Europa "a medio plazo", el sueño del Adesal tras el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola

La junta directiva del Adesal ha comenzado el trabajo con el fin de encontrar los respaldos suficientes para estar la próxima temporada en la División de Honor Femenina-Liga Guerreras Iberdrola. Tras la propuesta efectuada por la Federación Española, el club de La Fuensanta dispone hasta el día 15 de junio para formalizar la inscripción y la idea es hacer los deberes cuanto antes.

Paco Castillo, presidente del club, reconoce que “esta notificación de la Federación Española nos supone una ilusión tremenda, porque entendemos que puede ser un buen momento para que en la ciudad se vuelva a hablar de balonmano femenino, como sucedió años atrás”.

La idea del presidente del Adesal pasa por “hacer un proyecto común y pasaría por el resto de clubes de balonmano femenino de la provincia, para que todos puedan participar”. Castillo reconoce que “ahora son ideas, pero nuestro deseo es poder llevarlas hacia adelante” porque “nos gustaría ser un proyecto a medio plazo con el objetivo final de pensar en llegar a competición europea en un futuro no muy lejano”.

Eso sí, la entidad de La Fuensanta no tiene intención alguna de hipotecarse. Castillo recuerda que “no vamos a meternos a pulmón como hicimos en 2013, porque ya perdimos uno en ese intento y volverlo a hacer ahora sería dejar un poquito más cerca la desaparición del club”.

El presidente del Adesal anuncia que “vamos a hacer todos los esfuerzos para que salga bien, para que nos podamos consolidar y, si hace falta, trabajar el triple de cómo se hizo entonces”. Para ello, anuncia que “trataremos de reforzar la directiva y las áreas del club”.

Porque el conjunto cordobés quiere estar en la élite, pero sin olvidar que “si no se pudiera, no será porque no lo hemos luchado hasta el último momento”. Ahora empieza un trabajo del club, pero también es correspondencia de la ciudad decir si quiere ampliar su oferta deportiva de máximo nivel.