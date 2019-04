Carlos Menor se impone en el V Torneo Córdoba Golf Experience

Carlos Menor ganó la quinta edición del Torneo de Periodistas Córdoba Golf Experience, disputado en el Real Club de Campo y organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba (APDC). El periodista de Canal Sur Radio fue el ganador scracht, algo que logra por segunda vez, tras su victoria en 2016 y sucede al vencedor de las dos pasadas ediciones, Juanje Quirós.

El triunfo tiene el mérito añadido de materializarse en una jornada de enorme exigencia en el apartado meteorológico, pues tras la bonanza climática de las últimas semanas, se sucedieron en la misma mañana lluvia, niebla, frío, granizo y finalmente sol, bordeando la suspensión en varias ocasiones, algo que fue impedido en gran parte gracias al buen estado de preparación del campo.

Como en otras ediciones, el torneo pretende poner en el escaparate al Real Club de Campo y a Córdoba como destino turístico de golf, con el reclamo del patrimonio cultural de la ciudad y la singularidad y belleza paisajística del campo de golf cordobés. Acudieron a la cita 80 jugadores, incluidos periodistas deportivos y especializados en golf de toda Andalucía, Madrid y Barcelona.

Tras Carlos Menor, el cuadro de honor se completó, entre otros galardonados, con la victoria de José Antonio Ruiz (Canal Sur Televisión) en Primera Categoría, con Juanje Quirós (Golf In Andalucía) en segundo lugar. El triunfo en Segunda Categoría fue para el madrileño Iñaki Angulo (youtuber de IAM madridista), siendo segundo José Luis Angullo (Agencia EFE). Finalmente, en Tercera Categoría también hubo triunfo de un golfista madrileño, Borja Moreno (Tele 5), con el cubano Jorge Armenteros (Cadena COPE) en segunda posición.

El narrador estrella de Movistar Plus, Carlos Martínez, fue el ganador del premio al drive más largo, mientras que el ex cordobesista Miguel Melgar, actual director deportivo del Fuenlabrada, ganó el reconocimiento a la bola más cercana. Ambos fueron algunas de las caras conocidas del periodismo y del deporte que arroparon el Córdoba Golf Experience. También acudieron otros ex deportistas relevantes como Bernd Schuster, Víctor Sánchez del Amo, Andoni Cedrún, Jesús García Sanjuán, Esteban Vigo, Pepe Salguero, Juan Carlos Gómez o José González. Junto a Carlos Martínez también acudieron rostros televisivos del deporte como Nacho Aranda y Óscar Díaz.

En la categoría de Invitados (no periodistas) se impuso el jugador local Gabriel Miguel Álvarez, con un punto de ventaja sobre el también cordobés Francisco Martínez. Ambos fueron los únicos jugadores que bajaron del par. Paralelamente, periodistas e invitados se mezclaron para disputar una competición por equipos de tres jugadores en el que se sumaban las mejores dos tarjetas. Venció con 69 puntos el equipo formado por Iñaki Angulo, Adolfo Echevarría y Javier Gámez.

Un gran apoyo empresarial y del mundo del golf

Córdoba Golf Experience fue posible gracias al apoyo combinado de la iniciativa público-privada. Junto a la total gratitud del Real Club de Campo, fue clave el impulso del Área de Deportes de la Diputación de Córdoba y la Delegación de Turismo del Ayuntamiento, además de contar con los patrocinios de El Corte Inglés, Grucal Properties, Cajasur, Safamotor y Mercado Victoria.

Además, el torneo contó con la colaboración de entidades como la D.O. Aceite de Baena, D.O. Montilla-Moriles, Coca Cola, Miel Sierra Montoro, Hotel Abetos del Maestre Escuela, Reale Seguros, Córdoba Ecuestre, IH Golf Academy, Golf Hoyo a Hoyo, Real Federación Andaluza de Golf y la PGA de España, así como clubes de Andalucía como La Alcaidesa, Guadalhorce, Parador de Málaga, Alhaurín, Calanova, Cabopino, Real Club Sevilla, Zaudín, Hato Verde, Montecastillo, Sherry Golf, La Garza, Arcos Garden, Añoreta, Benalmádena, El Chaparral, Miguel Ángel Jiménez Academy, Costa Ballena, Casares, Doña Julia, Almerimar, Granada, La Cañada, Almenara, Antequera, Calanova, Cerrado del Águila, Benalup-Casas Viejas, Isla Valdecañas, Isla Canela, Baviera, Santa Clara Granada, La Monacilla, Islantilla, Golf Santander, Río Cabe, Villaitana, Quinta Do Vale, Alhaurín, Campano, Estepona, Costa Esuri y Pozoblanco.