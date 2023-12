La Vuelta a España regresará a Córdoba en 2024 con un final de etapa

La Vuelta a España regresará en 2024 a Córdoba. La ronda ciclista vivirá en la capital cordobesa el final de la séptima etapa, que arrancará en la localidad malagueña de Archidona y finalizará en Córdoba. Una jornada de competición que está prevista para el 23 de agosto, según ha anunciado la organización de la prueba ciclista, que este martes ha presentado en Madrid el recorrido completo de la próxima edición de La Vuelta.

Ese final de la séptima etapa significará el regreso a Córdoba de La Vuelta a España después de un año de ausencia en el itinerario de la prueba. Archidona y Córdoba quedarán conectadas en una etapa con 179 kilómetros de recorrido en una jornada bastante llana en la que los ciclistas deberán superar, eso sí, un puerto de segunda categoría como es el Alto del 14%, antes de transitar por Medina Azahara, ya en el tramo final del día.

Tras salir de Archidona, los ciclistas enfilarán hacia Antequera y harán su entrada en la provincia de Córdoba pasando por los municipios de Benamejí, Lucena, Montilla y la barriada periférica de Santa Cruz, camino de la capital para buscar posteriormente el mencionado Alto del 14%, el paso por Medina Azahara y el final de la etapa de vuelta en el centro de la ciudad.

La principal novedad de La Vuelta a España 2024 es que la prueba saldrá el 17 de agosto desde Lisboa. En tierras portuguesas se desarrollarán las tres primeras etapas, con finales Oeiras, Ourém y Castelo Branco antes de adentrarse ya en territorio español. Como es tradicional, la ronda española finalizará en Madrid el 8 de septiembre.

En total, el trazado de la prueba incluye una etapa llana (la que finaliza en Córdoba), 13 etapas de media y alta montaña, cinco etapas onduladas (dos de ellas con final en alto) y dos contrarrelojes individuales. Todo ello para determinar quién será el sucesor de Sepp Kuss en el palmarés de la prueba.

