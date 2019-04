Apurando en Tercera División las últimas opciones por arriba y por abajo

Hoy puede ser un día triste para el fútbol cordobés. Si el Espeleño no consigue el triunfo ante el Xerez DFC, y el Arcos, equipo que marca la barrera de la permanencia en estos momentos, puntúa en su visita a Los Barrios, el Grupo X de Tercera División se quedará ya de forma matemática sin un equipo cordobés para la próxima temporada, independientemente de que luego pueda subir el Pozoblanco desde División de Honor Sénior.

También esta jornada se está jugando el Córdoba B sus aspiraciones a disputar el play off. Los blanquiverdes visitan al Salerm Puente Genil, en lo que de nuevo será un duelo provincial en los que el conjunto cordobesista no está obteniendo buenos resultados. Un derbi que para los pontanenses supone el poder alcanzar o superar la barrera de los 50 puntos, mientras que para los blanquiverdes supone no despegarse más de los puestos de play off. Del mismo modo, el Ciudad de Lucena, que virtualmente ya ha apalabrado su permanencia un año más en la categoría, visita a un Coria en alza que ha salido de unos puestos de descenso en los que pretende no volver a caer.

El Córdoba B busca el play off ante el Puente Genil

El Córdoba B, tras empatar con el Ceuta y caer ante el Ciudad de Lucena y el Coria, salió de los puestos de play off que, ahora mismo, le quedan a tres puntos. Esta jornada, los blanquiverdes visitan a un Salerm Puente Genil al que la derrota en Algeciras de la pasada jornada no debe empañar la buena dinámica que le ha llevado a tener la permanencia prácticamente en el bolsillo y que suspira por alcanzar los 50 puntos, por lo que el partido se jugará de poder a poder.

Para este trascendental duelo, sobre todo para el filial blanquiverde, ambos equipos llegan con bajas. Por los blanquiverdes no estarán Moyano, Abraham y Borja; mientras que en el lado pontano se lo perderán los lesionados Javi Romero, Joselito y Maero; además del sancionado Ismael.

El Espeleño quema hoy su última bala

El Espeleño sabe que hoy puede ser su última bala, que las matemáticas juegan ya en su contra y que, si no gana al Xerez DFC, se le habrá agotado el tiempo y puede ser ya equipo de División de Honor. El técnico de los del Guadiato, José Ángel Garrido afirma que “esto es una realidad, pero el equipo viene compitiendo en las últimas jornadas a un gran nivel pero lastrado por su falta de gol”. La realidad es que el Espeleño llega a este duelo a 14 puntos de la permanencia con sólo 18 en juego ya, por lo que la salvación es poco menos que imposible e incluso hoy se puede certificar.

Una jornada más, tal y como le ha venido sucediendo a lo largo de la temporada, José Ángel Garrido llega cargado de bajas y no podrá contar con los lesionados Josan, Guti, Borja, José Rodríguez y Juanito, además del sancionado Fede, ni Samu Sánchez, que abandonó la pasada semana la entidad. Por su parte, el conjunto jerezano llega con las bajas por sanción de Amin y Antonio Bello, y buscando tres puntos que le mantengan en los puestos de privilegio, es cuarto en la tabla y en puestos de play off.

El Ciudad de Lucena, certificar la permanencia

Por su parte, el Ciudad de Lucena visita a un Coria en alza, que ha logrado salir de los puestos de descenso en las últimas jornadas, después de sumar siete de los últimos 12 disputados. Pero los de Diego Caro llegan en su mejor momento de la temporada. Han superado ya los 50 puntos, tienen un colchón de 15 puntos con el descenso a falta de 18 y su permanencia es ya más que virtual. Para este duelo, el técnico dispone de su plantel al completo.