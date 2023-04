El UCB Camper Eurogaza pone fin a la temporada con una derrota ante el Colegio El Pinar

El UCB Camper Eurogaza se despidió de la temporada con una derrota en casa ante el Colegio El Pinar. Los malagueños arrancaron mejor un partido que igualó el cuadro de Rafa Gomariz al descanso con un gran segundo cuarto. Sin embargo, el líder de la clasificación no perdonó en el tercer tiempo y se llevó el triunfo ante un cuadro cordobés que no se jugaba nada y que pone fin a la 22-23 con la cabeza alta.

Tras la derrota del pasado martes en casa del Unicaja Andalucía (89-74), el conjunto cordobés dijo adiós a sus opciones de pelear por el play off de ascenso. Pese a ello, buscaban despedir de la mejor manera una temporada en la que se mantuvieron durante gran parte en la zona alta del Grupo D-A de la Liga EBA. Sin embargo, no iba a ser fácil, pues quien visitaba Valdeolleros era un Colegio El Pinar que llegaba como líder y que no quería perder su valioso primer puesto.

La necesidad de ganar del conjunto visitante se demostró nada más comenzar el partido. El conjunto malagueño arrasó en el primer cuarto a los de Rafa Gomariz, que se vieron por debajo en el electrónico con un contundente 11-24. Pese a ello, los malagueños no se iban a llevar la victoria tan fácil, porque el UCB Camper Eurogaza le devolvió el golpe cuajando un gran segundo cuarto (22-11), con el que se marcharon al descanso con un 33-35 en el marcador.

Fue tras el descanso cuando el Colegio El Pinar decantó a su favor el resultado. Y es que, la pobre anotación de los de Rafa Gomariz sumada al acierto de los visitantes, que estuvieron comandados por Martín de Soto y por Cobos -ambos fueron los máximos anotadores del choque con 21 puntos cada uno-, dejó un abultado 10-23 en el tercer cuarto que los puso con una ventaja de 15 puntos.

El UCB Camper Eurogaza tenía muy difícil la remontada, pero dio su mejor versión llevándose el último cuarto con cinco puntos de diferencia. Con los 16 puntos de Juan Gómez, como máximo anotador de los cordobeses, los de Rafa Gomariz despidieron la temporada perdiendo por 67-77 en Valdeolleros ante el líder del grupo y terminan sextos con 12 victorias y 10 derrotas en 22 jornadas.