estamos haciendo Antonio y yo está enfocado a París. Igual no salen las cosas al primer momento, pero al final buscamos en progresar en estos tres años para París. Y desde que me quedé con ganas de ir a Tokio, pues esas ganas que están dentro van a salir para poder ir a los próximos Juegos.

–¿Hay que ir paso a paso en estos tres años hasta que lleguen los Juegos de París?

–Exacto. Iremos escalón a escalón. Igual algún escalón se baja, se retrocede, pero seguiremos para adelante y tirando con todo el entreno que tendremos detrás.

–Igualmente con ganas de afrontar estos nuevos retos.

–Sí, sí, con muchas ganas y sobre todo conocer a esa gran familia de la que me han hablado del Unicaja y hacer piña para poder volar juntos todo lo más alto que podamos.

–¿Qué le comentó su entrenador Antonio Bravo?

–Es una decisión de los dos. Dijimos que hasta el sub 23 no era momento de cambiar de club, pero el sub 23 es casi categoría absoluta y necesitábamos ese pequeño empujón de poder competir en División de Honor.

–¿Y desde Los Califas?

–Me han despedido con mucha tristeza pero me han dicho que los tendré para lo que sea, que seguirán apoyándome y viéndome desde cualquier lugar. Y yo estoy muy agradecida a este club porque me lo han dado todo. Al final, han luchado por conseguir mis objetivos desde sus posibilidades.

–Volviendo al ciclo olímpico, ¿cómo lo tiene planificado?–Antonio, al final, no me cuenta sus entrenos. Hay que ir escalón a escalón. Lo que me ponga por delante, lo voy a trabajar todo lo que pueda y a ver si conseguimos ese objetivo.

–Mucha suerte.

–Muchas gracias.