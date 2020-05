El play off exprés toma cuerpo. Con lugar de celebración y fecha establecidos, ya sólo falta el visto bueno de Sanidad. Para el Ciudad de Lucena y el Xerez DFC, que será su rival en la primera eliminatoria, ha comenzado la cuenta atrás más larga pero más deseada. Las dos escuadras preparan el partido más importante de su historia y no quieren fallar.

Dimas Carrasco, entrenador del Ciudad de Lucena, se muestra ilusionado y espera que "nos dejen disfrutar del play off, la Liga la cortaron en su mejor fase, todos sabemos que los diez últimos partidos de Liga son los más atractivos y en los que se decide todo". Al técnico le gusta Marbella como sede para luchar por dar el salto de categoría y espera que se pueda disputar la fase de ascenso porque su equipo va "bien y para las últimas semanas del julio estaremos mejor".

-¿Cómo lleva el confinamiento?

-Bien, en casa, trabajando mucho y esperando con ganas la vuelta a la normalidad. Todo lo que ha pasado desde el 12 de marzo en adelante es una auténtica pesadilla.

-¿Cómo va a afrontar su equipo el regreso al trabajo en grupo?

-Nuestra idea, teniendo en cuenta las fechas que se han fijado para la fase de ascenso, es empezar a entrenar a principios de junio, en seis semanas creo que podemos prepararlo todo. Eso sí, será complicado. No sabemos cómo va a volver la gente, no es igual entrenar en casa que en el campo y también los hay futbolistas que trabajan y todo influye. Tendremos que cuidarlo todo para evitar al máximo el riesgo de lesiones.

-El protocolo para volver no está del todo claro, pero al menos los test van a correr a cargo de la Federación...

-Es un paso adelante, todo lo que sea ayudar es importante y la Federación esta temporada está poniendo mucho de su parte. Los clubes no tenemos suficientes recursos para todo, aunque nuestro presidente ya se estaba moviendo y los tenía previstos, era un desembolso desorbitado. Ya sólo nos queda que nos aclaren bien el protocolo. Nuestras condiciones no son las de los equipos de Primera y Segunda y eso que nosotros disponemos de dos campos para entrenar.

-¿Va a ser todo tan diferente como dicen después del parón?

-La competición se detuvo en su momento álgido, en los diez últimos partidos, que es cuando se decide todo y son los más atractivos. La afición estaba volcada, estábamos llenando el campo y haciendo taquillas importantes, que para los clubes es gloria bendita. No pudimos disfrutar de la fiesta del fútbol y ahora esperamos hacerlo de los play off.

-¿Qué opinión tiene sobre el play off exprés?

-Justo no hay nada, cualquier decisión que la Federación tomara era complicada. Siempre digo que menos mal que no estoy ahí para tomar esas decisiones. Nosotros hemos estado arriba las 29 jornadas, en las últimas empatamos dos partidos en casa fallando lo más grande y perdimos el liderato. ¿Qué es justo y qué no? El Betis es primero y si no se puede jugar, el premio es para ellos. Justo hubiese sido acabar pero no ha podido ser y hay que acatar lo que toca, no hay más.

-¿Qué le parecen las fechas y Marbella como sede de la fase de ascenso?

-Las fechas son las que son, no se puede jugar antes por seguridad. Las instalaciones las conozco y me parece perfecta la elección, es un sitio idóneo, futbolero. Mi valoración es positiva. El Municipal de Marbella es genial y el Marbella Footbal Center, igual. Son buenos campos, con buen césped. Ayuda a los equipos que proponen.

-¿Segundos o terceros?

-La interpretación de la norma queda clara, aunque no hay un papel que lo diga, somos segundos en base a los criterios de la Española. Competición lo aclarará. El Xerez DFC sé que lo está peleando y es lógico pero no hay dudas. Es importante porque nos daría ventaja en caso de empate en la eliminatoria pero hay que salir a ganar, también puede ser un arma de doble filo. No podemos renunciar a nuestra identidad ni a nuestro estilo.

-La segunda plaza les permitiría también disputar la Copa del Rey...

-Es un premio espectacular para nosotros y digo lo mismo que con la segunda plaza, ellos están intentando entrar también y a ver si lo consiguen. Va a ser algo increíble para todos, ciudad, afición, club y plantilla. Además, supondría una inyección económica importante. La gente tiene ganas de fútbol y el vestuario, también.

-¿Qué le pasa por la cabeza cuando le preguntan por el Xerez DFC?

-Tengo una espinita desde del partido que jugamos en Chapín, llegamos con muchas bajas por sanción y por lesión. Jugamos con muchos jóvenes y aún así competimos. Me hubiese gustado acudir con mi equipo, no pudimos hacer nuestro juego. Encajamos un gol ahí casi al final, que si entra que si no. Es complicado. Nos conocemos perfectamente después de toda la temporada compitiendo juntos. Todos los equipos tenemos defectos y virtudes, en noventa minutos puede pasar de todo y no va a ser una situación normal. Después de casi tres meses de parón no sabemos cómo vamos a volver.

-¿Hay favorito en la eliminatoria?

-Tienen muy buen equipo pero, como he comentado antes, en un play off no sirve nada de lo que se ha hecho anteriormente. Llevamos mucho sin competir y con la vuelta al trabajo no vamos a poder disputar amistosos para soltarnos. Nos vamos a jugar toda la temporada en noventa minutos después de un mes entrenando, es todo o nada. Cuentan con jugadores experimentados, que es un factor positivo para ellos, pero nosotros tenemos futbolistas jóvenes y con la ilusión de jugar en Segunda B y es positivo para nosotros. Los partidos se decidirán por pequeños detalles y esperemos que caigan de nuestro lado.

-¿Cómo se imagina ese partido?

-Espero un partido bonito, de tu a tu, de fuerza, intenso... Insisto, el Xerez DFC es un gran rival y supongo que lo mismo pensarán ellos de nosotros, hay que centrarse en el primer encuentro, nada de pensar en la final. Habrá que tener mucha precaución porque los dos contamos con futbolistas importantes. La ausencia del público influirá y tendremos que adaptarnos cuanto antes.

-¿De qué forma puede afectar jugar sin público?

-Es una pena que los aficionados no puedan disfrutar de momentos tan importantes, el fútbol sin público es otro deporte pero tendremos que adaptarnos. Habrá que verlo por la tele. La pasada semana cuando empezó la Bundesliga ya nos quedó claro. Parecía eso un Mundial, todo el mundo viéndola.