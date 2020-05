Víctor Alonso se marcha del Ángel Ximénez "descontento" con el trato de la directiva

Dos meses y medio después de disputar su último partido de la Liga Asobal, empiezan a conocerse los primeros pasos del Ángel Ximénez-Avia para la temporada 20-21. Un plan de futuro en el que no tiene cabida Víctor Alonso, pieza básica en el conjunto pontano durante los dos últimos ejercicios, saldados con sendas permanencias. El lateral asturiano ha anunciado este miércoles su marcha de Puente Genil entre reproches, mostrando su "descontento" por el trato del club.

En declaraciones a Ser Andalucía Centro, Alonso ha dejado claro que desde el primer momento su "intención" no era otra que continuar en el Ángel Ximénez y "no salir a no ser que llegara una oferta irreclazable". Pero ni una cosa ni la otra; al final ha sido la entidad que preside Mariano Jiménez la que ha decidido que el zurdo no siga. Una noticia que el jugador conoce desde marzo, aunque aún no está cerrada esa etapa.

Víctor Alonso, que como el resto de los componentes del equipo se vio incluido en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a mediados de marzo, ha apuntado que "faltan algunos flecos con los temas de los pagos" para que se pueda marchar de Puente Genil. "Estoy descontento porque la directiva no responde a los mensajes", ha insistido el primera línea, que aún no se ha puesto a buscar nuevo destino para continuar con su carrera deportiva.

"Es todo un poco agridulce, que todo estuviese tan bien antes y ahora tan mal… Quiero pensar que es la situación la que hace que ellos reaccionen así, pero yo tengo una familia y esto no me ayuda para nada", ha comentado el jugador natural de Gijón, cuya única preocupación actualmente es que "esto se arregle y quede atrás, porque no quiero tener rencor a nadie y no quiero acabar de mala manera aquí".