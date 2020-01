El Córdoba B suma ante el Utrera su primer punto como local (0-0)

El Córdoba B cuajó un buen encuentro ante un rival de enjundia como el Utrera y rompió varios de sus maleficios. Primero, logró su primer punto de la temporada en su propio campo; sumó además dos jornadas consecutivas sin perder después de haber logrado en la pasada el triunfo en su visita a Los Barrios, y encadenó además dos jornadas sin encajar gol. Todo, con un solo refuerzo en sus filas, Iván Navarro, que gozó de media hora de juego.

Diego Caro mantuvo en portería al juvenil Eric Puerto, que dejó de nuevo su meta a cero y realizó intervenciones de enorme mérito ante un rival que llegaba con un bagaje de cinco triunfos yu un empate en las seis últimas jornadas.

Arrancó el Utrera manteniendo mayor posesión de balón ante un conjunto blanquiverde que cerraba bien sus líneas y sólo permitía que el conjunto sevillano probara fortuna de cara a gol desde los laterales del área, lo que no se tradujo en ninguna acción de peligro durante el primer periodo.

Los dos equipos mantenían una enorme pelea en el centro del campo y si bien los rojillos pisaban el área blanquiverde con mayor asiduidad, el contragolpe de los cordobesistas también revestía de peligro, incluso gozaron de la primera oportunidad, pero ni Víctor Díaz ni Crespo acertaron a marcharse finalmente de una zaga visitante comandada por Álex Ortiz.

Pasada la media hora de partido, con el juego muy enrevesado en el centro del campo, un pase entre líneas de Moyano estuvo a punto de cazarlo Felipe Veloso, pero finalmente, muy forzado, no llegó sólo ante el meta Ayala.

Tras el descanso, se repitió el arranque del primer acto, con el Utrera buscando acercarse a las inmediaciones de Eric, aunque sin llevar mayor peligro y sin que el joven meta blanquiverde tuviera que intervenir como salvador.

El Córdoba B respiró algo tras quedarse en superioridad numérica, pero no lo pudo traducir en oportunidades de gol, teniendo el Utrera la más clara hasta el final, pero Marrufo no acertó a controlar bien. También pudo el filial cordobesista quedarse con el triunfo en los minutos finales, pero Moyano no acertó en su disparo tras una acción entre Felipe Veloso e Iván Navarro.

Ficha técnica

0 - Córdoba: Eric Puerto; Manolete,Samu González (Diego, 78’), Andoni Tello, Juan Luna, Alberto, Víctor Díaz (Vera, 65’), Moyano, Felipe Veloso,Crespo y Víctor Vázquez (Iván Navarro, 59’).

0 - Utrera: Ayala; Núñez, Marrufo, Javi Medina, Jairo, Titi (Sergio Navcarro, 59’), Álex del Río, Álex Ortiz, Kiki Padilla, Plusco y Chema.

Árbitro: Fernández Rodríguez (granadino). Amonestó al local Alberto; y a los visitantes Álex del Río y Marrufo. Expulsó por doble amonerstación al visitante Kiki Padilla (66’).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 21 en el GrupoX de Tercera División jugado en la Ciudad Deportiva.